FIAT grizzly

Prihaja pandin večji brat

FIAT Grande Panda

FIAT Grande Panda

Avtor: Foto: FIAT

Na tujem spletu so v teh dneh pojavile informacije o novem serijskem modelu znamke FIAT, ki ga tuji novinarji omenjajo kot možnega konkurenta izdelku znamke Dacia (model bigster), ker naj bi oba avtomobila iskala podobne kupce.

Po do sedaj znanih informacijah bo novi FIAT-ov grizzly (baje naj bi avtomobil dobil takšno modelno oznako …) na voljo kupcem v dveh različnih 5-vratnih karoserijskih različicah. Ob tem omenjajo 5-vratni in 7-sedežni klasični SUV z nekaterimi oblikovnimi elementi modela grande panda, ki se razteza na približno 440 centimetrih dolžine, drugo opcijo pa naj bi predstavljala različica 'fastback', ki v bistvu ni nič drugega kot 'visoko nasajena' 5-vratna kombilimuzina z bolj položno bočno linijo v predelu zadka (za neresne avtomobilske znamke je to 'SUV kupe' …).

V bistvu gre v primeru modela grizzly za FIAT-ovo različico avtomobilov kot so citroën C3, citroën C3 aircross in opel frontera, ker si delijo hišno Stellantisovo 'Smart-Car' platformo, posledično enaka bo tudi izbira pogonskih sklopov (1,2-litrski blagi hibrid s 107 kW (145 KM) pogonske moči ter električno gnani različici s 83 (113 KM) in 115 kW (156 KM) pogonske moči. Na začetku bo model grizzly na voljo kupcem samo s prednjim pogonom. Po nekaterih informacijah naj bi kupec za osnovno verzijo modela grizzly odštel od 20.000 do 22.000 evrov (nekateri drugi viri ob tem omenjajo bolj verjetnih 25.000 evrov).

Najprej naj bi italijani predstavili različico 'fastback', ob tem omenjajo letošnji junij, kasneje (v letošnji jeseni) pa še klasični SUV. To novo XL različico modela grande panda naj bi izdelovali v obratu koncerna Stellantis v Maroku, kjer že poteka izdelava peugeota 208 in FIAT-a topolino. V naslednjih mesecih bodo v Torinu razkrili nove detajle o njihovem novem 'medvedu'.

Pridružene novice

12.02.2026
FireFly namesto PureTech motorjev: Motorna revolucija v koncernu Stellantis
25.01.2026
FIAT Ducato : Vsestranski prvak med gospodarskimi vozili v letu 2025
23.01.2026
Fiat, Jeep in Alfa Romeo : Sedem let brezskrbnosti: dolgotrajna zaščita in zaupanje v kakovost
21.01.2026
FIAT 500 elektro: Nemci vedo kaj je dobro …
12.01.2026
FIAT Professional tris: Ape je dobil naslednika
03.09.2025
FIAT 600 1.2 T3 hybrid DCT la prima: Fičko za nove čase
28.08.2025
Caravan Salon Düsseldorf 2025: Vrnitev legendarne FIAT-ove ikone
12.07.2025
“Red Dot Award” 2025 : Fiat Grande Panda prejel nagrado v kategoriji »Oblikovanje izdelka«
11.06.2025
domača predstavitev: FIAT Grande Panda
13.05.2025
FIAT Grande Panda združuje moči s Shaggyjem: Praznovanje 30. obletnice njegove uspešnice »Boombastic«

