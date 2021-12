Nov seznam avtomobilov, ki pridobivajo na vrednosti

V teh dneh smo dobili novo poročilo nemškega združenja avtomobilske industrije (VDA) glede aktualne vrednosti starodobnih vozil, ki razkriva avtomobile, ki so se v treh letih spremenili v zelo donosne naložbe.

Poročilo pokriva obdobje od začetka leta 2017 pa vse do zaključka leta 2020. Med desetimi starodobnimi avtomobili, ki so v omenjenem časovnem terminu na nemškem tržišču pridobili na vrednosti, je osem predstavnikov nemške avtomobilske industrije. Ob tem je potrebno povedati tudi to, da se Nemci ob sestavljanju tega poročila niso ukvarjali s kakšnimi eksotičnimi, izredno dragocenimi avtomobili, temveč so se raje posvetili nekdanjim velikoserijskim izdelkom.

Najbolj pa so s tem poročilom lahko zadovoljni lastniki Fordovega kultnega kupeja (odnosno kombikupeja v primeru kasnejših različic), ker je model capri v omenjenem obdobju dosegel rekordno povečanje (+ 94,4 %) vrednosti. Ob tem seveda govorimo o prvi generaciji (1968-1974) tega avtomobila. Z razvojem dogodkov so lahko zelo zadovoljni tudi lastniki druge generacije pontiaca firebird (1970-1981), ki si je z nastopom v filmih kot je 'Smokey and the Bandit' že zdavnaj zagotovil kultni status pri ljubiteljih avtomobilov, ker je poskočila (+ 63,6 %) tudi vrednost tega klasičnega kupeja. Na tretjem mestu pa najdemo legendarnega prvotnega 'hrošča' znamke Volkswagen. Standardna različica tega kultnega ljudskega vozila je v omenjenem obdobju pridobila 59,8 odstotkov pri vrednosti, dobro pa kaže tudi lastnikom kabrioletske različice (+ 27,5 %) tega modela, ki je tokrat pristala na desetem mestu lestvice združenja VDA.

Razlog za veselje imajo tudi lastniki dveh klasičnih BMW-jev (E9 & E10). Lastniki aristokratskega kupeja (E9, 1968-1975) se lahko v zdajšnjih časih (ob primerjavi z letom 2017) nadejajo 53,3 odstotnega povečanja vrednosti, še nekoliko višjo vrednost (+ 53,8 %) so pridobili lastniki bavarske športne limuzine iz serije 02 (E10, 1966-1973). Zelo priljubljen in cenjen (+ 47,7 %) pa postaja golf III (1H, 1991-2003), na vrednosti pa pridobiva (+ 37,4 %) tudi kultni predhodnik današnjih SUV volkswagnov v obliki modela tip 181/182 'Kurierwagen' (1968-1983). Na tokratni lestvici avtomobilov, ki so v omenjenem obdobju pridobili na vrednosti, sta se znašla tudi dva nekoč priljubljena avtomobila iz DDR in Francije. Legendarni trabant 601 (1963-1989) se je podražil za 31,3 %, podobno visoko (+ 31,9 %) je poskočila tudi vrednost peugeota 404 (1960-1978).