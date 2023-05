ELEKTRIČNI »HOT HATCH«

Razstavno vozilo Alpine A290_β (A290 "beta") namiguje na prihajajoče kompaktno športno vozilo, ki je pripravljeno, da ponovno izumi športnost. Prvo vozilo iz t.i. Sanjske Garaže ("Dream Garage") napoveduje novo obdobje znamke Alpine, ki bo namensko električno in športno. Alpine A290_β je bil predstavljen v Veliki Britaniji v torek, 9. maja, ob 22:30. Predstavitev sta vodila glavni izvršni direktor Alpine Laurent Rossi in direktor dizajna Alpine Antony Villain.

A290_β, prvi avtomobil v novi dobi znamke Alpine

A290_β (izgovorjeno "beta") odpira novo poglavje v razburljivi zgodovini znamke Alpine. Ta gradi na svoji dediščini moto športa ter se podaja v nove segmente, začenši z mestnim športnim avtomobilom. Oblikovanje, materiali in tehnologija razstavnega avtomobila izražajo nov pogled na električne avtomobile, ki so primerni tako za dirkalne steze kot za vsakodnevne vožnje - in so prav tako vznemirljivi za voznika kot za potnike. Ker postaja nizkoogljična mobilnost v avtomobilskem sektorju nujen pogoj, je Alpine A290_β več kot le razstavni avtomobil: uteleša trdno stališče znamke in njeno neomajno zavezanost trajnostnemu avtomobilskemu športu.

Ime, ki gleda v prihodnost

A290_β (izgovorjeno "beta") sledi strategiji poimenovanja vozil znamke Alpine s črko A, ki ji sledijo tri številke. Prva številka (2) pomeni vozilo B-segmenta, “90” pa predstavlja Alpinino prihodnjo družino večnamenskih športnih vozil, znanih kot “life-style” vozila za življenjski slog. Grška črka beta pomeni testno različico, tik pred izdanjem končne verzije.

»A290_β predstavlja prvi del novega obdobja znamke Alpine, prvi korak k povsem električni Sanjski Garaži v letu 2024. Ta mestni razstavni model je ponovno napisal pravila igre za električna športna »hot hatch« vozila. A290_β izhaja iz bogate zgodovine in napoveduje Alpinino prihodnost, z vsakodnevno uporabnostjo športnega duha, ki je navduševal znamko vse od njenih začetkov.« - Laurent Rossi, glavni izvršni direktor, Alpine

Posnetek predstavitve si lahko ogledate prek povezave: https://events.alpinecars.com/en/ .