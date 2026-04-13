Vodilni v Italiji in Franciji, dvig prodaje tudi v Nemčiji

Čeprav je poskus prisilne elektrifikacije dobro izpraznil blagajne skupine Stellantis (in še nekaterih drugih proizvajalcev avtomobilov …) se sedaj, po prvih 4. mesecih letošnjega leta, lahko pohvalijo z odlično prodajo novih avtomobilov v Italiji in Franciji ter tudi v Nemčiji.

Skupina Stellantis se v letošnjem letu lahko pohvali s 5-odstotnim dvigom prodaje, ker so Evropejcem v prvih štirih mesecih letošnjega leta dostavili skoraj 700.000 novih vozil, posledično ima skupina Stellantis trenutno v Evropi 17,5 (18,1-odstotni ob upoštevanju prodajnih rezultatov znamke Leapmotor) odstotni tržni delež. V Nemčiji se je prodaja njihovih vozil letos dvignila za 15,2 odstotka, zato imajo trenutno v Nemčiji 12,7-odstotni tržni delež. Najbolj zaslužna za dvig prodaje v Nemčiji je znamka Opel ( + 33.600 (+ 39 % ob primerjavi z letom 2025) novih vozil v prvih treh mesecih letošnjega leta), posledično ima znamka Opel v Nemčiji trenutno 4,8-odstotni tržni delež.

Samo v letošnjem marcu se je za nakup novega opla odločilo približno 13.700 Nemcev in Nemk, 43 odstotkov več kot v marcu leta 2025. Največ zaslug za dvig prodaje (+ 25 % ob primerjavi z letom 2025) ima model corsa, ki je zadnjih 5 let najbolje prodajan predstavnik evropskega B segmenta (supermini) v Nemčiji, dobro se prodajata tudi modela mokka in grandland. Med zmagovalci pa letos omenjajo tudi znamko FIAT, ki je letos dvignila prodajo novih vozil v Nemčiji za 65,5 odstotka (Nemcem in Nemkam so letos dostavili več kot 17.000 novih fiatov), posledično ima znamka FIAT trenutno v Nemčiji 2,4-odstotni tržni delež.

Znamkam iz skupine Stellantis gre letos zelo dobro tudi v Franciji, kjer imajo po zaslugi petih modelov na lestvici desetih najbolje prodajanih novih vozil celo vodilni tržni delež (31 %), enako dobro se prodaja odvija tudi v Italiji, kjer so letos že prodali 6,7 odstotka več novih vozil kot v enakem lanskem obdobju. Največ Italijanov in Italijank se je letos odločilo za nakup FIAT-ove pandine, sledi Jeepov avenger, na tretjem mestu je grande panda. Tudi na preostalih dveh mestih med petorico najbolje prodajanih novih avtomobilov v Italiji najdemo izdelka skupine Stellantis (citroën C3 in leapmotor T03).