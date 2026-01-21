Nemci vedo kaj je dobro …

Po podatkih, ki jih je v teh dneh razkril nemški Zvezni urad za motorna vozila (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt), je FIAT 500 elektro trenutno najbolje prodajan majhen električni avtomobil na nemškem tržišču.

V zadnjih dvanajstih mesecih so si nemški kupci privoščili nakup 10.550 novih primerkov striktno električno gnanega fiata 500, ki ga Italijani ponujajo v treh možnih karoserijskih različicah (kombilimuzina, polkabriolet in 3 + 1). Na Nemškem tržišču mora kupec za osnovno različico tega dejansko majhnega avtomobila (dolžina: 3.632 mm, širina: 1.683 mm, višina: 1.527 mm, medosna razdalja: 2.322 mm), ki pa ni prav nič lahek (neto masa: od 1.255 do 1.405 kg) odšteti točno 24.990 evrov (prodajna cena brez subvencije), najbolj zapravljivi Nemci in Nemke pa lahko zanj odštejejo 32.990 evrov.

Očitno so se nemški kupci sprijaznili s takšnimi prodajnimi cenami, ker je prodaja pred nedavno ponovno uvedbo državnih subvencij za nakup električnih avtomobilov poskočila za 39 odstotkov (ob primerjavi s prodajo v letu 2024). Kupcem pa ob tem ponujajo izbiro med različicama s 70 (95 KM) in 87 kW (118 KM) pogonske moči ter možnostjo izbire enega izmed dveh možnih paketov akumulatorjev. Z manjšim (kapaciteta akumulatorjev: 23,8 kWh) naj bi fiat 500 elektro lahko v idealnih pogojih prevozil približno 257 WLTP kilometrov, z večjim (42 kWh) pa približno 320 kilometrov.

Pospeševanje takšnega dejansko majhnega vozila (za nekatere neresne slovenske novinarje so 4-metrski avtomobili 'malčki', dvometrski košarkarji so pa po tej logiki najbrž 'pritlikavci' …) je povsem solidno (0-100 km/h: 9, odnosno 9,5 sekund v primeru šibkejše različice …), je pa res, da z njim ne boste postavljali hitrostnih rekordov, ker znaša največja hitrost šibkejše različice samo 135 km/h (tako hitro smo se nekoč lahko peljali z zastavo 101 …), močnejša verzija pa lahko pospešuje vse do 150 km/h (podobno kot osnovni punto 55 …).