Rusa s kitajskimi geni

Leta 2008 so v Rusiji izdelali zadnje primerke avtohtone GAZ-ove volge, kasneje (leta 2024) so pri znamki GAZ načrtovali povratek tega legendarnega modela, vendar ob partnerstvu s kitajsko znamko Changan. Sedaj se dejansko vračajo na rusko tržišče, tokrat ob pomoči kitajske znamke Geely.

Prva generacija (GAZ 21/22/23) tega legendarnega 'premijskega' modela znamke GAZ, ki ni bil ravno najbolj dostopen povprečnemu državljanu nekdanje Sovjetske zveze, se je pojavila že davnega leta 1954 in ostala v proizvodnji do leta 1970, prvi primerki druge generacije (GAZ 24), ki smo jo poznali tudi v Jugoslaviji, so se pojavili leta 1964 in v bolj ali manj nespremenjeni obliki vztrajali v proizvodnji vse do leta 1985. Vmes so se pojavile še različice 3101/3102 (1976-2008), 24-10 (1984-1992), šele leta 1987 se je pojavila volga s popolnoma novo karoserijo (različica 3105), ki so jo izdelovali še leta 1996. Vmes se je pojavila še različica 31029 (1991-1997), ki v bistvu ni nič drugega kot močno vizualno posodobljena originalna volga druge generacije, ki ji je kasneje (leta 1997) sledila še ena močno posodobljena različica prvotne druge generacije z oznako 3110. To so izdelovali do konca leta 2004. Za še večjo zmedo je v tem obdobju poskrbela različica 3111 (1998-2004), kjer so Rusi posnemali obliko modela (leganza) znamke Daewoo. Na koncu so predstavili še poltovorno različico 31105 (2004-2008).

Sedaj, po približno 18. letih odsotnosti, je pred nami nova volga C50, ki v bistvu ni nič drugega kot 'Badge engineering' različica leta 2024 predstavljenega modela preface kitajske znamke Geely. Nova limuzinska različica modela volga, ki za razliko od originala ne bo na voljo v karavanski različici, se razteza na 482 centimetrih dolžine (širina: 188 cm, medosna razdalja: 280 cm). Za samodejno premikanje nove ruske limuzine bo poskrbel vgrajeni 2,0-litrski prisilno polnjen (turbo) 4-valjni bencinski motor, ki bo ruskim kupcem na voljo v dveh različicah (150 ali 200 KM). Vgrajeni pogonski sklop bo poganjal prednji kolesni par ob povezavi s 7-stopenjskim DSG menjalnikom. Ob tem bodo ruski kupci deležni vgradnje enake komfortne in varnostne opreme kot kupci na kitajskem tržišču. Na svoj račun pa bodo po novem prišli tudi kupci modnih in z razumom ne najbolje usklajenih SUV vozil, ker se bo v ponudbi znamke Volga po novem nahajal tudi SUV model K50 (dolžina: 477 cm, širina: 190 cm, medosna razdalja: 284,5 cm). V tem primeru gre za rusko različico leta 2023 predstavljenega kitajskega modela monjaro, ki je seveda tudi ustvarjen ob pomoči 'Badge engineering' filozofije.

Tudi v tem primeru se pod motornim pokrovom skriva 2,0-litrski prisilno polnjeni 4-valjni motor, ki pa je tokrat spojen s 4x4 pogonom ob povezavi z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Vgrajeni pogonski sklop lahko mobilizira 238 KM. Ob modela bodo izdelovali v nekdanji Volkswagnovi tovarni, kjer so Rusi pred vojno v Ukrajini montirali serijske modele znamk Volkswagen in Škoda, ker je bil koncern Volkswagen veliko let partner znamke GAZ.