Kitajska 'panamera' prihaja v Evropo

Pri nemški podružnici znamke Great Wall so v teh dneh napovedali prihod novega prestižnega modela, ki ga Kitajci poznajo že približno dve leti, vendar pod drugačno modelno oznako, ker se bo njihov 'lightning cat' v Evropi preimenoval v model ORA 7.

To bo že četrti serijski model te avtomobilske znamke na nemškem tržišču. Za odšteti denar si bodo nemški kupci lahko omislili skoraj 5-metrsko 4-vratno 'Fließheck' (fastback) limuzino ('kupejevska limuzina' za današnje neresne novinarje …), ki na opazovalca deluje kot oblikovna kopija Porschejevega prototipa iz leta 1988 v obliki elegantne štirivratne limuzine z oznako 989, ki ji ni nikoli uspelo priti v proizvodnjo, smo pa namesto tega kasneje dobili podobno in vizualno manj skladno panamero. Novi kitajski predstavnik evropskega D segmenta (širina: 186 cm, višina: 150 cm, medosna razdalja: 287 cm) se lahko pohvali z dobro aerodinamiko, posledično pa tudi s solidnim akcijskim dosegom (navedba proizvajalca …) v razponu od 440 do 570 kilometrov.

Podobnost z izdelki znamke Porsche je razvidna tudi pri oblikovanju notranjosti potniške kabine, sploh ob pogledu na glavne kontrolne merilnike, bogata (v pogledu otovorjenosti z modno IT in komfortno 'invalidsko opremo' …) bo tudi serijska opremljenost tega vozila, ki ga bo v osnovni različici premikal vgrajeni pogonski sklop s 150 kW (204 KM) pogonske moči ter 340 Nm motornega navora. V tem primeru bo v ta avtomobil vgrajen manjši sklop pogonskih akumulatorjev (kapaciteta: 64 kWh), ki naj bi mu zagotovili približno 440 WLTP kilometrov akcijskega dosega. Bolj zahtevnim kupcem bodo ponudili možnost nakupa različice z vgrajenim večjim paketom akumulatorjev (kapaciteta: 83 kWh), posledično večji bo tudi izplen pogonske moči in navora (300 kW / 408 KM in 690 Nm), daljši pa naj bi bil tudi akcijski doseg. Kitajci ob tem omenjajo približno 570 prevoženih kilometrov.

Nemci ob napovedi prihoda tega avtomobila na nemško tržišče niso razkrili datuma njegovega prihoda, niti niso razkrili prodajnih cen in podatka o končni hitrosti 'kitajske panamere', vemo samo to, da bo pospeševanje od 0-100 km/h v primeru močnejše različice modela ORA 7 zaključeno v 4,5 sekunde.