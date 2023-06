Pranje avtomobila z visokotlačnimi čistilniki – nasveti in triki!

Redno pranje avtomobila je ključnega pomena za ohranjanje njegovega sijaja, dolgo življenjsko dobo in lep videz. Medtem ko se mnogi lastniki avtomobilov zatekajo k ročnemu pranju, je uporaba visokotlačnih čistilnikov postala vse bolj priljubljena izbira. Visokotlačni čistilniki omogočajo temeljito in učinkovito odstranjevanje umazanije ter zagotavljajo visok standard čistoče!

Na žalost se avtomobil umaže veliko hitreje, kot bi si želeli. Če boste svojega jeklenega konjička redno čistili, bo vedno izgledal kot nov. Da vam prihranimo nekaj časa in truda, smo pripravili nasvete in trike za pranje avtomobila.

Marsikdo se sprašuje, zakaj je redno pranje avtomobila sploh potrebno, ko pa lahko počakamo na prvi dež, ki bo spral umazanijo. Vendar pa ni vse tako preprosto.

Redno pranje je nujno potrebno, če se želimo izogniti trdovratnejši umazaniji in celo poškodbam laka.

Pranje avtomobila z visokotlačnim čistilnikom je hitro in učinkovito

Pranje avtomobila je za marsikoga neprijetno in zamudno opravilo, zato se mu skušamo čim bolj izogniti. Celoten postopek pranja pa je lahko veliko učinkovitejši, če se ga lotimo pravilno in imamo za to primerne pripomočke.

Če perete avtomobil na vašem dvorišču, potem je poleg vedra, gobe in ustreznih čistilnih sredstev, najpomembnejši pripomoček za pranje avtomobila visokotlačni čistilnik. Gre za zmogljivo napravo, ki deluje pod tlakom, zato je odstranjevanje umazanije še hitrejše in učinkovitejše.

Seveda pa ni vseeno, kakšen visokotlačni čistilnik boste uporabili za pranje avtomobila. Med najbolj učinkovitimi in praktičnimi sta visokotlačna čistilnika Kärcher K5 in Kärcher K7, ki sta skupaj z razpršilno cevjo s ploščatim curkom in ostalimi dodatki najboljša asistenta za pranje avtomobila.

Nasveti za čist in bleščeč avtomobil

Še predno se lotite pranja avtomobila doma, se je dobro pozanimati tudi o tem, kakšni so lokalni predpisi na tem področju.

Običajno je pranje avtomobila dovoljeno na vsaki zasebni posesti, vendar je predpogoj, da imate urejen izpust vode v kanalizacijo.

Če zadovoljujete temu pogoju, potem lahko brez skrbi začnete s pranjem avtomobila. V roke vzemite Kärcherjev visokotlačni čistilnik in upoštevajte naslednje nasvete in trike.

Z avtomobila odstranite večjo umazanijo in ostanke

Preden začnete s pranjem avtomobila, z mehko krtačo odstranite vso večjo umazanijo, kot sta na primer listje ali cvetni prah.

V nasprotnem primeru bo ob stiku z vodo na vašem avtomobilu še večja umazanija, ki jo boste težje odstranili. Čeprav se zdi ta korak nekoliko manj pomemben, pa si boste z njimi prihranili veliko časa in truda.

Avtomobil predhodno očistite z vodo

Avtomobil predhodno očistite z vodo, s čimer boste zrahljali vso grobo umazanijo in preprečili praske, ki bi jih sicer povzročili s krtačo za pranje.

Za predhodno čiščenje avtomobila je najbolje uporabiti visokotlačni čistilec, in sicer šobo z ravnim curkom, ki omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje umazanije.

Umazanijo je potrebno odstraniti z vseh delov avtomobila in ne samo s karoserije. Zato nikakor ne smete pozabiti tudi na temeljito čiščenje platišč, vdolbin za kolesa in druga težje dostopna mesta, za katere je priporočljivo uporabiti visokotlačni čistilnik s kratko razpršilno cevjo s 360-stopinjskim spojem.

Na avtomobil nanesite čistilo

Naslednji izjemno pomemben korak je nanašanje čistila po celotnem avtomobilu. To storite s funkcijo čistila na visokotlačnem čistilniku, pri čemer upoštevajte, da to storite od spodaj navzgor in pustite, da se umazanija dobro razrahlja.

Pomembno je, da čistilo ni preveč razredčeno, ampak je za maksimalni učinek najbolje uporabiti višjo koncentracijo čistilnega sredstva.

Izperite avtomobil

Penasto čistilo, ki ste ga nanesli na avtomobil, je potrebno sprati z močnim vodnim curkom. In za to je zagotovo najbolj učinkovit visokotlačni čistilec.

Uporabite šobo s ploščatim curkom in jo usmerite v avtomobil, pri tem pa bodite pozorni, da je oddaljenost od karoserije avtomobila vsaj 15 cm in od pnevmatika vsaj 30 cm.

Visokotlačni čistilnik pa lahko za izpiranje avtomobil uporabite tudi na drugačen način. Nanj priključite mehko krtačo za pranje, električno krtačo ali vrtljivo krtačo za pranje, s katerimi boste še temeljiteje odstranili umazanijo.

Tudi v tem primeru avto vedno perite od spodaj navzgor, saj boste tako najlažje videli, na katerem delu je potrebno temeljiteje izpirati.

Avto pustite, da se osuši

In na koncu je potrebno avto še osušiti, s čimer se izognete pojavu neprijetnih lis. Najbolje je, da uporabite usnjeno krpo in obrišete odvečno vodo.

Čeprav so nekateri še vedno prepričani v to, da je avtomobil najbolje prati na soncu, pa temu ni tako, saj je pojav lis v tem primeru še bolj verjeten, čistilo pa lahko poškoduje tudi barvo.

Očistite avtomobilska stekla in ogledala

Posebno skrb zahtevajo tudi avtomobilska stekla in ogledala, saj so ključnega pomena za večjo varnost v prometu. Najbolje jih boste očistili s čistili za vetrobransko steklo, s katerimi boste odstranili najbolj trdovratno umazanijo, hkrati pa preprečili nastanek lis.

Vzemite si čas za svojega jeklenega konjička in ga redno perite vsaj enkrat na mesec. Vaš avtomobil vam bo hvaležen, hkrati pa mu boste ohranili njegovo vrednost.