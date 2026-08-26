Avto.info
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid MHEV ST-Line Avt.-SLO-1.L-LED- Ford Puma SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
Ford Mustang Mustang 4x4 Mach-E 91 kWh podaljšan doseg-RADAR- Ford Mustang SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
Ford Transit Custom Kombi 320 2.0 TDCi L2H1 DMR Trend-SLO-LED-KAMERA Ford Transit Custom SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
Doblo 1.6 JTD Doblo AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Ceed 1.4i 5vrat Ceed AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
serija 3 318d Touring Automatic serija 3 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
DS9 1.6 PHEV RIVOLI DS9 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C5 Aircross 1.2L PureTech Feel C5 Aircross AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C3 1.2 PureTech C3 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.

Analiza portala iSeeCars

Vrednost rabljenih avtomobilov po 5 letih od nakupa novih vozil

Analiza portala iSeeCars: Vrednost rabljenih avtomobilov po 5 letih od nakupa novih vozil

Analiza portala iSeeCars

Avtor: Foto: TeamBank AG

Novinarji ameriškega spletnega portala iSeeCars so se pred kratkim lotili obsežne analize vrednosti rabljenih vozil po 5. letih lastništva, ki je zajela približno 950.000 rabljenih vozil na ameriškem tržišču. Rezultati so jasni, največjo izgubo vrednosti so doživeli lastniki nekaterih električnih in nekaterih prestižnih vozil.

Ameriška analiza je zajela 5. let stara vozila, ki so bila prodana v obdobju od lanskega marca do zaključka letošnjega februarja. V povprečju so nekoč novi avtomobili (kupljeni pred 5. leti) v zadnjih petih letih izgubili 41,8 odstotka njihove vrednosti, obstaja pa tudi seznam avtomobilov, ki so v zadnjih petih letih izgubili precej več vrednosti. Na vrhu lestvice avtomobilov, ki so po petih letih lastništva izgubili največ vrednosti, najdemo izdelek znamke Nissan (model leaf). Lastnik takšnega vozila, ki si je pred petimi leti kupil novega leafa, je v zadnjih petih letih ob njegovi prodaji izgubil približno 17.743 ameriških dolarjev, ker se je vrednost tega modela po petih letih lastništva znižala za rekordnih 63,1 odstotka. Na drugi strani pa najdemo tudi zmagovalce v obliki lastnikov porscheja 718 cayman, ker so v enakem obdobju izgubili samo 6.988 ameriških dolarjev, predvsem zaradi tega ker je njihov cayman v petih letih od nakupa novega vozila izgubil samo 9,6 odstotka vrednosti.

Seznam avtomobilov, ki so v petih letih lastništva izgubili največ vrednosti
Znamka in model / procentualna izguba vrednosti / razlika med vrednostjo novega in rabljenega vozila
1 Nissan LEAF / 63.1% / $17,743
2 INFINITI QX80 / 62.8% / $52,631
3 Volkswagen ID.4 / 62.1% / $28,010
4 Tesla Model S / 62.0% / $58,907
5 Land Rover Range Rover / 61.7% / $69,856
6 BMW serija 7 / 61.6% / $61,141
7 Tesla Model X / 61.2% / $61,216
8 Ford Mustang Mach-E / 60.8% / $22,976
9 BMW 5 Series (hybrid) / 59.5% / $44,921
10 INFINITI QX60 / 58.3% / $30,099
11 Land Rover Range Rover Sport / 58.3% / $45,272
12 Audi Q5 (hybrid) / 58.2% / $34,063
13 Land Rover Discovery / 57.9% / $34,878
14 Tesla Model Y / 57.8% / $26,020
15 Audi A8 L / 57.6% / $54,824
16 Kia Niro EV / 57.3% / $22,742
17 Audi Q7 / 57.2% / $35,486
18 BMW X5 (hybrid) / 57.1% / $43,361
19 Nissan Armada / 57.0% / $33,531
20 Cadillac Escalade ESV / 57.0% / $53,605
21 Audi A7 / 56.5% / $40,702
22 Hyundai Kona Electric / 56.5% / $18,581
23 Jaguar F-PACE / 56.5% / $32,184
24 Ford Expedition MAX / 56.3% / $34,825
25 Lincoln Navigator/Navigator L / 56.3% / $41,264
Povprečna izguba vrednosti: 41.8% / $16,571

Seznam avtomobilov, ki so v petih letih lastništva izgubili najmanj vrednosti
Znamka in model / procentualna izguba vrednosti / razlika med vrednostjo novega in rabljenega vozila

1 Porsche 718 Cayman / 9.6% / $6,988
2 Porsche 911 / 11.1% / $15,533
3 Chevrolet Corvette / 18.7% / $13,365
4 Toyota Tacoma / 19.9% / $6,426
5 Toyota Tundra / 21.2% / $8,746
6 Honda Civic / 22.9% / $5,828
7 Subaru BRZ / 23.7% / $8,489
8 Toyota GR Supra / 24.0% / $13,963
9 Toyota RAV4/RAV4 Hybrid / 25.2% / $7,731
10 Toyota Corolla Hatchback / 25.5% / $6,220
11 Toyota 4Runner / 25.5% / $10,697
12 Lexus RC 300/350 / 26.6% / $12,674
13 Ford Mustang / 26.8% / $9,205
14 Toyota Corolla / 27.6% / $6,328
15 Toyota Sienna / 28.5% / $11,530
16 Honda HR-V / 28.8% / $7,645
17 Honda CR-V / 28.9% / $8,946
18 Subaru Crosstrek / 29.1% / $7,867
19 Subaru Impreza / 29.2% / $7,759
20 Subaru WRX / 29.8% / $10,146
21 Toyota Corolla Hybrid / 30.1% / $7,464
22 Ford Ranger / 30.2% / $10,078
23 Honda Accord / 30.5% / $8,654
24 Mazda MX-5 / 31.5% / $11,157
25 Toyota Prius / 32.1% / $9,179
Povprečna izguba vrednosti: 41.8% / $16,571

Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Pridružene novice

27.08.2026
Geely starray 2.0 AWD GF+: Tistih nekaj »malenkosti«
26.08.2026
Prihaja Parallel Rallyshow Slovenia: Center varne vožnje Blagomix, Logatec
24.08.2026
VW servis – nepremagljiva storitev po TOP ceni: VW servis – nepremagljiva storitev po TOP ceni
24.08.2026
Bizzarrini manta (1968): Manta pred manto
22.08.2026
Can-Am canyon redrock: Tretja dimenzija pustolovščine
21.08.2026
Alfa Romeo dauphine/ondine: Francoska izdaja italijanskih prijateljev
20.08.2026
Nasveti znamke Goodyear : NAPAKE PRI VOŽNJI, KI SKRAJŠUJEJO ŽIVLJENJSKO DOBO PNEVMATIK
19.08.2026
Sealander : Bivalni 'crossover'
19.08.2026
Nova Mazda CX‑6e: Evropsko oblikovanje kot nov pristop k filozofiji Kodo
18.08.2026
Leapmotor T03 design: Kaj ponuja eden od najcenejših v Sloveniji?

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava