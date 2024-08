Švicarska specialiteta

Pred kratkim se je v avstralski reviji Drive magazine pojavil zanimiv intervju z aktualnim hišnim oblikovalcem (Michael Mauer) znamke Porsche, ki je novinarjem priznal, da se pri znamki Porsche dobro zavedajo dejstva, ki pravi, da je aktualni porsche 911 enostavno prevelik in pretežak …

Časi, ko so bili pravi športni avtomobili dejansko kompaktni (vozilo z dolžino v območju štirih metrov), lahki (vozilo z maso v območju 1 tone) in posledično resnično odlično vodljivi so že zdavnaj minili, predvsem zaradi aktualnih zakonskih predpisov in hlastanja kupcev po čedalje večjih količinah pogonske moči v sodobnih avtomobilih. Vse to pa potegne za seboj večje karoserijske mere (s tem pa tudi maso vozila …) in večje zavore, posledično pa tudi že prav absurdno velikost nameščenih koles. Mauer je v intervjuju priznal, da bi se pri znamki Porsche radi vrnili k filozofiji, ki je spodbudila tudi nastanek prvotnega porscheja 911, vendar tega enostavno ni več mogoče izvesti. Tega, da aktualni porscheji 911 z maso v območju od 1,5 do skoraj 1,8 tone uporabnikom niso več sposobni zagotoviti enakih voznih užitkov (ta ugotovitev velja tudi za podobno 'zavaljene' izdelke drugih znamk …) kot starejši, občutno lažji predstavniki tega modela, se poleg nekaterih novinarjev in dirkačev zavedajo tudi pri znanem švicarskem tuning podjetju Sportec, zato so v teh dneh predstavili nadaljnjo evolucijsko stopnjo njihovega 'restomod' modela Ferdinand.

Tudi ta, vedno samo modro obarvan sanjski porsche 911 (prvotna oblika ob povezavi z izdatno dieto …) je nastal na osnovi odlično restavriranega porscheja 911 iz zračno hlajene serije 964 (1989-1994), ki so ga Švicarji ob predelavi oplemenitili z vizualnimi dodatki še vedno najbolj cenjenega, že zdavnaj kultnega porscheja 911 (različica 911 2.7 'Carrera RS', neto masa vozila: 960 kg). Želja po izraziti in nefiltrirani športnosti tega vozila pa je seveda prinesla tudi občutno redukcijo (- 210 kg) njegove mase, zato niti ni bilo potrebe po povečanju serijske zaloge motorne moči (325 KM (239 kW) pri 6100 vrt./min. ter 394 Nm motornega navora pri 5380 vrt./min.), so se pa Švicarji ob predelavi vseeno posvetili motorni elektroniki in zamenjali odmično gred pri vgrajenem 3,8-litrskem bencinskem šestvaljniku, ki je tudi v tem primeru spojen z ročnim 5-stopenjskim menjalnikom. Poleg tega so poskrbeli za vgradnjo blažilnikov znamke Bilstein, ki so dno karoserije zbližali z vozno podlago za nadaljnjih 30 mm in dodali še set bolj zmogljivih zavor. Ferdinand II se lahko pohvali tudi z nadgrajenim parom prednjih žarometov, drugačnim pokrovom za gorivo in decentno izraženim zadnjim usmernikom zraka, posledično takšen porsche 911 ne deluje nastopaško, temveč elegantno.

Dieta, ki je takšnemu porscheju 911 na koncu zagotovila samo 1190-kilogramsko maso (malenkost več (+ 5 kg) tehta tudi današnji, 'odlično rejeni' volkswagen polo 1.0 TSI (70 kW/95 KM) …), je pustila posledice tudi v notranjosti bolj špartansko, vendar elegantno izvedene notranjosti potniške kabine, ker Švicarji za razliko od današnjega marketinga in nekaterih novinarjev še razumejo pomen besede šport ob povezavi z avtomobili. Koliko denarja boste morali odšteti za takšnega, vedno modro obarvanega lepotca, ki za razliko od današnjega Porschejevega 'tovornega programa' (macan, cayenne in ostali porscheji z več kot enim parom bočnih vrat …) še vedno uteleša vse prave vrednote znamke Porsche? Švicarji glede tega ostajajo skrivnostni, ker vrednost takšnega predelave razkrijejo samo resnim interesentom, ki jim je jasno, da jih bodo Švicarji lahko olajšali za približno 300.000 evrov, morda manj, morda pa tudi več, ker se morate zavedati, da boste že za dobro ohranjen primerek prvotnega porscheja 911 morali odšteti vsaj 100.000 evrov.