Nov dokaz kitajske samozavesti

Pred kratkim so Kitajci v Švici predstavili nov 3,4 tonski 'športni tovornjak' znamke Dongfeng, ki je že na voljo družbeno povsem neodgovornim švicarskim kupcem, istočasno so Kitajci letos v Ženevi pokazali še podobno koncipiran izdelek znamke Yangwang, ki pa zaenkrat ni na voljo kupcem izven Kitajske.

Ja, časi se definitivno spreminjajo. Nekoč smo se smejali kitajskim avtomobilom in vsemu z napisom 'Made in China', danes pa pridno kupujemo vse mogoče kitajske izdelke, vključno z avtomobili, ker Kitajci na tem področju niso več vajenci, temveč se spreminjajo v mojstre, sploh na področju električno gnanih avtomobilov. To novo kitajsko samozavest uteleša tudi nova 'SUV pošast' znamke Yangwang (premijsko (vsaj v pogledu prodajne cene …) orientirana izpostava znamke BYD …), ki nosi povsem preprosto oznako U8. Pred kratkim se je ta družbeno povsem neodgovoren avtomobil predstavil tudi nekaterim evropskim novinarjem, ki so znova ugotovili že znano resnico, ki pravi, da so Kitajci postali pravi mojstri v pogledu otovarjanja vozil z najrazličnejšo IT in ostalo komfortno kramo, še vedno pa imajo težave z nastavitvami podvozja, posledično tudi yangwang U8 ni avtomobil, s katerim boste podirali hitrostne rekorde in zmagovali na tekmovanjih v dinamični vožnji …

Zakaj tega avtomobila, ki pri 'kg-fetišistih', podobno kot pri majhnih kužkih ob srečanju z lastnikom, nedvomno povzroči nastajanje lužic od čiste sreče ob prvem soočenju z njim, zaenkrat ne moremo kupiti v Evropi? Predvsem zaradi tega, ker je to vozilo že novi prodajni hit na Kitajskem, posledično pri znamki Yangwang niti ni potrebe, da bi razmišljali o izvozu te 'mrcine' (neto masa v območju 3,5 tone, dolžina: 532 cm, širina: 205 cm, višina: 193 cm, premer koles: 22 palcev), ki kitajskega kupca ob nakupu olajša za približno 150.000 evrov. Ob primerjavi s tem 3,5-tonskim 'športnim tovornjakom', ki ga boste v Evropi lahko vozili samo v primeru, če ste lastnik vozniškega izpita iz C kategorije, so aktualni, nekoliko manjši SUV 'lifestyle-parniki' ostalih avtomobilskih znamk samo še igračke za ljudi, ki si okoljevarstvo razlagajo po svoje, odnosno raje razmišljajo o 'svojevarstvu', ker jim je popolnoma vseeno, kako jo bodo v slučaju trka z njimi odnesli pešci, kolesarji, motoristi in ostali ljudje v normalnih avtomobilih.

Yangwang U8, ki v pogledu splošne dekadentnosti (pretiravanje v pogledu dimenzij karoserije, masi vozila in razpoložljivi pogonski moči, otovarjanje z različno električno gnano 'invalidsko opremo', ki jo v bistvu ne potrebuje noben gibalno neoviran in pozoren (na dogajanje v prometu …) voznik), je poseben še iz dveh razlogov, ker se po potrebi za ne prav dolgo (največ 30 minut …) lahko spremeni tudi v plavajoč amfibijski izdelek (največja vodna hitrost: 3 km/h), ponuja pa tudi možnost uporabe funkcije s primernim imenom ('Tank Turn'), ki mu omogoča rotiranje na mestu, ob uporabi filozofije nasproti se vrtečih koles na prednji in zadnji osi. Seveda v tem primeru ne govorimo o kakšnem gracioznem postopku, ki je vreden kakšne balerine, temveč kvečjemu o pazljivem obračanju slona v trgovini s porcelanom. Scenarij popolnega obrata se začne z varnostnim prižigom vseh razpoložljivih smernikov in nadaljuje z močno cvilečim hrupom nameščenih 22-palčnih pnevmatik s širino 275 mm, prav nič majhna pa ob tem po vsej verjetnosti ne bo obraba pnevmatik. Zelo impresivna pa je tudi zaloga pogonske moči pri tem 'neverjetno zelenemu nebódigatréba' izdelku kitajske avtomobilske industrije, ker mu vsi štirje vgrajeni elektromotorji lahko zagotovijo 880 kW (1196 'konj') pogonske moči, temu primerno je izraženo tudi pospeševanje tega vozila (0-100 km/h: 3,6 sekunde), manj impresivna (glede na razpoložljivo pogonsko moč …) je njegova največja hitrost (200 km/h).

Yangwang U8 ni čisto pravi električno gnani avtomobil, ker Kitajci v ta SUV model vgradijo tudi 2,0-litrski turbobencinski motor, ki ima v tem vozilu samo vlogo podaljševalca dosega (range extender), zelo optimistične pa so tudi napovedi o akcijskem dosegu takšnega 'športnega mamuta', ker Kitajci ob ne preveč dinamični vožnji obljubljajo kupcem približno 180 kilometrov akcijskega dosega in še nadaljnjih 800 kilometrov dosega po tem, ko se v premikanje vozila vključi še bencinski motor. Impresivne številke, ni kaj, dokler ne izveste, da ima vozilo vgrajeno samo 75-litrski rezervoar za bencinsko gorivo, takrat dobimo kvečjemu fantazijsko kitajsko 'kvadraturo kroga', ker govorimo o vozilu z ogromno maso, slabo aerodinamiko in posledično tudi ogromno bencinsko žejo …