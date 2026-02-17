Kdo potrebuje Singerja?

Iz Nizozemske prihaja novica o novi 'restomod' različici najlepšega so sedaj izdelanega švedskega 'karavana', ki je namenjena sladokuscem, ker bodo Nizozemci na leto izdelali samo 5 'restomod' primerkov legendarnega kombikupeja znamke Volvo.

Skoraj ne mine dan, ko mediji poročajo o kakšni novi 'restomod' različici porscheja 911, ki je definitivno lep in tehnično dovršen športni avtomobil, vendar ima tudi napako (ko ste videli enega ste videli vse …), posledično so ga nekateri že označili kot 'konfekcijo', medtem ko daje volvo P1800 ES, ki bo nastajal v obratu podjetja Autoforma Norrsken, vtis, da je 'sešit' samo za vas … V ozadju tega zanimivega projekta se ponovno skriva znani nizozemski oblikovalec Niels van Roij, ki je že večkrat dokazal, da mu je popolnoma jasno (za razliko od zaposlenih v marketinškem oddelku znamke Mercedes-Benz in še pri nekaterih drugih avtomobilskih znamkah …) kako mora izgledati pravi predstavnik prestižnih 'Shooting Brake' avtomobilov.

Volvo 1800 ES je eden izmed treh serijskih izdelkov (zraven sodita še reliant scimitar in lancia beta HPE), ki sodijo med najbolj čislane serijske primerke avtomobilov iz kategorije 'Shooting Brake', ker utelešajo popolno kombinacijo med športnostjo pravih kupejev in praktičnostjo 3-vratnih karavanov, zato se moderni 5-vratni SUV-čki in 5-vratne groteske iz kategorije 'SUV kupejev' v pogledu elegance tudi pod razno ne morejo približati eleganci takšnih vozil, ker SUV-i v bistvu niso nič drugega kot 'visoko nasajeni' karavani in podobno 'visoko nasajene' kombilimuzine (aka SUV kupe …). Čeprav gre v primeru tega 'restomod' volva za avtomobil, ki se je v kupe različici pojavil že davnega leta 1960, lahko ob pogledu na kombikupe (3-vratni kupe) različico ugotovimo, da gre v tem primeru za avtomobil, ki še ni izgubil svojega šarma.

Istočasno je treba povedati tudi to, da je bil takšen volvo pravi predstavnik premijskih avtomobilov, in to dolgo pred tem, preden se je ta pojem sploh uveljavil v svetu marketinga, ker gre v tem primeru tudi za izdelek, ki je odganjal kupce z visoko prodajno ceno in maloštevilno produkcijo (dve lastnosti pravih premijskih izdelkov, ne pa 'premijski pofl' za rajo, ki je parkiran na vsakem mestnem vogalu …). Leta 1971 ste morali v Nemčiji za volvo 1800 ES odšteti zelo podobno vsoto denarja (25.150 DM) kot ob nakupu tedanje različice porscheja 911 T targa (25.200 DM), temu primeren je bil tudi 'naval' kupcev na avtomobil, ki so ga Švedi izdelovali samo eno leto (1972-1973), posledično so izdelali samo približno 8.000 takšnih elegantnih 4-kolesnih Švedov, ki so pri nemških kupcih zaradi velike količine steklenih površin pri karoseriji prejeli ljubkovalno ime 'Schneewittchensarg' (sneguljčina krsta), Švedi pa so ji rekli 'Jaktvagnen' (lovsko vozilo, odnosno vozilo za lov …).

Nizozemci bodo kupcem ponudili vozilo v treh možnih, vizualno rahlo različnih različicah ('Forward Fashionista', 'Modern Marvel' in 'Heritage Heaven'), ker skušajo na ta način ugoditi kupcem z različnimi okusi. Predstavniki 'boy racerjev' bodo seveda izbrali različico 'Forward Fashionista', ki je najdražja, vizualno najbolj nastopaška in istočasno tudi najbolj zmogljiva 'restomod' različica volva 1800 ES, ker se pod njenim motornim pokrovom nahaja modificiran 5-valjni bencinski motor (T5) znamke Volvo, istočasno bodo Nizozemci poskrbeli tudi za nadgradnje podvozja, volanskega mehanizma in zavor, drugače pa bo oblikovana tudi notranjost potniške kabine. Ljudem, ki cenijo originalnost, bodo namenili različico 'Heritage Heaven', ki bo v pogledu oblikovanja, izbire karoserijskih barv in materialov še najbližje originalu, seveda bodo ob tem poskrbeli za restavriranje vozila in dvig zanesljivosti delovanja. Ljubiteljem blagega tuninga namenjajo različico 'Modern Marvel'. Tudi v tem primeru bo kupec deležen vgradnje modernejših svetil in pomanjkanja sijoče kovine (trend, ki je na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja želel pričarati vtis športnosti, v resnici pa vozilo po tem tretmaju daje samo še vtis cenenosti …), lahko pa bo izbral tudi tuning podvozja in pogonskega sklopa.

Vse skupaj pa seveda ne bo ravno poceni, ker se prodajne cene pričnejo pri 300.000 evrih in zaključijo v območju 360.000 evrov v primeru, ko se bo kupec odločil za nakup različice 'Forward Fashionista'.