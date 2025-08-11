T kot 'Touring'

Pri madžarskem podjetju KAMM Manufaktur, ki je specializirano za obnovo in nadgradnjo legendarnega in v današnjih časih čedalje bolj priljubljenega porscheja 912, so v teh dneh predstavili novo, bolj kultivirano T različico njihovega modela 912. V oktobru leta 1967 se je na tržišču pojavila nova vstopna različica modela 911, s katero so pri znamki Porsche nadomestili model 912. Tedaj novo različico modela 911, ki jo je poleg nižje prodajne cene zaznamovala tudi vgradnja šibkejšega 6-valjnega pogonskega sklopa (81 kW/110 KM) ob povezavi s 4-stopenjskim ročnim menjalnikom in nekoliko manjšo količino komfortne opreme, so tedanji kupci lahko prepoznali po dodatni črki T, ki predstavlja okrajšavo besede 'Touring'. Sedaj je pred nami novi 912T znamke KAMM, kjer pa črka T nima povsem enake vloge kot jo je imela ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja.

Madžari so z novo različico 912T odgovorili na povpraševanje kupcev po bolj kultivirani različici njihovega izdelka (912C), posledično je 912T zelo všeč tudi puristom, ker predstavlja bolj verno kopijo tovarniškega modela, čeprav ga novi 912T prekaša v več pogledih, predvsem glede neto mase (- 100 kg) ter v pogledu razpoložljive pogonske moči (+ 54 kW/ 73 KM), ker znaša neto masa različice T samo 860 kg, medtem ko ima voznik te bolj kultivirane različice na voljo še vedno 120 kW (163 KM) pogonske moči ter 201 Nm motornega navora. Vgrajeni 2,0-litrski zračno hlajeni atmosferski bencinski štirivaljnik švicarske znamke JPS Aircooled se v tem primeru lahko zavrzi vse do dokaj civiliziranih 6.500 vrtljajev v minuti.

Bolj kultivirano (v pogledu udobja) kot pri različici 912C je tudi vzmetenje, poleg tega ima različica 912T spremenjena prestavna razmerja, bolj udobni so tudi sedeži, omenjajo pa tudi diskretno skrit zvočni sistem in podobno izvedeno možnost polnjenja pametnega telefona. Skratka, puristično oblikovana notranjost potniške kabine pri različici 912T vas popelje v čase, ko avtomobili še niso bili 'do nezavesti' otovorjeni z različno 'IT kramo' ob povezavi z najmanj '200' stikali in gumbi. Vendar se morate ob tem zavedati, da madžarski izlet v avtomobilistično preteklost ob povezavi z modernimi tehničnimi rešitvami ni poceni, ker si morate ob želji po nakupu različice 912T najprej nabaviti rabljen primerek porscheja 912 in ga dostaviti podjetju KAMM Manufaktur, kjer vam bodo nato naprtili še 245.000 evrov stroškov za nastanek primerka porscheja 912 po njihovi filozofiji, ki jo očitno ceni čedalje več ljubiteljev klasičnih porschejev, ker vam lahko ponudi nekaj (lahkotnost in posledično agilnost …) kar so današnji 'odlično rejeni' porscheji že zdavnaj izgubili …