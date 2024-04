Mnenje pravega 'vplivneža' glede elektromobilnosti

V ameriški reviji Robb Report se je v teh dneh pojavilo mnenje enega izmed najbolj vplivnih ameriških prodajalcev novih avtomobilov glede forsiranja splošne elektromobilnosti v ZDA, ki po njegovem mnenju ne bo uspešno, ker o tem, kakšne avtomobile bomo kupovali, odločamo kupci, ne pa politika v navezi s proizvajalci.

Tako ne razmišlja nek majhen in povsem nepomemben ameriški trgovec z avtomobili, temveč 74-letni Rick Hendrick, človek z več kot 50-letnimi izkušnjami v poslu, ki je istočasno lastnik več kot stotih prodajnih salonov z novimi vozili v ZDA in ob tem delodajalec za približno 10.000 zaposlenih v njegovih prodajalnah novih in rabljenih avtomobilov. Po njegovem je trenutno posiljevanje kupcev z novimi električnimi vozili preveč agresivno, ker o temu, kakšne avtomobile bodo proizvajali proizvajalci avtomobilov, v končni fazi odločajo kupci, ki seveda ne bodo kupili nečesa, česar si ne želijo kupiti, in električni avtomobili žal niso to kar bi trenutno kupila večina kupcev.

To mnenje je podkrepil z nekaterimi informacijami glede prodaje vozil. Ob tem je povedal, da gredo hibridni modeli znamke Lexus odlično v promet, celo tako dobro, da v tem pogledu že obstajajo čakalne vrste, medtem ko se kupci novih vozil otepajo striktno električno gnanih modelov te znamke, ki jih morajo posledično prodajati pod ceno, če sploh želijo, da kakšen takšen lexus zapusti dvorišče prodajnega salona. Podobno je tudi s striktno električno gnanimi modeli znamke Audi, čeprav kupcem novih Audijevih 'električarjev' ponujajo tudi po 25.000 dolarjev popusta, se jim razumni kupci preprosto izognejo. Tudi striktno električno gnani izdelki znamke Mercedes-Benz v ZDA zelo težko najdejo kupce, posledično je bilo leto 2023 za prodajalce vozil te znamke v ZDA katastrofalno.

Ugotovitve, ki jih je glede elektromobilnosti v ZDA podal Hendrick, so sedaj očitno že znane tudi vodilnim pri koncernih kot sta Ford in General Motors, kjer so v teh dneh vodilni tudi že znižali pričakovanja glede uveljavitve splošne elektromobilnosti, istočasno se na tržišču že pojavljajo fosilno gnane različice vozil, ki so jih še pred kratkim oglaševali kot striktno električno gnana vozila. Lep primer tega je novi dodge charger. Preobrat, odnosno vrnitev k starim 'fosilnim vrednotam', je pokazalo tudi dogajanje na nedavno sklenjenem avtomobilskem salonu v New Yorku, kjer so med razstavljenimi štirikolesniki prevladovala fosilno gnana vozila. Za piko na 'i' v boju proti politično in nikakor ne razumsko spodbujeni elektrifikaciji vozil, ki jo v ZDA zagovarja Bidnova administracija, pa je v teh dneh poskrbel tudi Donald Trump, ki je zagovornik fosilno gnanih avtomobilov, ker je Bidnovo navijanje za elektromobilnost izrabil za pridobivanje njegovih volilcev, ki jim ideje o elektrifikaciji ne dišijo.