Volkswagen na zadnjem mestu …

Vplivno ameriško podjetje J. D. Power, ki je že od 1968 vodilno podjetje za globalne marketinške informacijske storitve, je tudi letos izvedlo raziskavo zadovoljstva lastnikov z njihovimi avtomobili. Najbolj zadovoljni lastniki avtomobilov vozijo izdelke znamke Lexus, najmanj zadovoljni pa vozijo volkswagne …

Posebnost letošnje študije leži v tem, da se ne ukvarja samo z defekti mehanskih in električnih komponent v sodobnih avtomobilih, temveč išče tudi odgovore na to, kako so lastniki avtomobilov zadovoljni z udobjem in upravljanjem avtomobilov, Američane je zanimalo tudi to, kako so lastniki zadovoljni nad delovanjem vgrajene 'IT krame' (delovanje vgrajene programske opreme, povezava s pametnimi telefoni in 'Over-the-Air' (OTA) posodobitve programske opreme). In ravno v tem pogledu je pogrnila večina nemških avtomobilskih znamk, vključno s tistimi, ki se ponašajo s predikatom 'premijska znamka', v njihovi družbi pa se je tokrat znašla tudi švedsko-kitajska znamka Volvo. Američani so ob tem povedali tudi to, da še nikoli prej niso zaznali takšnega nezadovoljstva lastnikov izdelkov nekaterih avtomobilskih znamk kot v tej, trenutno zadnji študiji zadovoljstva lastnikov z njihovimi avtomobili.

V njihovi anketi je tokrat sodelovalo točno 33.268 prvih lastnikov približno 3 leta starih avtomobilov, ki so podjetju J. D. Power prijavili 184 problematičnih postavk iz devetih kategorij. Ob tem je potrebno povedati tudi to, da se Američani niso ukvarjali z zanesljivostjo delovanja vozil, namesto tega so želeli prepoznati probleme, s katerimi se srečujejo lastniki današnjih, že 'do nezavesti' z elektroniko otovorjenih vozil (golf II: približno 245 metrov električnih kablov, aktualni golf: približno 2,5 kilometra električnih kablov, posledično je v vsakem aktualnem golfu približno 75 kilogramov bakra …). Za lastnike modernih nemških avtomobilov so izsledki te raziskave uničujoči, ker se je znamka Volkswagen s 301. problemom na 100 vozil uvrstila na zadnje mesto v tabeli, malenkostno boljši so izdelki znamke Volvo (296 problemov na 100 vozil), v tej neslavni družbi pa najdemo tudi izdelke znamk Land Rover (274 problemov na 100 vozil) in Jeep (267 problemov na 100 vozil).

Na povsem drugem koncu razpredelnice pa najdemo izdelke znamke Lexus (samo 151 problemov na 100 vozil), zelo visoko so se letos zavihtela tudi vozila znamke Buick (160 problemov na 100 vozil), omenjajo pa tudi znamko Tesla (226 problemov na 100 vozil), ki pa se iz nam neznanih vzrokov ni uvrstila na to lestvico. Lastniki avtomobilov večinoma ne poročajo o težavah s pogonskimi sklopi, temveč o težavah z delovanjem vgrajene 'digitalne krame', največ pritožb gre na račun povezovanja z aplikacijami Android Auto in Apple CarPlay, omenjajo pa tudi težave z 'modrozobo povezavo' (Bluetooth), brezžičnim polnjenjem pametnih telefonov in povezljivost z aplikacijami proizvajalcev avtomobilov. Omenili so tudi slabo izvedene 'Over-the-Air' (OTA) posodobitve programske opreme, ker je samo 27 odstotkov izmed vseh (40 % izmed vseh vprašanih), ki so v zadnjih 12. mesecih doživeli posodobitve programske opreme v njihovih avtomobilih, ugotovilo, da je vgrajena programska oprema po posodobitvi delovala bolje, 58 odstotkov izmed vseh vprašanih pa po izvedeni posodobitvi ni zaznalo nobene izboljšave v delovanju programske opreme.

Zanimiva je tudi ameriška ugotovitev, da so medijsko opevani premijski izdelki glede delovanja programske opreme letos še slabši kot pred časom, ker so itak že 'do nezavesti' otovorjeni z različno 'IT kramo', posledično so glede zadovoljstva lastnikov večinoma ocenjeni slabše od 'vozil za povprečneže'. To pa se odraža tudi v končni razvrstitvi, ker je znamka Audi glede problemov (244 problemov na 100 vozil) samo malenkostno boljša od 'neslavne trojke' (Volkswagen, Volvo in Land Rover), malenkostno boljša v tem pogledu je znamka Mercedes-Benz (235 problemov na 100 vozil), slabo pa je uvrščena tudi znamka Acura (Honda), ki je dobila povsem enako oceno kot znamka Audi. Da so Japonci v tem pogledu lahko občutno boljši, pa dokazuje zmagovalna znamka Lexus, med vozili, ki najbolje zadovoljijo njihove lastnike pa omenjajo še nekaj avtomobilov (toyota corolla, toyota camry, toyota tacoma, toyota sienna, toyota 4Runner, lexus UX, lexus GX, chevrolet equinox, chevrolet tahoe, cadillac XT6, subaru crosstrek in nissan murano).

Letošnja študija je razkrila še eno neprijetno resnico, povezano z lastništvom trenutno medijsko nadvse čislanih priključnih hibridov, ker je ta filozofija dvojnega pogona za veliko lastnikov takšnih vozil najbolj problematična (281 problemov na 100 vozil), s problemi pa se morajo ukvarjati tudi lastniki striktno električno gnanih vozil (237 problemov na 100 vozil), manj težav imajo lastniki klasičnih hibridov (213 težav na 100 vozil), najmanj pa lastniki klasičnih vozil na fosilni pogon (198 problemov na 100 vozil).