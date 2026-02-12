Motorna revolucija v koncernu Stellantis

Emanuele Cappellano, evropski vodja koncerna Stellantis, je v teh dneh ob obisku italijanskega ministrstva za gospodarstvo napovedal nadaljnji razvoj FIAT-ovih GSE (Global Small Engine) motorjev iz družine FireFly, ki naj bi v izdelkih koncerna Stellantis postopno zamenjali nesrečne PureTech motorje.

Po njegovih besedah naj bi nadaljnji razvoj bencinskih motornih agregatov iz družine FireFly poskrbel za njihovo kompatibilnost s prihajajočo normo Euro 7, posledično naj bi Italijani v njihovi tovarni na območju mesta Termoli takšne pogonske motorje izdelovali tudi po letu 2030, že letos naj bi v tem obratu nastalo tudi približno 300.000 e-DCT menjalnikov z dvojno sklopko. FIAT-ovi modularni 'MultiAir' GSE motorji so bili razviti že v času koncerna FCA (Fiat Chrysler Automobiles), prvič so jih evropski kupci spoznali že leta 2018, pred tem so jih spoznali kupci novih fiatov iz Južne Amerike.

Trenutno evropsko paleto GSE motorjev sestavljajo trije različni motorji (v pogledu delovne prostornine in filozofije polnjenja). Najmanjši je enolitrski 3-valjni motor (T3) s prisilnim (turbo) in brez prisilnega polnjenja, nad njim se nahaja 1,3-litrski prisilno polnjen 4-valjnik (T4), na vrhu palete pa najdemo 1,5-litrski prisilno polnjen 4-valjnik (T4). Ker so Francozi v lanskem poletju napovedali prenehanje proizvodnje problematičnih (to velja predvsem za različice z zobatim jermenom, ki je potopljen v olju …) PureTech motorjev v mestu Douvrin, so številni poznavalci razmer v koncernu Stellantis prepričani, da bodo FIAT-ovi GSE motorji v bližnji bodočnosti s proizvodnih trakov izrinili podobne, vendar očitno nesrečne francoske izdelke.

Trenutno lahko FireFly motorje občudujete predvsem v fiatih (modeli 500, panda, 500X in tipo), jeepih (modela renegade in compass) in alfah (model tonale). Za ta preobrat v motorni filozofiji koncerna Stellantis je v prvi vrsti zaslužen Antonio Filosa, novi šef koncerna Stellantis, ki bo krmilo tega koncerna očitno premaknil bolj v italijansko smer, medtem ko je njegov predhodnik Carlos Tavares favoriziral francosko smer plovbe tega mednarodnega koncerna.