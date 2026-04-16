Vrnitev na sceno

Po približno 37. letih odsotnosti se je na avtomobilistično sceno vrnila še ena izmed že davno pozabljenih britanskih avtomobilskih znamk, ki si je ustvarila ime predvsem na sceni 'kit car' avtomobilov, ki so bili nekoč zelo popularni v Veliki Britaniji.

Znamko Dutton je leta 1968 ustanovil legendarni Tim Dutton, ki je še vedno lastnik te znamke. Do zaključka proizvodnje v letu 1989, ko se je znamka Dutton preusmerila v izdelavo amfibijskih vozil (modeli amphijeep, commander in surf na osnovi Suzukijevega modela jimny/samurai) je nastalo približno 8.000 avtomobilov te znamke, ki se je s sestavnimi deli njihovih modelov (malaga, cantera, phaeton, leggera, melos in SUV sierra/beneto) pretežno oskrbovala pri znamki Ford (escort prve in druge generacije). Sedaj so predstavili novo evolucijsko izpeljanko modela phaeton (nekoč sinonim za lahko 4-kolesno odprto kočijo), ki temelji na sestavnih delih kultne mazde MX-5 (3. generacija).

Tako smo dobili nekaj s 4. kolesi v stilu vizualno gršega izdelka znamke Caterham, zato se ob tem zastavlja vprašanje, kateri lastnik mazde MX-5 bo pripravljen na menjavo identitete. Po vsej verjetnosti bo šlo v tem primeru samo za lastnike roadsterskih mazd z nepopravljivo škodo na karoserijah, ker bo menjava identitete najbrž cenejša od popravila originalnih karoserij. Temu pritrjuje prodajna cena kit kompleta za model phaeton 5, ki znaša približno 10.000 britanskih funtov, odnosno približno 13.500 ameriških dolarjev. Seveda pa mora kupec takšnega kompleta ob tem imeti dovolj tehničnega znanja, prostora in orodja, če želi na osnovi utrujene mazde MX-5 dobiti nov avtomobil, ki bo definitivno privabljal poglede, vendar ne zaradi njegove vizualne privlačnosti.

Vsem tistim potencialnim kupcem, ki nimajo niti znanja, prostora in orodja, pa Tim Dutton namenja v njegovi delavnici dokončan avtomobil. V tem primeru bo moral kupec za takšno, vizualno postarano (glede oblike karoserije) mazdo odšteti najmanj 14.300 britanskih funtov, odnosno približno 19.300 ameriških dolarjev. Za odšteti denar bo prejel zelo lahek avtomobil (redkost v današnjih časih čedalje bolj 'zavaljenih' avtomobilov) z vgrajenim 2,0-litrskim bencinskim štirivaljnikom, temu primerne pa bodo tudi zmogljivosti modela phaeton 5, primerljive s kakšnim izdelkom znamke Caterham.