Težak, težji, m - hero 1 …

V teh dneh so Švicarji spoznali novo, striktno električno gnano SUV pošast znamke Dongfeng, ki bo v kratkem na voljo tudi kupcem v Nemčiji in še nekaterih evropskih državah, vendar ga bodo lahko uporabljali samo vozniki s pridobljeno C kategorijo vozniškega izpita …

Razlog za to je enostaven, ker novi 'čezoceanski' SUV (športno-funkcionalno vozilo, odnosno 'športni terenec' za neresne …) kitajske znamke Dongfeng z neto maso v območju 3,4 tone ne spada ravno med najlažja vozila na tržišču, bo pa s tem podatkom definitivno navdušil vse 'kg-fetišiste', ki so navdušeni nad 150-kilogramskimi 'športnimi ženskami' v AMG, R-Line in M 'trenirkah' (vsaka podobnost z ogromnimi aktualnimi 'SUV kravami' 'svete nemške trojice' je seveda povsem slučajna …). Za odštetih 153.000 evrov (približno) si bo švicarski kupec lahko omislil 'idealnega mestnega terenca' (dolžina: 510 cm, širina brez ogledal: 208 cm, višina: 194 cm, medosna razdalja: 295 cm), s katerim iskanje parkirnega mesta v urbanem okolju ne bo končano v nekaj minutah, temveč v nekaj urah, ker naša mesta v večini primerov niso ravno najbolj primerna za 'privez' raznih '4-kolesnih titanikov'.

Kitajski 'Über-G' se lahko pohvali tudi z že kar strašljivo razpoložljivo zalogo pogonske moči (800 kW 1088 KM), ki je ob pomoči štirih pogonskih električnih motorjev razporejena na vsa 4 kolesa, impresivno je tudi pospeševanje tega klasičnega predstavnika današnje modne dekadentnosti, ker bo pospeševanje od 0-100 km/h zaključil v 4,2 sekunde. Precej manj impresivna pa je končna hitrost takšne električne 'cestne lokomotive', ker lahko doseže največjo hitrost 180 km/h (sramota za avtomobil s tisoč 'konji' …), kot sramotno pa lahko označimo tudi uporabno nosilnost, ki znaša samo 500 kg. Prav nič pa ni impresiven tudi akcijski doseg tega vozila, čeprav ima na krovu nameščeno 'malo elektrarno' (kapaciteta vgrajenih akumulatorjev: 142,7 kWh), ki naj bi mu v idealnih pogojih (prava temperatura ozračja (ne prevroče, ne prehladno), asfaltirana vozna podlaga …) zagotovila do 450 'WLTP' kilometrov. Če ob tem upoštevate dosedanje izkušnje testnih voznikov električnih avtomobilov glede marketinških 'WLTP' pravljic in dejstva, ki pravi, da vam terenska vožnja v povezavi s setom nameščenih terensko orientiranih pnevmatik lahko zagotovi še enkrat večjo porabo električne energije kot vožnja po asfaltu, potem se s tem predimenzioniranim izdelkom ne boste prav dolgo vozili po brezpotjih, najbrž ga bomo posledično srečevali predvsem v mestih, čeprav nima tam kaj iskati …

Kot povsem nedoraslo zahtevam 5-članskih družin velja omeniti tudi prostornino prtljažnika, ki je glede na zunanje gabarite vozila občutno premajhna (od 452 do 1137 litrov …), poleg tega ima vozilo zelo visok prag prtljažnika, posledično otovarjanje in raztovarjanje takšnega kolosa ni prijetno. Bolj impresivna je strešna nosilnost (150 kg) in sposobnost tega vozila, da vleče do 2,5 tone tovora (seveda vam bo tudi v tem primeru akcijski radij upadel za polovico, že ob vleki po asfaltu …). Resnično impresiven za takšno 'zavaljeno SUV kravo' je edino njen rajdni krog, ki je zaradi vgrajenega 4-kolesnega krmiljenja omejen na 10,2 metra. Ob tem se lahko zadnji kolesni par premakne za skoraj 11 stopinj. Manj impresivna bo tudi hitrost polnjenja vgrajenih akumulatorjev (od 30 do 80 %), ker je polnilna moč na hitrih polnilnicah omejena na 100 kW, posledično boste za delno napolnitev vgrajenih akumulatorjev potrebovali približno 47 minut (izkušnje švicarskih kolegov …). Povsem drugačna od rustikalne zunanjosti vojaških terenskih vozil pa je salonska notranjost (veliko vgrajenega usnja, lesa in kovine) tega vozila, ki v pogledu vgrajene 'invalidske opreme' (kopica vgrajenih elektromotorjev, zaslonov, procesorjev, senzorjev in kamer …) prav nič ne zaostaja za podobnimi družbeno povsem neodgovornimi izdelki uveljavljenih znamk.

Skratka, modna SUV norost je s tem neverjetno 'zelenim' terenskim vozilom doživela nove višave, prihod takšnih vozil pa zelo razveseljuje tudi avtošole, ker boste za vožnjo celotne družine s takšnim vozilom pač potrebovali vozniški izpit C kategorije. Sicer pa bodo lobisti v Evropskem parlamentu itak poskrbeli, da bo z B kategorijo v bližnji prihodnosti možno voziti tudi 'modne tovornjake' z največjo dovoljeno nosilnostjo v območju 4,25 tone … Ja, naša prihodnost bo očitno res zelo 'zelena' …