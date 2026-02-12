Avto.info
Countryman 1.5 Cooper PHEV SE ALL4 Countryman AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Polo 1.2 TSI 5vrat Polo AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
serija 5 525d Touring xDrive Aut. serija 5 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C3 Picasso 1.6 HDi C3 Picasso AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Corsa 1.4i 5vrat Corsa AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Orlando 1.8 16v Orlando AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
E-Razred E200 AMG LINE Cabriolet AUT. E-Razred AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Grandland 1.6 PHEV GSE AUTO 4WD ULTIMATE Grandland AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Kuga 1.5 EcoBoost Kuga AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.

FireFly namesto PureTech motorjev

Motorna revolucija v koncernu Stellantis

FireFly namesto PureTech motorjev: Motorna revolucija v koncernu Stellantis

FireFly namesto PureTech motorjev

Avtor: Foto: Stellantis

Emanuele Cappellano, evropski vodja koncerna Stellantis, je v teh dneh ob obisku italijanskega ministrstva za gospodarstvo napovedal nadaljnji razvoj FIAT-ovih GSE (Global Small Engine) motorjev iz družine FireFly, ki naj bi v izdelkih koncerna Stellantis postopno zamenjali nesrečne PureTech motorje.

Po njegovih besedah naj bi nadaljnji razvoj bencinskih motornih agregatov iz družine FireFly poskrbel za njihovo kompatibilnost s prihajajočo normo Euro 7, posledično naj bi Italijani v njihovi tovarni na območju mesta Termoli takšne pogonske motorje izdelovali tudi po letu 2030, že letos naj bi v tem obratu nastalo tudi približno 300.000 e-DCT menjalnikov z dvojno sklopko. FIAT-ovi modularni 'MultiAir' GSE motorji so bili razviti že v času koncerna FCA (Fiat Chrysler Automobiles), prvič so jih evropski kupci spoznali že leta 2018, pred tem so jih spoznali kupci novih fiatov iz Južne Amerike.

Trenutno evropsko paleto GSE motorjev sestavljajo trije različni motorji (v pogledu delovne prostornine in filozofije polnjenja). Najmanjši je enolitrski 3-valjni motor (T3) s prisilnim (turbo) in brez prisilnega polnjenja, nad njim se nahaja 1,3-litrski prisilno polnjen 4-valjnik (T4), na vrhu palete pa najdemo 1,5-litrski prisilno polnjen 4-valjnik (T4). Ker so Francozi v lanskem poletju napovedali prenehanje proizvodnje problematičnih (to velja predvsem za različice z zobatim jermenom, ki je potopljen v olju …) PureTech motorjev v mestu Douvrin, so številni poznavalci razmer v koncernu Stellantis prepričani, da bodo FIAT-ovi GSE motorji v bližnji bodočnosti s proizvodnih trakov izrinili podobne, vendar očitno nesrečne francoske izdelke.

Trenutno lahko FireFly motorje občudujete predvsem v fiatih (modeli 500, panda, 500X in tipo), jeepih (modela renegade in compass) in alfah (model tonale). Za ta preobrat v motorni filozofiji koncerna Stellantis je v prvi vrsti zaslužen Antonio Filosa, novi šef koncerna Stellantis, ki bo krmilo tega koncerna očitno premaknil bolj v italijansko smer, medtem ko je njegov predhodnik Carlos Tavares favoriziral francosko smer plovbe tega mednarodnega koncerna.

Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Pridružene novice

25.01.2026
FIAT Ducato : Vsestranski prvak med gospodarskimi vozili v letu 2025
23.01.2026
Fiat, Jeep in Alfa Romeo : Sedem let brezskrbnosti: dolgotrajna zaščita in zaupanje v kakovost
21.01.2026
FIAT 500 elektro: Nemci vedo kaj je dobro …
12.01.2026
FIAT Professional tris: Ape je dobil naslednika
03.09.2025
FIAT 600 1.2 T3 hybrid DCT la prima: Fičko za nove čase
28.08.2025
Caravan Salon Düsseldorf 2025: Vrnitev legendarne FIAT-ove ikone
12.07.2025
“Red Dot Award” 2025 : Fiat Grande Panda prejel nagrado v kategoriji »Oblikovanje izdelka«
11.06.2025
domača predstavitev: FIAT Grande Panda
13.05.2025
FIAT Grande Panda združuje moči s Shaggyjem: Praznovanje 30. obletnice njegove uspešnice »Boombastic«
08.05.2025
FIAT uno turbo i.e.: 40 let FIAT-ove 'žepne rakete'

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava