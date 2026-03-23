Izbira pravih letnih pnevmatik za električne avtomobile

Novinarji nemške revije auto motor und sport so se ob nedavno izvedenem testu letnih pnevmatik v dimenzijah 195/55 R16 lotili tudi iskanja najbolj primerne letne pnevmatike za lastnike električnih avtomobilov.

Navzlic vsej vgrajeni elektronski 'Playstation' krami v obliki raznih asistenčnih in ostalih sistemov (ABS, TCS in ESP …), ki jo lahko najdemo v modernih avtomobilih, so dobre pnevmatike še vedno eden izmed najbolj pomembnih faktorjev za zagotavljanje varnosti potnikov v avtomobilih, ker simbolizirajo edini stik vozila z vozno podlago. Na omenjenem, nedavno izvedenem nemškem testu letnih pnevmatik so se Nemci ukvarjali z osmimi različnimi pnevmatikami. Ob iskanju najbolj primerne letne pnevmatike za lastnike in uporabnike električnih avtomobilov so se posvetili predvsem kotalnemu uporu, ker ima zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju čim večjega akcijskega dosega, seveda pa ob tem ne smemo pozabiti na čim boljši oprijem pnevmatik z vozno podlago.

Zmanjševanje kotalnega upora, ki ga lahko dosežemo z večjim zračnim tlakom v pnevmatikah, je priporočljivo predvsem za uporabnike električnih vozil, ki se večinoma vozijo po urbanih okoljih, kjer so hitrosti vozil manjše, posledično je manjša tudi potrebo po odličnem oprijemu pnevmatik, kar pa seveda ne velja ob vožnjah pri večjih hitrostih, kjer ima dober oprijem pomembnejšo vlogo od dobrega kotalnega upora. Po internih študijah znamke Continental lahko znižanje kotalnega upora za en kilogram na tono mase dvigne akcijski doseg električnega vozila za približno 4 odstotke, zato ob razvoju njihovih pnevmatik temu pripisujejo velik pomen, to dokazujejo tudi izsledki testa, ki so ga opravili novinarji revije auto motor und sport. Hyundaijev inster, ki so ga na testu obuli v pnevmatike znamke Continental (tip EcoContact 6) je lahko s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozil približno 349 kilometrov, približno 7 kilometrov več kot takrat, ko so ga obuli v 4 gumarske izdelke znamke Giti (tip Synergy H2), ki se tudi lahko pohvalijo z nizkim kotalnim uporom.

Je to razlog za slavje? Ne povsem, ker ima testirana letna pnevmatika znamke Continental posledične težave z oprijemom na mokri vozni podlagi, sploh ob zaviranju. Iz povsem drugačnega testa je izdelek znamke Dunlop (tip Blue Response TG), ki je blestel na mokri vozni podlagi ob zaviranju, ponuja pa tudi odličen oprijem ob vožnji po mokrem, vendar na račun občutno višjega kotalnega upora, ker proizvajalcem pnevmatik zaenkrat še ni uspelo iznajti pnevmatike, ki bodo istočasno nudile nizek kotalni upor in dober oprijem. Nemci pravijo, da je za lastnike in uporabnike električnih avtomobilov morda najbolj primeren izdelek znamke Falken (tip e.Ziex), ker je razvit predvsem za njih, ponuja pa dober kompromis med nizkim kotalnim uporom in dobrim oprijemom pnevmatike na vozni podlagi, tudi na mokri vozni podlagi, česar pnevmatikam kot sta michelin primacy 5 in firestone roadhawk ne uspeva najbolje.

Nemci so se iskanja najboljše letne pnevmatike za električna vozila lotili na dveh frontah (v laboratoriju in v realnih pogojih v javnem prometu). Ob tem so ugotovili, da dobljeni laboratorijski izsledki kažejo velike razlike med testiranimi pnevmatikami, ki pa so v praksi zanemarljive. Na vprašanje kakšna letna pnevmatika je najboljša zanje pa bodo morali odgovoriti lastniki in uporabniki električnih vozil. Nekaterim je pomembnejši akcijski doseg, drugim pa oprijem. Morda je pnevmatika znamke Falken (tip e.Ziex) v tem primeru res najboljša izbira, ker ponuja kompromis.