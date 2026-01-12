Ape je dobil naslednika

Proti koncu leta 2024 so pri znamki Piaggio napovedali zaključek proizvodnje legendarnega 3-kolesnika ape v Evropi, ker ga po novem izdelujejo v Indiji. Praznino, ki je nastala z 'izgonom' (za to je zaslužna bruseljska birokracija …) modela ape, so z nedavno bruseljsko predstavitvijo modela tris zapolnili pri znamki FIAT Professional.

FIAT-ov 'ape', ki ga krasi oznaka tris, je zasnovan na tehnološki osnovi hišnega mikromodela topolino, njegova serijska proizvodnja pa poteka v Maroku, kjer je že na voljo kupcem. Sedaj bo približno 317 centimetrov dolgi tris, ki lahko uporabniku ponudi 540 kilogramov uporabne nosilnosti (tloris tovornega prostora znaša 2,25 kvadratnega metra, največja skupna dovoljena masa: 1.025 kg) na voljo tudi v Evropi, vendar ne v vseh državah. Za samodejno premikanje tega dejansko urbanega (obračalni krog: 305 cm) lahkega gospodarskega vozila, ki bo kupcem na voljo v treh možnih karoserijskih različicah, so Italijani uporabili 9-kilovatni (12 KM) električni pogonski sklop s 45 Nm motornega navora, ki ga lahko požene do 45 km/h.

Vgrajeni sklop akumulatorjev (kapaciteta: 6,9 kWh) mu bo lahko zagotovil do približno 90 kilometrov akcijskega radija. Za polno napolnjenost akumulatorjev bo na domači (220 V) vtičnici potrebnih približno 4 ure in 40 minut, 80-odstotno napolnjenost akumulatorjev pa naj bi uporabnik dosegel v približno treh urah in pol. Za polnjenje z 'električnim sokom' uporabnik ne potrebuje polnilne postaje. Italijani ob tem omenjajo tudi pocinkano vozno šasijo ter zunanja LED svetlobna telesa, medtem ko je opremljenost potniške kabine skromna, ker poleg sedežev in krmilnega stebra omenjajo samo vgrajeni digitalni zaslon z USB-C izhodom in 12-voltno vtičnico. V skrivnost pa zaenkrat ostaja zavita prodajna cena modela tris.