ARI 458 pro campingmobil: Avtodom s tlorisom mestnega malčka

Iz Nemčije prihaja novica o najmanjšem nemškem avtodomu, ki bo privabljal kupce z dejansko kompaktnostjo, okoljevarstvom (električni pogon) in relativno nizko prodajno ceno, ki pa predstavlja posledico skromne opremljenosti, ker je takšen avtodom v bistvu prazno 'počitniško platno'.

Prva ideja o dejansko kompaktnem (dolžina: 382 cm, širina: 149 cm) počitniškem vozilu znamke ARI se je pojavila že pred približno tremi leti, sedaj so Nemci ob pomoči Kitajcev realizirali to idejo. Dejansko kompaktne zunanje mere takšnega avtodoma pa s seboj seveda potegnejo tudi utesnjeno bivalno okolje, ker znaša uporabni tloris bivalnega dela samo 2,8 kvadratnega metra. Posledično takšen avtodom ni ravno najbolj primeren za družine z več družinskimi člani, bolj je namenjen ne ravno najvišjim (višina stojišča znaša samo 185 cm) posameznikom in parom brez otrok, ki ljubijo takšen način preživljanja počitnic.

Za odštetih 25.530 evrov (prodajna cena brez dajatev) bo kupec dobil relativno skromno opremljen in bolj prazen avtodom (v vozilu ni nameščenega nobenega pohištva …), ker Nemci vanj vgradijo samo 230-voltno vtičnico, strešni panel s solarnimi celicami, dodatni akumulator in preskrbo z vodo z ločenima rezervoarjema za tekočo vodo in splakovanje. Vse ostalo pa prepuščajo domišljiji in iznajdljivosti uporabnika. Ob doplačilu vam takšen avtodom lahko tudi opremijo, vendar morate ob tem biti brez premijskih pretenzij, ker vam bodo Nemci dodatno vgradili samo osnovno bivalno opremo.

Minimalistično pa je izveden tudi pogon takšnega vozila, ker ima uporabnik na voljo samo 15 kW (20 KM) pogonske moči, posledično bodo potovanja s takšnim bivalnikom potekala v bolj umirjenem tempu, ker znaša njegova končna hitrost samo 70 km/h. Od debeline kupčeve denarnice pa bo odvisen tudi akcijski radij s samo enim polnjenjem akumulatorjev. Kupci osnovno opremljene različice tega avtodoma bodo prejeli manjši paket vgrajenih električnih akumulatorjev (kapaciteta: 15 kWh, akcijski doseg: od 120 do 180 km), bolj 'razsipnim' pa namenjajo večji paket akumulatorjev (kapaciteta: 23,5 kWh), ki jim bo lahko zagotovil od 180 do 230 kilometrov akcijskega radija.

