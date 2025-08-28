Avto.info
Caravan Salon Düsseldorf 2025: Vrnitev legendarne FIAT-ove ikone

Avtor: Foto: Grebner Wohnmobile Würzburg in FIAT
Ob jutrišnji otvoritvi sejma počitniških vozil v Düsseldorfu bodo obiskovalci lahko spoznali novi avtodom s podobo legendarnega tovornega modela znamke FIAT, ki je nastal ob sodelovanju treh evropskih podjetij (Randger, Caselani in Grebner Wohnmobile Würzburg).

Ideja, ki jo bodo v Düsseldorfu predstavili Italijani (Caselani), Francozi (Randger) in Nemci (Grebner Wohnmobile Würzburg) temelji na predpostavki, da si tudi kupci počitniško orientiranih vozil želijo več individualnosti, karakterja in posledične prepoznavnosti pri izdelkih iz te branže. Zato so na osnovi aktualnih voznih šasij, odnosno avtodomov na osnovi vozil znamke FIAT ustvarili simpatičen avtodom z oznako 616N 'Retro Edition', ki ljubitelje počitniških vozil vrne v petdeseta in šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je bil FIAT-ov model 615 (1951-1965) / 616 (1965-1968) zelo pogosto opažen na italijanskih in tudi ostalih evropskih cestah (ta gospodarsko orientirani model smo po zaslugi Crvene Zastave zelo dobro poznali tudi Jugoslovani, njegova proizvodnja v Jugoslaviji se je zaključila leta 1972 …).

Pretvorba iz običajnega avtodoma francoske znamke Randger v skoraj unikatni počitniško naravnan izdelek je izvedena na podoben način kot ob že znanih predelavah nekaterih Citroënovih lahkih gospodarskih vozil, ki jih izvede italijansko podjetje Caselani Carrosserie, ker Italijani tudi v tem primeru za preoblikovanje karoserijskih delov uporabijo večjo količino poliestra. Seveda pa takšna vizualna preobrazba v enega izmed najbolj ikoničnih lahko gospodarskih vozil znamke FIAT ni rezervirana samo za avtodome, temveč je izvedljiva tudi pri običajnih aktualnih furgonih znamke FIAT. V Düsseldorfu se bosta tokrat predstavila dva preoblikovana avtodoma na osnovi serijskih izdelkov francoske znamke Randger, ob tem omenjajo modela 550 in 602.

Bolj skrivnostne pa zaenkrat ostajajo prodajne cene takšnih 'retro fiatov', po vsej verjetnosti bodo občutno višje od prodajnih cen običajnih 'ljudskih avtodomov', ki se ne morejo pohvaliti z individualnim izgledom in posledično zvrhano mero karakterja.

FIAT 616N Furgone

FIAT 616N Furgone

