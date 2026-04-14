'Zvezdniška kočija' išče novega lastnika

V teh dneh se je pričela odvijati nova dražba spletne platforme Catawiki, ki potencialnim kupcem tokrat ponuja dejansko poseben avtomobil (ne samo v pogledu znamke in modela, temveč tudi v pogledu dosedanjega lastništva …) z vrednostjo v območju od 165.000 do 185.000 evrov.

Lastnik belo obarvanega phantoma VI (letnik 1970) je legendarni pevec Engelbert Humperdinck (alias „King of Romance“), ki bo v letošnjem maju dopolnil 90 let. Belega phantoma VI si je kupil pred približno 40 leti, v njegovem privatnem voznem parku pa se trenutno nahaja še 13 dodatnih primerkov modelov znamke Rolls-Royce. Vozilo je v približno 40 letih druženja z aktualnim lastnikom prevozilo približno 117.000 kilometrov, novi lastnik pa bo ob nakupu prejel tudi zajetno dokumentacijo glede porekla in vzdrževanja vozila, ki naj bi bilo odlično ohranjeno.

Rolls-Royce phantom VI (dolžina: 6.040 mm, širina: 2.010 mm, višina: 1.750 mm, medosna razdalja: 3.680 mm, neto masa: 2.719 kg) je še vedno eden izmed najbolj zvezdniških avtomobilov na tem planetu, nekoč pa mu je pripadal tudi naslov najboljšega avtomobila na svetu. V obdobju njegove proizvodnje (1968-1988) je nastalo samo 374 primerkov tega avtomobila. Pod motornim pokrovom tega impozantnega avtomobila se skriva 6,2-litrski bencinski V8 motor, ki lahko pri 4.000 vrtljajih v minuti mobilizira 147 kW (200 KM) pogonske moči ter 450 Nm motornega navora pri 2.500 vrtljajih v minuti. Ni pa ravno najhitrejši, ker znaša končna hitrost takšne 'plemiške galeje' samo 160 km/h.

Še nekaj statistike, da boste razumeli pomen tega avtomobila. Leta 1979 je moral nemški kupec v Nemčiji za osnovno opremljeno različico tega avtomobila odšteti najmanj 300.000 nemških mark, povedano drugače je v Nemčiji takrat za podobno vsoto denarja (282.464 nemških mark) lahko kupil dva nova osnovna primerka (4-vratna verzija) modela 600 znamke Mercedes-Benz, nekoliko več je kupec lahko odštel za 4-vratno 'Pullman' verzijo modela 600 (162.176 nemških mark) ali pa za 6-vratno 'Pullman' verzijo (171.920 nemških mark). Če pa je kupec phantoma VI začutil potrebo po dodatni varnosti, se je lahko odločil za nakup oklepne različice, vendar je moral v tem primeru plačati 800.000 nemških mark.

V današnjih časih so najbolje ohranjene različice modela phantom VI vredne približno 200.000 evrov. Enega imamo tudi v Sloveniji. Spletna dražba za primerek, ki ga je uporabljal Engelbert Humperdinck, se bo zaključila 26. aprila 2026, trenutno pa nekdo zanj ponuja samo 75.000 evrov …