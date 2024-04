Najnovejši Porschejev oblikovni križanec?

F.A.T. 919 'Snowcat' by UE Studios

F.A.T. 919 'Snowcat' by UE Studios

V teh dneh se je pred vhodom v münchnenski 'Drivers & Business Club', kjer se redno srečujejo ljubitelji arhitekture, dobre hrane in oblikovanja avtomobilov, pojavil zelo bizarni 'crossover' znamke Porsche, ki morda nakazuje nove modne trende glede oblikovanja z razumom čim bolj skreganih avtomobilov.

Po zaslugi ideje, ki jo je sprožil Ferdi Porsche (vplivni Wolfgang Porsche je njegov oče …) in dokončno realiziral oblikovalec Jeffrey Docherty (UE Studios), smo sedaj dobili najhitrejši ratrak (teptalnik snega) na tem svetu, ker se je skupina najbrž zelo prešerno razpoloženih Nemcev (ob odločitvi o izdelavi takšnega vozila …) pred časom odločila, da iznajde novo avtomobilistično kategorijo v obliki z razumom popolnoma skregane kategorije 'športnih' in 'dinamičnih' teptalnikov snega. V ta namen so združili karoserijo svetovno znanega tekmovalnega porscheja (model 919 hybrid, 2014-2017) iz kategorije tekmovalnih LMP1 prototipov ter podvozje enega izmed nam neznanih teptalnikov snega.

Večina nedavnih obiskovalcev münchnenskega lokala je bila najbrž povsem šokirana ob prvem srečanju s tem nenavadnim 'športnim' vozilom, ki z lahkoto spada v Ripleyevo rubriko Saj ni res, pa je!, k sreči v primeru te nevozne makete v merilu 1:1 ne gre za kakšno resno 'crossover' študijo, ki bi v kratkem lahko pristala v serijski proizvodnji, ker je ta nenavadna študija nastala samo za zabavo v krogu ljudi, ki si takšno zabavo lahko tudi privoščijo (predvsem v finančnem smislu …). Po končani 'turneji' v Münchnu bo ta 'nepremičnina' navduševala ali pa zgražala obiskovalce avstrijskega lokala F.A.T. Mankei (njegov lastnik je prej omenjeni Ferdi Porsche …) v okolici svetovno znanega Grossglocknerja, ta lokal je že dolga leta tradicionalno zbirališče lastnikov vozil znamke Porsche.