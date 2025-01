Madžarski poklon poštenim športnim avtomobilom

Porsche 912 Targa Porsche 912 v transportni vlogi ...

Pri madžarskem podjetju KAMM Manufaktur, ki je specializirano za obnovo in nadgradnjo legendarnega in v današnjih časih čedalje bolj priljubljenega porscheja 912, so v teh dneh predstavili prvo targa različico njihovega modela 912c. Madžari so znova ustvarili pošten športni avtomobil.

V današnjih časih, ko že popolnoma povampirjen avtomobilski marketing ob pomoči neresnih novinarjev označuje kot športno vse, kar se lahko na cesti samodejno premika in je ob tem postavljeno na 4 kolesa, so Madžari znova dokazali, da jim je popolnoma jasno kakšen avtomobil si zasluži oznako športen avtomobil, ker so ustvarili dejansko kompakten (dolžina v območju 4. metrov), izredno lahek (neto masa: 800 kg) in spodobno motoriziran (2,0-litrski zračno hlajeni bencinski štirivaljnik švicarske znamke JPS Aircooled, 185 hp / 188 KM / 138 kW pri 6.500 vrt./min. in 205 Nm motornega navora pri 5.200 vrt./min. (170 Nm je na voljo že pri 2.000 vrtljajih v minuti, pogonski sklop lahko voznik priganja do še dopustnih 7.200 vrt./min.)) 2-vratni avtomobil (lastnost vseh pravih, športno orientiranih vozil …), ki je posledično lahko tudi zelo agilen. Vgrajeni pogonski motor je spojen s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki vozniku ponuja tudi možnost izbire prestavnih razmerij (short, long ali touring).

Tokrat so Madžari dobili v roke belgijski primerek porscheja 912 'soft window' targa iz leta 1968, ki je eden izmed zelo redkih targa predstavnikov tega modela, ker so Nemci v treh letih (1966-1969) izdelali samo 2.500 primerkov avtomobila, ki posnema 'Surrey Top' zasnovo triumpha TR4 (1961-1965), vpeljano predvsem zaradi mišljenja uradnikov v ZDA, kjer so se proti koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja pričeli ukvarjati z varnostjo klasičnih kabrioletov. 'Targa' filozofija predstavlja posledico prilagojenega razmišljana proizvajalcev avtomobilov, ker lahko potnikom zagotovi boljše možnosti za preživetje ob morebitnem preobračanju vozila na streho. Medtem ko so takšni predstavniki modela 911 kasneje dobili serijsko stekleno zadnje okno (pri modelu 912 ste morali to opcijo doplačati), mora lastnik targa različice modela 912 po navadi živeti s platnenim zadnjim oknom (s to rešitvijo se lahko pohvali tudi lancia beta 'targa' spider, opel kadett C 'Aero' in pa dimenzijsko podobni 2-vratni BMW-ji iz karoserijske delavnice Baur).

Ta rešitev, ki vključuje odstranljivo trdno streho nad glavama potnikov ter še dodatno prevetritev vozila ob pomoči spuščenega zadnjega stekla, omogoča lastnikom bolj precizno in selektivno 'doziranje prepiha' kot pri klasičnih kabrioletih, zato njene praktičnosti ne smemo zanemariti, je pa res, da targa filozofija ni po okusu vseh ljubiteljev kabrioletov. Donatorski porsche 912 je ob tem doživel tudi popolno preobrazbo karoserije, ker je veliko njegovih karoserijskih delov izdelano iz ogljikovih vlaken, seveda so ob tem zamenjali tudi kabinska stekla in jih nadomestili z lažjimi iz polikarbonata (Lexan). Med ostalimi sladkorčki pa omenjajo prednje 'špic lampe' (daljinski žarometi) znamke Cibie, klasične merilnike znamke Smiths in pa par karbonskih vzvratnih ogledal, ki posnemajo obliko legendarnih tovrstnih izdelkov znamke Talbot. Pestra pa je tudi ponudba možnih platišč, kjer se kupec lahko odloči za klasično oblikovana 15- ali pa 16-palčna platišča s širino 6 palcev (6J), odnosno platišča s širino 6,5J, ki posnemajo obliko platišč tekmovalnega porscheja 917. Najbolj navdušenim pa bodo najbrž prodali set štirih 3-delnih lahkih platišč v stilu modela 917 s širino sedmih palcev (7J).

Madžari pa tokrat niso posnemali samo lastnosti (kompaktnost, lahkotnost in eleganca) večine nekdanjih porschejev, temveč so skušali ujeti tudi duh šestdesetih, ko za prevoz 'surfboarda' ali pa smuči niste potrebovali danes obligatorne 'strešne truge' (strešni kovček) ali pa 5-metrskega kombija, odnosno podobno odmerjenega '8x8 SUV-čka' za uspešno premagovanje približno 50 metrov makadama pred vašim domom … Zato bo kupec tega posebnega porscheja 912c dobil tudi priložen strešni prtljažnik in posebno desko za uživanje na valovih, seveda je oboje narejeno iz ogljikovih vlaken. Vse skupaj pa tudi tokrat ne bo ravno poceni, ker vam bodo Madžari prodali to vozilo v slučaju, ko jim boste nakazali približno 395.000 evrov. Za modernega, izredno 'dobro rejenega' (neto masa: 1.820 kg) in že kar megalomansko, prav nič kompaktno odmerjenega (dolžina: 4.553 mm) porscheja 911 targa GTS boste lahko zapravili precej manj denarja, ker boste v Nemčiji zanj trenutno ošteli samo 192.900 evrov. Pošastni masi tega porscheja pa je seveda prilagojena tudi zaloga motorne moči (398 kW / 541 KM) …