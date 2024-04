Targa porsche za puriste

Pred kratkim se je v Veliki Britaniji predstavila nova 'restomod' različica porscheja 911 iz serije 964, ki je v prvi vrsti namenjena puristom z zadostno količino denarja, ker so ti ljudje še vedno mnenja, da ima pravi 911 lahko samo zračno hlajen pogonski sklop, seveda ob povezavi s podobo prvotnega porscheja 911 (1964-1973).

Po tem, ko so v britanskem podjetju Theon Design, kjer se ukvarjajo tudi z restavriranjem starejših primerkov modela 911, predstavili kupcem že kar nekaj kupe 'restomod' različic porscheja 911 je sedaj prišel čas za predstavitev prve targa različice, ki seveda združuje najboljše iz sveta kupejev in vozil z odprtimi strehami. Ob tem je potrebno ponovno povedati, da targa zasnova strešne konstrukcije ni izum znamke Porsche, temveč je izum britanske znamke Triumph, kjer so že leta 1961 (pet let pred prvo predstavitvijo porscheja 911 targa …) predstavili legendarni triumph TR4 z dodatno oznako 'Surrey Top' (1961-1965), vendar tedanja britanska domislica ni prepričala veliko kupcev, posledično so targa idejo uspešno implementirali šele pri znamki Porsche.

Sedaj je pred nami theon GBR003 TARGA, ki je ponovno zasnovan na tehnološki platformi porschejev 911 iz serije 964 (1988-1994), ker so vozila iz te serije izredno priljubljena pri 'restomod' predelovalcih vozil, ki se ob tem večinoma držijo ustaljenih pravil igre (uporaba večje količine ogljikovih vlaken pri karoserijskih sestavnih delih, blagi tuning pogonskega sklopa in podvozja, približanje vizualne podobe vozila originalu iz sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja). Po tem vzorcu je nastal tudi theon GBR003 TARGA, ki ga ob primerjavi z aktualnimi superšportniki sicer ne razganja od pretirane pogonske moči, vendar je izdelek znamke Theon ob tem tudi precej lažji, posledično Britanci ob opisovanju tega elegantnega in dejansko športnega avtomobila omenjajo podatek, ki pravi, da imata theon GBR003 TARGA in porsche 911 GT3 (991) povsem enako razmerje med razpoložljivo pogonsko močjo in maso avtomobila (328 bhp (245 kW/ 333 KM) na 1 tono).

V tem primeru govorimo o 403 bhp 'konjih' (približno 300 kW, odnosno 409 KM) pri športno zdravih 7100 vrtljajih v minuti v kombinaciji s 433 Nm motornega navora pri 5500 vrtljajih v minuti. Vse skupaj so Britanci postavili na 18-palčne kopije originalnih platišč znamke Fuchs, za uspešno zaviranje pa skrbijo zavorne komponente različice 993 RS. Med ostalimi posegi pa omenjajo ojačitve karoserije ter par bočnih vrat, ki ni izdelan iz ogljikovih vlaken, temveč iz jekla, ker so s tem lahko ugodili zahtevam po večji varnosti potnikov v primerih bočnih trčenj drugih vozil. Posledično takšen porsche 911 targa ostaja zelo lahek (sploh ob primerjavi z današnjimi različicami tega modela, ki se lahko 'pohvalijo' z že izredno nešportno maso v območju 1,8 tone …), ker znaša njegova masa samo 1228 kg. Potem ne potrebuješ 700 ali pa 800 'konj' za dokaj spodobno hitro premikanje avtomobila …

Vse skupaj pa ni ravno poceni. Če želite v današnjem času uživati ob vožnji dobro ohranjenega prvotnega porscheja 911 targa boste morali za takšen užitek odšteti približno 200.000 evrov, še občutno dražji pa bo nakup 'restomod' različice, ki je junak naše zgodbe. Za to vozilo na osnovi modela 911 'Carrera 2 Targa' z vgrajenim 4-litrskim bencinskim 6-valjnikom boste v Veliki Britaniji plačali približno 415.000 britanskih funtov, odnosno 25.000 funtov več kot za približno 60 kilogramov lažji 'restomod' kupe. Za izdelavo, odnosno restavriranje donatorskega vozila iz serije 964 ter dokončanje vozila si Britanci vzamejo približno 18 mesecev časa …