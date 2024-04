Zmaga uveljavljene znamke

V nemškem klubu ADAC so se tokrat lotili testiranj 14. otroških koles, ki so primerna predvsem za najmlajše udeležence v prometu (otroci v starosti od 4. do 5. let), posledično so bili sodelujoči nemški 'testni vozniki' tokrat zelo mladostni. Na tokratnem testu, kjer so otroci pod budnim očesom odraslih ugotavljali kakšne so vozne lastnosti testiranih otroških koles in kako dobro so ta kolesa prilagojena otrokom, so Nemci testirali 14 otroških koles s 16-palčnimi kolesi. Seveda jih je ob tem zanimala tudi priročnost takšnih biciklov, njihove varnostne lastnosti in pa njihova dolgoživost, nekaj pozornosti pa so namenili tudi uporabljenim materialom, ki so jih proizvajalci uporabili pri njihovih izdelkih za otroke.

8 izmed tokrat testiranih otroških koles, ki večinoma niso ravno poceni (nemške prodajne cene v razponu od 300 do 450 evrov …) so Nemci na koncu okitili z oceno "gut" (dobro), 4 so dobila slabšo oceno "befriedigend" (zadovoljujoče), eno otroško kolo je dobilo oceno "ausreichend" (zadostno), obstaja pa tudi 'črna ovca' z oceno "mangelhaft" (pomanjkljivo), ki je poleg tega še prav nesramno drago. Na testu sta se najbolje odrezala izdelka znamk Woom (model Original 3, 449 evrov) ter Puky (model LS-Pro 16, 390 evrov), ki nista ravno poceni, vendar se je tokrat izkazalo, da vam bo veliko odštetega denarja lahko zagotovilo tudi veliko 'muzike', čeprav obstaja tudi izjema v obliki najslabše tokrat ocenjenega izdelka znamke Pyro (model Sixteen), ki vas bo ob nakupu lahko ožel za solidno vsoto denarja (420 evrov!). Na splošno pa velja, da boste za dobro otroško kolo, ki bo vašemu malčku močno olajšalo vstop v svet kolesarstva, morali odšteti od 300 do 400 evrov.

Zmagovalni izdelek znamke Woom so Nemci okronali predvsem zaradi izredno nizke neto mase (5,9 kg) takšnega otroškega bicikla ob povezavi z zelo uporabno nosilnostjo (do 60 kg), omenjajo pa tudi odlično priročnost (enostavno nastavljiva višina sedeža in zavornih ročic, ker ob tem ne potrebujete orodja), hvalijo pa tudi zaviralne sposobnosti tega bicikla in odlično vodljivost, ker se je tudi v tem primeru pokazalo, da je nizka masa takšnega in ostalih transportnih sredstev ključnega pomena za dobro vodljivost bicikla (ta modrost, ki jo lastniki zavaljenih aktualnih '4-kolesnih krav' ne razumejo, je seveda pomembna tudi pri motociklih, ker na koncu vseeno (navzlic kopici vgrajene elektronske krame …) ne morete prelisičiti fizikalnih zakonov …). Žal je zmagovalec tega testa istočasno tudi najdražji (450 evrov) udeleženec tega testa.

Na drugem mestu je tokrat pristal nekoliko cenejši (390 evrov) izdelek znamke Puky, ki ga tudi lahko obremenite z največ 60 kilogrami mase, iz povsem drugačnega, lahko bi celo rekli mehkejšega testa, je narejen poraženec tega testa v obliki izdelka znamke Pyro (420 evrov), ker znaša njegova uporabna nosilnost samo 25 kg. Če ob tem upoštevate njegovo lastno maso (6,4 kg), potem otrok, ki bo uporabljal to kolo, ne sme biti težji od 18,6 kg. Posledično je takšno otroško kolo namenjeno samo 'suhcem', bolj dobro rejeni otroci nimajo na takšnem biciklu kaj početi. Zakaj so se Nemci tako zapičili v neto maso koles? Predvsem zaradi tega, ker se otrok lahko precej lažje in bolj hitro nauči manevriranja z lahkim biciklom kot pa s težjimi predstavniki te vrste biciklov. Posledično morajo starši ob nakupu primernega otroškega kolesa zelo paziti na to, da bicikel in otrok ne prekoračita dovoljene skupne mase (priporočljivo je najmanj 30 kg …).

Zakaj so Nemci okrcali izdelek znamke Pyro? Nemci so se ob testiranju držali navodil DIN norme s številko 8089, ki predpisuje tudi minimalno oddaljenost pogonskih pedalov od vozne površine in pa možno nagnjenost bicikla v ovinkih, odnosno pri zavijanju, ki mora znašati najmanj 23 stopinj. Model Sixteen je možno nagniti v obe smeri samo za 18 stopinj, v primeru večje nagnjenosti se lahko pogonska pedala že dotaknejo vozne površine in povzročijo padec kolesarja. Nemci pa grajajo tudi večino preostalih tokrat testiranih otroških koles, ker večinoma ne izpolnjujejo kriterijev, ki jih predpisuje DIN norma 8098 (DIN EN ISO 8098:2023). Pri petih modelih koles so ugotovili, da niso opremljena z zadostnim številom odsevnih teles, pri osmih modelih so ugotovili, da imajo premalo zaščitene pogonske verige. Pri modelu znamke Bikestar jim niso bile všeč nezaščitene ročke na krmilu, pri modelu znamke Cube jim ni všeč možnost odstranitve obeh ročk na krmilu, kot resnično nevarnega pa omenjajo izdelek znamke Royal Baby, ker ima njihov model Freestyle zelo slabi zavori. Otrokom resnično prijazna (glede uporabe škodljivih sestavnih materialov) sta samo izdelka znamk Royal Baby in B'Twin, pri vseh ostalih testiranih biciklih so odkrili nekaj uporabljenih materialov (predvsem pri kontrolnih ročicah in sedežih), ki niso najbolj zdravi za otroke.

Če iščete otroško kolo z odličnim razmerjem med plačanim in dobljenim, potem ne smete spregledati izdelka znamke S' Cool (model niXe EVO16-15 FW), ker gre za izdelek iz skupine osmih najbolje ocenjenih biciklov z nemško prodajno ceno v območju 300 evrov. Zelo dobro (glede na odšteti denar …) je ocenjen tudi izdelek znamke B' Twin (model 500 Robot), ker zanj ne boste odšteli veliko denarja (približno 165 evrov). S podobno prodajno ceno vas bo morda premamil tudi izdelek znamke Royal Baby, vendar gre za precej slabše ocenjen izdelek, ki je posledično pristal na predzadnjem mestu priložene preglednice rezultatov.