Električni avtomobili ne privlačijo žensk, starejših in voznikov z malo letno prevoženimi kilometri

Pred nami je novo četrtletno poročilo (4. kvartal leta 2024) zavarovalniške skupine HUK-COBURG, ki razkriva, da so nemški kupci novih vozil večinoma še vedno zelo nezainteresirani za 'zeleni prehod'.

Lansko zanimanje nemških kupcev novih avtomobilov za električno gnana vozila lahko označimo kot klavrno (izkušnje s takšnimi vozili si je do sedaj pridobilo samo približno 30 % Nemcev in Nemk z vozniškimi izpiti …), ker si je nov električen avtomobil lani v Nemčiji omislilo malo ljudi (samo 4. izmed vsakih stotih kupcev novih avtomobilov …), v bistvu se je za nakup električnega avtomobila zanimalo podobno število kupcev kot leta 2021. Je pa ob tem potrebno priznati tudi to, da je interes kupcev močno odvisen od njihovih izkušenj s takšnimi avtomobili. Raziskava je pokazala tudi to, da se samo 45 % vprašanih Nemcev in Nemk strinja s trditvijo, da so električni avtomobili dobri, odnosno zelo dobri avtomobili, za ostalo nemško populacijo, ki je sodelovala v tej raziskavi, pa takšna vozila niso prav veliko vredna.

S trditvijo, da so električni avtomobili dobri, odnosno zelo dobri avtomobili, se strinjajo predvsem uporabniki in uporabnice (53 % izmed vseh vprašanih), ki so imeli možnosti, da sami preizkusijo električne avtomobile, še bolj (82 %) pa so jim seveda naklonjeni aktualni lastniki in lastnice električnih avtomobilov). Raziskava je razkrila tudi to, da so nemški moški (33 % izmed vseh vprašanih) precej bolj naklonjeni električnim avtomobilom kot pa nemške ženske (21 %), električni avtomobili ne dišijo niti nemški populaciji, ki je starejša od 55 let (19 %), drugače pa na električne avtomobile gleda nemška mladina (33 %). Med nesimpatizerje (18 %) električnih avtomobilov pa lahko uvrstimo tudi Nemce in Nemke, ki s svojim vozilom v enem letu ne prevozijo več kot 5.000 kilometrov. Precej bolj (43 %) so jim naklonjeni nemški 'maratonci', ki s svojim vozilom letno prevozijo več kot 20.000 kilometrov.

Ta ugotovitev je zanimiva, ker vemo, da so električni avtomobili idealni za premagovanje krajših razdalj. Za nemško in bruseljsko politiko katastrofalna pa je ugotovitev, da znaša nemški tržni delež privatno registriranih električnih avtomobilov samo 3 odstotke … Priljubljenost električnih avtomobilov v Nemčiji pa je močno odvisna od regije, odnosno zveznih dežel. Med 20 največjimi in najbolj pomembnimi nemškimi mesti je Stuttgart okronan z naslovom najbolj električnim avtomobilom naklonjene 'prestolnice', ker je tam v obtoku 3,9 % izmed vseh registriranih avtomobilov. Precej manj pa so električnim avtomobilom naklonjeni prebivalci nekdanje DDR …

Delež električnih avtomobilov v nemških mestih:

Stuttgart ............................ 3,9%

Münster .............................. 2,9%

München ............................. 2,9%

Bielefeld ............................ 2,9%

Düsseldorf ........................... 2,8%

Dortmund ............................. 2,6%

Essen ................................ 2,6%

Hamburg .............................. 2,6%

Bochum ............................... 2,5%

Hannover ............................. 2,5%

Wuppertal ............................ 2,5%

Berlin ............................... 2,4%

Bonn ................................. 2,3%

Frankfurt am Main .................... 2,2%

Nürnberg ............................. 2,2%

Köln ................................. 2,2%

Duisburg ............................. 2,1%

Bremen ............................... 1,7%

Dresden .............................. 1,7%

Leipzig .............................. 1,6%

Lanski delež 'prestopnikov' na električna vozila v nemških mestih:

Frankfurt am Main .............. 4,0%

Stuttgart ...................... 4,0%

Münster ........................ 3,9%

Düsseldorf ......................3,6%

Berlin ..........................3,6%

Essen ...........................3,6%

Dortmund ........................3,5%

München ........................ 3,4%

Hamburg ........................ 3,4%

Köln ........................... 3,3%

Bochum ......................... 3,2%

Bonn ........................... 3,2%

Hannover ....................... 3,1%

Wuppertal ...................... 3,0%

Nürnberg ....................... 2,8%

Duisburg ....................... 2,8%

Bielefeld ...................... 2,6%

Leipzig ........................ 2,5%

Bremen ......................... 2,5%

Dresden ........................ 2,3%