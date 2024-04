Jubilejni abarth

FIAT-Abarth 1300 OT 'Periscopio'

Pri znamki Abarth bodo letos praznovali 75 let obstoja te kultne, izrazito z avtomobilskim športom povezane avtomobilske znamke, posledično so Italijani za njihove najbolj zveste kupce tokrat pripravili ekskluzivno darilo v obliki nove interpretacije legendarnega FIAT-Abartha 1300 OT.

Leta 2021 so nam Italijani predstavili unikatni abarth 1000 SP (Sport Prototype), ki v bistvu ni nič drugega kot v abartha preoblečena alfa romeo 4C spider. Sedaj bomo dobili evolucijsko različico tega avtomobila, ki bo rezervirana samo za najbolj zveste in istočasno tudi zelo dobro finančno podkovane ljubitelje vozil znamke Abarth, ker bodo izdelali samo 5 primerkov avtomobila, ki obuja spomin na zelo športno uspešen model znamke Abarth iz sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja.

Leta 1965 so Italijani prvič predstavili resnično kompaktni (dolžina: 3830 mm, širina: 1620 mm, višina: 1040 mm) cestni dirkalnik (FIAT-Abarth 1300 OT) na tehnološki osnovi tedanje francoske serijske limuzine (SIMCA 1000), ki je kasneje zaradi značilnega evolucijskega dodatka na strehi (vstopnik za zrak …) v Italiji dobil ljudsko ime 'Periscopio'. Čeprav so Italijani za osnovo vozila uporabili serijski izdelek tedanje francoske avtomobilske industrije (znamka SIMCA je zelo dolgo izdelovala licenčne fiate za francosko tržišče …) je večino močno modificiranih mehanskih sestavnih komponent prispeval serijski FIAT 850. Za obliko tega legendarnega tekmovalnega abartha je poskrbel inženir Mario Colucci, ki je vozilo odel v karoserijo iz poliestra, izdelano v torinskem podjetju Sibona & Basano.

Vgrajeni 1,3-litrski atmosferski bencinski vrstni DOHC 4-valjnik s pritaknjeno 8-ventilsko tehnologijo je lahko pri resnično športnih 8800 vrtljajih v minuti mobiliziral 145 bhp 'konj' (108 kW / 147 KM) in ob povezavi z ročnim 5-stopenjskim menjalnikom pognal tega izredno lahkega športnika (neto masa: 655 kg) vse do 245 km/h. V novem abarthu 1300 OT, ki v pogledu oblikovanja ne želi skrivati sorodstvenih vezi s slavnim predhodnikom, se pod motornim pokrovom skriva prisilno polnjen 1,75 litrski bencinski štirivaljnik, ki lahko uporabniku zagotovi 177 kW (240 KM) pogonske moči. Tudi novodobna reinkarnacija si še vedno zasluži naziv lahkega in hitrega avtomobila, ker Italijani ob tem omenjajo 1074 kg neto mase ter končno hitrost v območju 250 km/h. Trenutno ni na voljo nobenih informacij, ki bi razkrile prodajno ceno tega jubilejnega modela znamke Abarth …