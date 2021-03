Jubilejna različica z dodano vrednostjo

Pri avtomobilski znamki z najbolj prvotnim 'off-road' karakterjem, ki je zavezniškim silam v času 2. svetovne vojne zelo pomagal pri izbojevanju dokončne zmage nad članicami zloglasnega trojnega pakta, so v teh dneh predstavili novo posebno različico modela wrangler, s katero se klanjajo letošnji 80. obletnici nastanka znamke Jeep®.

Vsi izdelani wranglerji iz posebne serije 1941 Limited Edition, ki bo seveda številčno omejena (v Veliki Britaniji bo kupcem na voljo samo 41 takšnih jeepov), so sicer zasnovani na osnovi serijske različice 'Wrangler Rubicon', vendar so jih ob tem tudi solidno dodatno opremili z 'Jeep Performance Parts' sestavnimi deli in tudi zaznamovali z zelo specifično grafično podobo na območju pokrova motorja, ki bo ta vozila uspešno ločila od običajnih serijskih jeepov.

Takšnega wranglerja, ki s svojim izrazito terensko orientiranim poslanstvom (za dva palca (5,08 cm) višje vzmetenje, namestitev dodatne zaščite za dno karoserije na območju obeh karoserijskih pragov, zunanjih karoserijskih blatnikov ter spodnjega prednjega in zadnjega dela vozila, notranjost vozila je prejela zelo trpežne talne obloge za vse vremenske razmere) ob tem obuja spomin na slavnega predhodnika iz obdobja 2. svetovne vojne, ki je za vedno zaznamoval celoten svet lahkih, dobro terensko prehodnih vozil, zaznamujejo številne praktične rešitve in izkušnje, pridobljene v približno osemdesetih letih obstoja te legendarne, izrazito terensko naravnane znamke, ki sodi v zelo ozek krog ameriških blagovnih znamk, ki poosebljajo ameriški način življenja, podobno kot Coca-Cola, cigarete znamke Marlboro in kakšen par novih Levi's kavbojk.

Ker je to Jeep® v pravem pomenu te besede (v praksi uveljavljena splošna izgovorjava vojaške oznake za 'GP' (General Purpose) vozilo), ki v prvi vrsti uteleša vse čare terenske vožnje po neznani divjini z odprto streho, bo kupec takšnega vozila bogatejši še za priloženo 'hard-top' streho ter vizualni detajl v obliki črno obarvanega pokrova rezervoarja za gorivo, ki bo v tem primeru vedno dizelsko, ker bodo kupci v Evropi deležni samo različic z vgrajenim 2,2- litrskim CRDi Multijet pogonskim sklopom, ki lahko uporabniku ponudi 140 kW (200 KM) pogonske moči pri prav nič športnih 3500 motornih vrtljajih v minuti ter zelo terensko uporabnih 450 Nm motornega navora pri zdravih 2000 motornih vrtljajih v minuti. Ob tem proizvajalec omenja zmerno (za to maso in tip vozila …) povprečno porabo pogonskega goriva v območju 7,9 litra na vsakih 100 prevoženih kilometrov.

Ob tem pa s takšnim vozilom seveda ne poizkušajte pretentati okoljevarstvenikov glede vaše kredibilnosti o vaši neizmerni želji po 'vrnitvi k naravi' (vendar pa tja nihče ne želi oditi peš …), ker boste z njim na vsak prevoženi kilometer ustvarili 234 gramov CO2 emisij na vsak prevoženi kilometer. Kupec v Veliki Britaniji bo za takšno posebno verzijo modela wrangler, ki bo na voljo samo v 41. primerkih, odštel točno 58.050 britanskih funtov.