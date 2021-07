Evropejci prisegajo na bencin …

V združenju ACEA, sicer združenju evropskih proizvajalcev avtomobilov, so v teh dneh predstavili študijo, ki kaže na trenutno splošno nepripravljenost kupcev za nakupe novih alternativno gnanih avtomobilov, zato tudi v tem primeru ne verjemite marketingu …

Ko obiščete kakšen spletni portal, kjer vam prodajajo pravljice o aktualni, neverjetni popularnosti električnih avtomobilov, dobite občutek, da se bomo v kratkem res vsi vozili samo še z električnimi avtomobili, ker so avtomobilski proizvajalci piscem takšnih tekstov, namenjenih predvsem popularizaciji električnih avtomobilov, pač namenili veliko 'prehrambenih bonov'. Resnica je žal drugačna, to potrjujejo tudi zadnji izsledki združenja ACEA, kjer so v teh dneh predstavili izsledke raziskave lanskega (2020) tržišča novih avtomobilov v Evropi. Ob tem jih je zanimalo predvsem to, kateremu, odnosno kakšnemu konceptu pogona dajejo današnji kupci prednost ob nakupu novega avtomobila.

Izsledki raziskave so jasni, ker kažejo, da se na splošno v Evropi trenutno najbolje prodajajo novi avtomobili z vgrajenimi bencinskimi motorji, ker se je za to opcijo pogona lani odločila večina (47,5 %) kupcev novih avtomobilov. Na drugem mestu pa vztrajajo trenutno demonizirani novi avtomobili z dizelskim motorjem, ki so lani v prodajne salone privabili samo še 28 odstotkov kupcev. Samo 24,5 odstotka vseh evropskih kupcev (iz držav, ki so zajete v poročilu …) si je lani kupilo novo vozilo z alternativnim pogonskim sklopom. Samo 5,4 odstotka kupcev iz te 'okoljevarstvene' skupine si je lani kupila nov, striktno električno gnan avtomobil. Po mnenju predstavnikov združenja ACEA je za slabo motiviranost kupcev (glede nakupa novega 'električarja' …) kriva predvsem premajhna mreža polnilnic, sploh na območju Balkana in Vzhodne Evrope.

Poročilo omenja tudi Slovenijo, ki je v tem poročilu porinjena v družbo evropskih držav z najslabše razvitim omrežjem električnih polnilnic, več polnilnic za električne avtomobile kot mi imajo trenutno Madžari, Čehi in Poljaki in tudi Portugalci, obstajajo pa tudi 'obljubljene dežele' (Nizozemska, Francija in Nemčija) za lastnike električnih avtomobilov, kjer se nahaja 70 odstotkov vseh razpoložljivih polilnic v Evropi. Še manj polnilnic za ljubitelje takšnih vozil kot pri nas pa je na Cipru, Malti, v Litvi, Bulgariji in v Grčiji. Poleg tega priložene preglednice razkrivajo tudi to za koliko odstotkov je v zadnjih šestih letih upadla prodaja novih dizelsko gnanih avtomobilov, medtem ko je prodaja novih bencinsko gnanih vozil v enakem obdobju (2014-2020) rahlo poskočila, največ pa je seveda poskočila prodaja novih električnih avtomobilov. Leta 2014 si je nov električni avtomobil omislilo približno 30.000 kupcev, lani se je za podoben korak odločilo približno 538.000 kupcev novih avtomobilov.

In kakšno je stanje v Sloveniji, državi, ki po mnenju združenja ACEA sploh ni pripravljena na razcvet elektromobilnosti, čeprav nam trgovci že pridno ponujajo nove 'električarje'? Trenutni tržni delež striktno električno gnanih vozil v Sloveniji je zanemarljiv, ker znaša samo 3,1 odstotka. V 'deželi kolesarjev' (Nizozemska), kjer najbolje razumejo okoljevarstvo in prednosti električnih avtomobilov ob sobivanju z energijo, ki je pridobljena iz obnovljivih virov, znaša trenutni tržni delež električnih vozil že več kot 20 odstotkov …