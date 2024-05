Vozila iz kategorij L6e in L7e

Pred kratkim so v nemškem podjetju INVERS GmbH, enem izmed vodilnih globalnih ponudnikov 'Sharing' tehnologij (njihove usluge s tega področja uporablja približno 450 car-sharing podjetij) razkrili izsledke njihove interne študije, ki kažejo, da postajajo mikro avtomobili čedalje bolj priljubljeni med urbanimi uporabniki car-sharing storitev.

Nemci so pri svojih ugotovitvah upoštevali izkušnje 17. aktualnih ponudnikov car-sharing storitev iz osmih evropskih držav, med njimi pa omenjajo predvsem podjetja Wheego (Nemčija), Drivemycar in Share Birrer (Švica) ter Enjoy (Španija) in Pikyrent iz Italije, kjer so takšni majhni, striktno električno gnani avtomobili čedalje bolj priljubljeni med uporabniki vsakodnevnih transportnih storitev, ki jim je seveda ob tem jasno, da za vsakodnevni prevoz v službo in kakšne manjše opravke v bližini doma pač ne potrebujete zavaljene 2,5 tonske 'SUV krave'. Posledično je Italija že dolgo največji evropski odjemalec mikro avtomobilov iz kategorij L6e (lahko štirikolo) in L7e (štirikolo), morda tudi zaradi tega, ker je uporabnikom takšnih vozil jasno, da za parkiranje mikro avtomobilov ne potrebujete veliko parkirnega prostora, poleg tega je najem takšnega majhnega vozila tudi cenejši od najema običajno velikega avtomobila.

Med mikro avtomobilčki, ki so trenutno najbolj priljubljeni pri dejansko trajnostno naravnanih italijanskih uporabnikih car-sharing storitev pa omenjajo predvsem izdelke znamk XEV (model yoyo), Citroën (model ami), Microlino, Renault (model twizy) in Estrima (model birò), ker gre v tem primeru za prava urbana prevozna sredstva, katerih proizvodnja zahteva precej manj porabljenih sredstev in energije (ob primerjavi z normalnimi električnimi avtomobili, ki se samo še redijo in rastejo v vse smeri …), občutno manjša kot pri običajnih današnjih predstavnikih električnih avtomobilov pa je seveda tudi količina porabljene električne energije ob premikanju takšnih majhnih vozil, ki so sicer manj varna od običajnih vozil, vendar tudi precej bolj varna od električnih skirojev in električnih koles.