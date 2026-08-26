Vrednost rabljenih avtomobilov po 5 letih od nakupa novih vozil

Novinarji ameriškega spletnega portala iSeeCars so se pred kratkim lotili obsežne analize vrednosti rabljenih vozil po 5. letih lastništva, ki je zajela približno 950.000 rabljenih vozil na ameriškem tržišču. Rezultati so jasni, največjo izgubo vrednosti so doživeli lastniki nekaterih električnih in nekaterih prestižnih vozil.
Ameriška analiza je zajela 5. let stara vozila, ki so bila prodana v obdobju od lanskega marca do zaključka letošnjega februarja. V povprečju so nekoč novi avtomobili (kupljeni pred 5. leti) v zadnjih petih letih izgubili 41,8 odstotka njihove vrednosti, obstaja pa tudi seznam avtomobilov, ki so v zadnjih petih letih izgubili precej več vrednosti. Na vrhu lestvice avtomobilov, ki so po petih letih lastništva izgubili največ vrednosti, najdemo izdelek znamke Nissan (model leaf). Lastnik takšnega vozila, ki si je pred petimi leti kupil novega leafa, je v zadnjih petih letih ob njegovi prodaji izgubil približno 17.743 ameriških dolarjev, ker se je vrednost tega modela po petih letih lastništva znižala za rekordnih 63,1 odstotka. Na drugi strani pa najdemo tudi zmagovalce v obliki lastnikov porscheja 718 cayman, ker so v enakem obdobju izgubili samo 6.988 ameriških dolarjev, predvsem zaradi tega ker je njihov cayman v petih letih od nakupa novega vozila izgubil samo 9,6 odstotka vrednosti.
Seznam avtomobilov, ki so v petih letih lastništva izgubili največ vrednosti
Znamka in model / procentualna izguba vrednosti / razlika med vrednostjo novega in rabljenega vozila
1 Nissan LEAF / 63.1% / $17,743
2 INFINITI QX80 / 62.8% / $52,631
3 Volkswagen ID.4 / 62.1% / $28,010
4 Tesla Model S / 62.0% / $58,907
5 Land Rover Range Rover / 61.7% / $69,856
6 BMW serija 7 / 61.6% / $61,141
7 Tesla Model X / 61.2% / $61,216
8 Ford Mustang Mach-E / 60.8% / $22,976
9 BMW 5 Series (hybrid) / 59.5% / $44,921
10 INFINITI QX60 / 58.3% / $30,099
11 Land Rover Range Rover Sport / 58.3% / $45,272
12 Audi Q5 (hybrid) / 58.2% / $34,063
13 Land Rover Discovery / 57.9% / $34,878
14 Tesla Model Y / 57.8% / $26,020
15 Audi A8 L / 57.6% / $54,824
16 Kia Niro EV / 57.3% / $22,742
17 Audi Q7 / 57.2% / $35,486
18 BMW X5 (hybrid) / 57.1% / $43,361
19 Nissan Armada / 57.0% / $33,531
20 Cadillac Escalade ESV / 57.0% / $53,605
21 Audi A7 / 56.5% / $40,702
22 Hyundai Kona Electric / 56.5% / $18,581
23 Jaguar F-PACE / 56.5% / $32,184
24 Ford Expedition MAX / 56.3% / $34,825
25 Lincoln Navigator/Navigator L / 56.3% / $41,264
Povprečna izguba vrednosti: 41.8% / $16,571
Seznam avtomobilov, ki so v petih letih lastništva izgubili najmanj vrednosti
Znamka in model / procentualna izguba vrednosti / razlika med vrednostjo novega in rabljenega vozila
1 Porsche 718 Cayman / 9.6% / $6,988
2 Porsche 911 / 11.1% / $15,533
3 Chevrolet Corvette / 18.7% / $13,365
4 Toyota Tacoma / 19.9% / $6,426
5 Toyota Tundra / 21.2% / $8,746
6 Honda Civic / 22.9% / $5,828
7 Subaru BRZ / 23.7% / $8,489
8 Toyota GR Supra / 24.0% / $13,963
9 Toyota RAV4/RAV4 Hybrid / 25.2% / $7,731
10 Toyota Corolla Hatchback / 25.5% / $6,220
11 Toyota 4Runner / 25.5% / $10,697
12 Lexus RC 300/350 / 26.6% / $12,674
13 Ford Mustang / 26.8% / $9,205
14 Toyota Corolla / 27.6% / $6,328
15 Toyota Sienna / 28.5% / $11,530
16 Honda HR-V / 28.8% / $7,645
17 Honda CR-V / 28.9% / $8,946
18 Subaru Crosstrek / 29.1% / $7,867
19 Subaru Impreza / 29.2% / $7,759
20 Subaru WRX / 29.8% / $10,146
21 Toyota Corolla Hybrid / 30.1% / $7,464
22 Ford Ranger / 30.2% / $10,078
23 Honda Accord / 30.5% / $8,654
24 Mazda MX-5 / 31.5% / $11,157
25 Toyota Prius / 32.1% / $9,179
Povprečna izguba vrednosti: 41.8% / $16,571