Napoved novega aristokratskega kupeja

V letošnjem marcu so italijanski 'krojači pločevine' iz okolice mesta Modena predstavili aristokratski bentley coupé sport, ki so ga zasnovali na osnovi super prestižne Bentleyeve 4-vratne limuzine z oznako mulsanne, sedaj so napovedali še prihod podobno ukrojenega modela znamke Rolls-Royce, ki je oblikovan v stilu prvotnega kupe phantoma (2008–2016).

Približno sedem let po ukinitvi prvotnega aristokratskega 'notchback' kupeja znamke Rolls-Royce, ki je kasneje dobil dva serijska 'fastback' naslednika (modela wraith in spectre), so se v italijanski karoserijski delavnici Ares Modena pričeli ukvarjati z razvojem njihove kupe različice najbolj aristokratske limuzine na tem svetu v obliki aktualne generacije modela phantom, ki smo jo dobili leta 2017. Novi maloserijski kupe, ki s svojo zasnovo (krajša medosna razdalja, samo en par bočnih vrat) obuja spomin na nekdanje novejše izdelke britanske karoserijske delavnice Hooper, kjer so vedno (od leta 1980 do konca leta 1994 je nastalo več novodobnih 2-vratnih kupejev, odnosno 2-vratnih športnih limuzin (uradna klasifikacija proizvajalca) na osnovi serijskih izdelkov znamk Rolls-Royce in Bentley) znali ugoditi 'kupe potrebam' zelo premožne klientele, ki je za takšen individualni pristop in povečan odmerek elegance morala odšteti približno vrednost dveh običajnih 4-vratnih 'taksi' limuzin. To je tudi ena izmed tipičnih lastnosti pravih kupejev (med njimi sigurno ni današnjih 'visoko nasajenih' 5-vratnih kombilimuzin, ki se nepoučenim in naivnim predstavljajo kot kupeji …), ker pravi kupe vedno uteleša tri stvari (prestiž, športnost & eleganco). Tega vam ne more zagotoviti noben modni 5-vratni 'SUV-ček' s padajočo strešno linijo proti zadku …

Ker pravi kupe ni 4- ali pa 5-vratni 'taksi', niti ne želi biti uporaben družinski avtomobil, bosta prednja potnika v takšnem vozilu vedno lahko uživala v privilegijih '1. razreda', medtem ko bosta potnika na zadnjih sedežih po navadi deležna samo 'economy class' obravnave, ker je sedežna konfiguracija 2+2 (dva pošteno odmerjena in dva pomožna sedeža) eden izmed zaščitnih znakov pravih kupejev. Med zaščitnimi znaki pravih kupejev pa najdemo tudi drugače oblikovano armaturno ploščo (ta tradicija je pri nekaterih nemških znamkah popolna neznanka, ker v kupeje 'tlačijo' armaturne plošče iz limuzin in kombilimuzin …) ter seveda popolnoma drugače oblikovano karoserijo. Tega v primeru novega kupe izdelka, ki ga bo premikal že znani 6,75-litrski bencinski 12-valjnik (prava gospoda se ne vozi v limuzinah in kupejih z vgrajenimi dizelskimi motorji …), ne moremo trditi, ker je oblikovan bolj v 'polkupe' stilu z jasno podobnostjo limuzini. Masivni bencinski pogonski sklop lahko uporabniku zagotovi impresivno zalogo pogonske moči (420 kW / 563 hp / 571 KM ter 900 Nm motornega navora …), ker za uspešno samodejno premikanje tako težkega avtomobila pač potrebujete veliko 'konj', ki so tudi temu primerno 'žejni' (tudi poštena 'žeja' vgrajenega pogonskega sklopa je eden izmed pravih zaščitnih znakov vozil za resnično bogate …).

Italijani zaenkrat niso razkrili vseh specifikacij takšnega individualno ukrojenega kupeja, v tančico skrivnosti pa ostaja zavita tudi morebitna prodajna cena takšnega avtomobila, ki za svoj nastanek potrebuje donatorsko limuzino v obliki rabljenega phantoma.