Nova 'slonja kotalka'

Če vam je znano nemško 'ljudsko izročilo', potem poznate ljudsko ime Smartovega modela for two, ker mu nekateri v Nemčiji že zelo dolgo pravijo "Elefantenrollschuh" (slonja kotalka, odnosno kotalka za slone …). Sedaj smo dobili še novo 'slonjo kotalko' nemške znamke ARI.

Šalo na stran, smart for two in podobno majhni avtomobilčki so dejansko odličen in inteligenten odgovor na težave s pregostim prometom v urbanih območjih, vendar jih zelo pogosto tare osnovni problem v obliki zelo slabega razmerja med plačanim in dobljenim, ker so enostavno predragi za vse tisto kar lahko ponudijo (okretnost, priročnost ob parkiranju, majhni obratovalni stroški, dejansko okoljevarstvo in simpatičnost v očeh mimoidočih …) uporabnikom. S to težavo se bo moral spopasti tudi novi malček nemške znamke ARI, kjer očitno dokaj uspešno (večina podobnih nemških proizvajalcev striktno električno gnanih avtomobilov ima likvidnostne težave …) izkoriščajo vse prednosti cenovno ugodnega 'shoppinga' na Kitajskem, kjer boste za model avtomobila kot je soleno odšteli manj kot 10.000 evrov (v nekaterih primerih ob tem govorijo o približno 7500 ameriških dolarjih …).

Zgodba se hitro spremeni, ko takšen avtomobilček doseže Evropo, kjer Nemci poskrbijo za menjavo blagovne znamke in menjavo modelnih označb, ki to vozilo spremenijo v 'avtohtoni' izdelek nemške industrije, obenem pa tudi za občutno podražitev takšnega transportnega sredstva iz kategorije L7e, ki se kot prvi ARI-jev predstavnik te kategorije lahko pohvali z vgrajeno zračno blazino. Mala mini-kombilimuzina znamke ARI ne želi biti družinski avtomobil, ker tega pogoja s samo enim parom vgrajenih sedežev niti ni sposobna izpolniti. Bolj ji je všeč vloga drugega ali pa tretjega avtomobila v družini, seveda ob predpostavki, da si takšna družina lahko privošči nakup tako družinsko neuporabnega avtomobila, ki ima zaradi odsotnosti zadnjih sedežev solidno izražen prtljažnik s kapaciteto v območju 766 litrov. Istočasno lahko ta 'igrača' vleče tudi kakšno manjšo prikolico z maso, ki je nižja od 350 kilogramov, pritaknjena vlečna kljuka ima ob tem tudi 75-kilogramsko nosilnost.

Čeprav soleno ne daje vtis resnega avtomobila, je lahko solidno opremljen, odvisno od izbire paketa opreme, ker Nemci ponujajo kupcem tri možnosti izbire primerne opreme za ta, že tretji serijski model te vrste pri znamki ARI, ki bo kupcem na voljo v letošnjem maju, vendar ne po ravno razumnih cenah. Za najslabše opremljeno različico (pure) modela soleno bo moral nemški kupec odšteti 14.990 evrov (neto cena), še nekoliko dražja bo različica cargo (15.990 evrov), največ (16.990 evrov) bo moral kupec odšteti za top verzijo z oznako comfort. Za samodejno premikanje tega dejansko lahkega avtomobilčka z neto maso v območju 743 kg skrbi električni pogonski sklop z nam trenutno neznano količino pogonske moči, ki takšno 'slonjo kotalko' lahko požene do največ 90 km/h. Omenjajo pa tudi ugodno povprečno porabo električne energije (od 8,8 do 10 kWh) na vsakih 100 prevoženih kilometrov, medtem ko podatka o dejanski avtonomiji zaenkrat še niso razkrili, lahko pa pričakujete akcijski domet v območju 200 kilometrov.

Očitno imajo Nemci dovolj povpraševanja po takšnih vozilih, ker znaša trenutna dobavna doba za model soleno približno 3 mesece. Ob tem ponujajo kupcem različic pure in cargo tudi dve leti garancije, ki je v primeru nakupa najdražje različice comfort podaljšana na 4 leta. Ob doplačilu se za takšno garancijo lahko odločijo tudi kupci ostalih različic.