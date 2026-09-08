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Maximus 6x6 by Ulterio Motiv

Južnoafriški gladiator

Maximus 6x6 by Ulterio Motiv: Južnoafriški gladiator

Maximus 6x6 by Ulterio Motiv

Avtor: Foto: Ulterio Motiv
Maximus 6x6 by Ulterio Motiv: Južnoafriški gladiator Maximus 6x6 by Ulterio Motiv: Južnoafriški gladiator Maximus 6x6 by Ulterio Motiv: Južnoafriški gladiator

Iz Južne Afrike prihaja novica o novem izdelku podjetja Ulterio Motiv, kjer so se že pred mnogimi leti specializirali za izdelavo 6-kolesnih poltovornjakov na osnovi serijskih izdelkov znamk kot sta Toyota in Ford. Sedaj so predstavili novost v njihovi ponudbi 6-kolesnih terensko prehodnih vozil, ki je zasnovana na osnovi serijskega izdelka znamke Jeep.

Za osnovo njihovega najnovejšega predstavnika 6-kolesnih 'Bakkie' (južnoafriško ljudsko ime za poltovornjak) vozil so tokrat uporabili Jeepov model gladiator, ki je impozanten že v serijski različici. Po dodelavi v obratu znamke Ulterio Motiv se takšen jeep spremeni v poštenega delovnega konja, seveda ne za 'šminkiranje' po mestnih središčih in za postavljanje hitrostnih rekordov na Nordschleife (Nürburgring), temveč za obisk brezpotij v divjini, ki jih v Južni Afriki ne primanjkuje. Za odštetih 188.700 evrov (približna prodajna cena osnovne različice) bo kupec takšnega jeepa prejel 6-kolesnega gladiatorja z občutno daljšo medosno razdaljo (+ 1.040 mm), povečano karoserijo (skupna dolžina: 658 cm) in tudi povečano nosilnostjo (uporabna nosilnost: 1.090 kg), čeprav mu ob tem še ne bo potrebno opravljati izpita za C kategorijo, ker znaša največja dovoljena skupna masa takšnega jeepa točno 3.490 kg.

Kupcem je na voljo več možnosti glede vgrajene dodatne opreme, med drugim se lahko odločijo za 6-palčni dvig podvozja, vgradnjo Teraflex vzmeti in Skyjacker teleskopskih blažilnikov v kombinaciji z nastavljivim podvozjem, povečani masi vozila je prilagojen tudi zavorni sistem (premer prednjih zavornih diskov: 350 mm) in volanski mehanizem. Namembnosti vozila primerna je tudi izbira pnevmatik in platišč v velikosti od 17 so 20-palcev v kombinaciji s 37-palčnimi pnevmatikami s širino 12,5 palcev, ki so seveda terensko in ne asfaltno orientirane. Poleg tega ima kupec na izbiro še cel kup dodatne terensko orientirane opreme za zanesljivo premagovanje različnih ovir na brezpotjih. Prav nobene spremembe pa ni v motornem košu, kjer najdemo serijski 3,6-litrski atmosferski V6 motor iz družine Pentastar. Takšen bencinski motor lahko uporabniku ob povezavi z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom ponudi 209 kW (284 KM) pogonske moči ter 347 Nm motornega navora.

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