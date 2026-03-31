Avto.info
Ford Tourneo Connect ACTIVE 2.0TDCI AWD L2-7X SEDEŽ-LED-RADAR-PANORAMA- Ford Tourneo Connect SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
Ford Kuga Active X 2.5 HYBR 134kW FHEV AWD-SLO-RADAR-HEADUP Ford Kuga SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
C4 Cactus 1.2 PureTech C4 Cactus AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Swift 1.2 4WD Swift AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
DS3 Crossback 1.2 PT - Toits de Paris AUT. DS3 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
serija 5 520d Touring xDrive Aut. serija 5 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Corsa 1.4i 5vrat Corsa AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Grand Modus 1.2 16v Grand Modus AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C3 Picasso 1.6 HDi C3 Picasso AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.

Denarnice ponovno v vlogi 'žvižgačev': Najbolj zanesljive avtomobile še vedno izdelujejo Japonci

Avtor: Foto: WarrantyWise
Leta 2000 ustanovljena zavarovalna hiša WarrantyWise je ena izmed številnih britanskih zavarovalnic, ki lastnikom avtomobilov omogoča sklenitev dodatnega zavarovanja (extended car warranty), povezanega z obrabo, posledično menjavo in splošno pokvarljivostjo sestavnih delov pri avtomobilih. 

Njihova študija o pokvarljivosti in zanesljivosti avtomobilskih znamk prinaša nekoliko drugačne rezultate od tistih, ki smo jih vajeni pri raznih 'poljudno-znanstvenih' študijah tipa 'J.D. Power', ker si Britanci pri raziskavah pomagajo s hišno, zelo obširno bazo podatkov o pokvarljivosti avtomobilov v starosti do desetih let. Na podlagi teh izsledkov vedno spregovorijo samo 'denarnice' lastnikov, ki se ob tem v bistvu spremenijo v 'žvižgače'. S tem Britanci izničijo vpliv (morebitno laganje …) človeškega faktorja, ker ljudje pri podobnih raziskavah na vprašanja o zanesljivosti avtomobilov ne odgovorijo vedno po pravici … predvsem zaradi tega, ker ne želijo pljuvati v lastno skledo (varovanje lastnega ugleda in ugleda avtomobilske znamke), čeprav si njihova 'skleda', odnosno njihov 'štirikolesni objekt poželenja', v resnici morda zasluži kakšen dober pljunek …

Tudi tokrat se je pokazalo, da najbolj zanesljive avtomobile izdelujejo Japonci (Toyota in Suzuki) in Južnokorejci (KIA), zelo dobro so se letos odrezale tudi nekatere francoske znamke (Citroën in Peugeot), ostalih evropskih proizvajalcev avtomobilov pa Britanci v tokratni študiji zanesljivosti rabljenih avtomobilov sploh ne omenjajo. Večina avtomobilov, ki so se znašli na tokratni lestvici, ima občasne težave z elektriko, razen toyote aygo in toyote hilux, kjer se lahko pojavijo težave s sklopko. Omenjajo pa tudi kio ceed, ki lahko na tehničnem pregledu pogrne ob meritvah CO2 emisij in pa Suzukijevega swifta, kjer se lahko pojavijo težave s podvozjem.

Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava