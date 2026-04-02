Peti 'facelift' za kitajsko mini uspešnico

Iz Kitajske prihaja novica o že peti izvedeni prenovi 4-kolesne mini uspešnice znamke Wuling, ki se je na kitajskem tržišču prvič pojavila pred približno šestimi leti. Do sedaj so Kitajci kupcem dostavili približno 1,9 milijona primerkov avtomobila z modelno oznako hongguang mini EV. Zadnja prenova 5-vratne kitajske prodajne uspešnice, ki je kupcem na voljo tudi v 3-vratni različici ter kot 2-vratni kabriolet, je prinesla predvsem nekaj vizualnih sprememb (drugače oblikovan prednji in zadnji del avtomobila) pri oblikovanju karoserije (dolžina: 3.268 mm, širina: 1.520 mm, višina: 1.575 mm, medosna razdalja: 2.190 mm, prostornina prtljažnika: 170 litrov, odnosno 838 litrov ob podrtem paru zadnjih sedežev) ter manjše spremembe (nov 10,1-palčni zaslon na dotik, prestavna ročica je sedaj ob volanskem obroču, fizičnih gumbov za upravljanje klimatske naprave ni več …) v notranjosti potniškega prostora.

Za samodejno premikanje tega mestnega malčka, ki si za razliko od aktualnih izdelkov znamke MINI (aktualni miniji so že večji od legendarnega austina MAXI, ki je bil nekoč označen kot pošteno družinsko vozilo …) dejansko zasluži oznako mini, skrbi na zadnji osi vgrajeni elektromotor, ki ima po kitajskih navedbah samo 20 kW (nemški viri ob tem omenjajo 30 kW / 40 KM) pogonske moči, posledično je njegova končna hitrost omejena na približno 100 km/h. Kitajci ob tem omenjajo od 120 do 170 kilometrov akcijskega radija po njihovi normi CLTC, v nemških medijih pa omenjajo dva možna paketa akumulatorjev (kapaciteta: 16,2 kWh: do 205 CLTC akcijskega radija, kapaciteta: 25,1 kWh: do 301 km CLTC akcijskega radija). Na domači vtičnici (220 voltov) bo polnjenje vgrajenih akumulatorjev končano v obdobju od 6 do 8 ur. Na hitri polnilnici bo v akumulatorje po približno 35. minutah polnjenja 'steklo' od 30 do 80 odstotkov možne električne energije.

Povsem nepojmljive za evropske razmere pa so prodajne cene tega avtomobila, ker si kitajski kupec lahko omisli osnovno verzijo tega vozila že za senzacionalnih 5.640 evrov (z državnimi subvencijami je ta cena lahko še nižja …), medtem ko bo za top različico odštel samo 7.030 evrov. Če bi bili takšni električni avtomobili, ki so primerni za drugo ali pa tretje vozilo v družinah, v Evropi tako poceni kot na Kitajskem, bi bile pred njihovimi evropskimi prodajalnami vrste … Vendar se to zaradi pohlepa evropske politike in butastih regulatornih predpisov (posledica uspešnega lobiranja proizvajalcev elektronike …) v navezi s pohlepom evropskih proizvajalcev avtomobilov ne bo zgodilo, razen če pride do ljudske vstaje …