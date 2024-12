Francoska reli sestavljanka

Pred kratkim se je na dražbi francoske avkcijske hiše Aguttes pojavil eden izmed najbolj medijsko prepoznavnih primerkov znamke Rolls-Royce v obliki prototipnega modela corniche z dodatno ljubkovalno oznako 'Jules', ki pa ni nastal v skladu z željami vodilnih pri znamki Rolls-Royce.

Za nastanek tega legendarnega in na prvi pogled z razumom povsem skreganega reli dirkalnika znamke Rolls-Royce niso zaslužni Britanci, temveč par francoskih plêjbójev (Thierry de Montcorgé & Jean-Christophe Pelletier) z zadostno količino finančnih sredstev in poznanstev, ki so omogočila nastanek te francoske reli sestavljanke (izdelal jo je francoski 'reli čarovnik' Michel Mockrycki), s katero so Francozi leta 1981 dejansko nastopili na tedanji izvedbi legendarnega relija Pariz-Dakar. Za dokončno finančno injekcijo, ki je omogočila nastanek tega avtomobila, pa je poskrbel legendarni Christian Dior, ker se je vse skupaj odvijalo ravno v času, ko je Dior razvil in promoviral svoj novi parfum z imenom 'Jules'.

Čeprav so pri znamki Rolls-Royce tedaj močno nasprotovali in se celo zgražali nad početjem peščice zelo premožnih Francozov, ki so se s tem aristokratskim avtomobilom dejansko pojavili na štartu legendarnega afriškega relija, ki ga 'Jules' ni dokončal, ker se ni pojavil na cilju v Dakarju, je bila medijska odmevnost njegovega nastopa neprecenljiva in mu je v francoskem tisku (Paris-Match & Le Figaro) celo prinesla legendarni naslov "Rolls-Royce des Sandes". Najbolj zanimivo pri celi zadevi je pa to, da takšen corniche (po filozofiji znamke Rolls-Royce gre v primeru tega modela za 2-vratno športno limuzino, ne pa kupe …) sploh ni pravi rolls-royce, ker se pod karoserijo iz poliestra skriva kombinacija japonske vozne šasije ob povezavi z velikoserijskim ameriškim pogonskim sklopom. Nič čudnega torej, da so se Britanci leta 1980 zgražali nad početjem Francozov …

Verno izdelana 'plastična' reprodukcija originalne karoserije modela corniche je namreč počivala na vozni šasiji zelo robustne toyote BJ 45, namesto legendarnega britanskega bencinskega V8 motorja s 6,7-litrsko delovno prostornino pa so Francozi vanj vgradili podoben (V8) 5,7-litrski velikoserijski pogonski sklop iz tedanje generacije modela corvette (chevrolet) in vse skupaj podkrepili še z vgradnjo 332-litrskega rezervoarja za gorivo. Tako so Francozi že takrat (davno pred aktualno SUV grotesko z imenom cullinan …) ustvarili popolno iluzijo 'terenskega rolls-royca', ki bi bil v današnjih časih, ko številni kupci nadvse čislajo visoko nasajene 'asfaltne terence', najbrž pravi modni hit. Po nastopu na reliju Pariz-Dakar je 'Jules' poniknil v analih zgodovine, vse do leta 2021, ko je doživel obširno prenovo. Sedaj se z njim že ukvarja njegov novi lastnik, ki je zanj na dražbi avkcijske hiše Aguttes pred nekaj dnevi odštel točno 596.420 evrov …