Vrednost rabljenih avtomobilov po 5 letih od nakupa novih vozil

Novinarji ameriškega spletnega portala iSeeCars so se pred kratkim lotili obsežne analize vrednosti rabljenih vozil po 5. letih lastništva, ki je zajela približno 950.000 rabljenih vozil na ameriškem tržišču. Rezultati so jasni, največjo izgubo vrednosti so doživeli lastniki nekaterih električnih in nekaterih prestižnih vozil.

Ameriška analiza je zajela 5. let stara vozila, ki so bila prodana v obdobju od lanskega marca do zaključka letošnjega februarja. V povprečju so nekoč novi avtomobili (kupljeni pred 5. leti) v zadnjih petih letih izgubili 41,8 odstotka njihove vrednosti, obstaja pa tudi seznam avtomobilov, ki so v zadnjih petih letih izgubili precej več vrednosti. Na vrhu lestvice avtomobilov, ki so po petih letih lastništva izgubili največ vrednosti, najdemo izdelek znamke Nissan (model leaf). Lastnik takšnega vozila, ki si je pred petimi leti kupil novega leafa, je v zadnjih petih letih ob njegovi prodaji izgubil približno 17.743 ameriških dolarjev, ker se je vrednost tega modela po petih letih lastništva znižala za rekordnih 63,1 odstotka. Na drugi strani pa najdemo tudi zmagovalce v obliki lastnikov porscheja 718 cayman, ker so v enakem obdobju izgubili samo 6.988 ameriških dolarjev, predvsem zaradi tega ker je njihov cayman v petih letih od nakupa novega vozila izgubil samo 9,6 odstotka vrednosti.

Seznam avtomobilov, ki so v petih letih lastništva izgubili največ vrednosti

Znamka in model / procentualna izguba vrednosti / razlika med vrednostjo novega in rabljenega vozila

1 Nissan LEAF / 63.1% / $17,743

2 INFINITI QX80 / 62.8% / $52,631

3 Volkswagen ID.4 / 62.1% / $28,010

4 Tesla Model S / 62.0% / $58,907

5 Land Rover Range Rover / 61.7% / $69,856

6 BMW serija 7 / 61.6% / $61,141

7 Tesla Model X / 61.2% / $61,216

8 Ford Mustang Mach-E / 60.8% / $22,976

9 BMW 5 Series (hybrid) / 59.5% / $44,921

10 INFINITI QX60 / 58.3% / $30,099

11 Land Rover Range Rover Sport / 58.3% / $45,272

12 Audi Q5 (hybrid) / 58.2% / $34,063

13 Land Rover Discovery / 57.9% / $34,878

14 Tesla Model Y / 57.8% / $26,020

15 Audi A8 L / 57.6% / $54,824

16 Kia Niro EV / 57.3% / $22,742

17 Audi Q7 / 57.2% / $35,486

18 BMW X5 (hybrid) / 57.1% / $43,361

19 Nissan Armada / 57.0% / $33,531

20 Cadillac Escalade ESV / 57.0% / $53,605

21 Audi A7 / 56.5% / $40,702

22 Hyundai Kona Electric / 56.5% / $18,581

23 Jaguar F-PACE / 56.5% / $32,184

24 Ford Expedition MAX / 56.3% / $34,825

25 Lincoln Navigator/Navigator L / 56.3% / $41,264

Povprečna izguba vrednosti: 41.8% / $16,571

Seznam avtomobilov, ki so v petih letih lastništva izgubili najmanj vrednosti

Znamka in model / procentualna izguba vrednosti / razlika med vrednostjo novega in rabljenega vozila

1 Porsche 718 Cayman / 9.6% / $6,988

2 Porsche 911 / 11.1% / $15,533

3 Chevrolet Corvette / 18.7% / $13,365

4 Toyota Tacoma / 19.9% / $6,426

5 Toyota Tundra / 21.2% / $8,746

6 Honda Civic / 22.9% / $5,828

7 Subaru BRZ / 23.7% / $8,489

8 Toyota GR Supra / 24.0% / $13,963

9 Toyota RAV4/RAV4 Hybrid / 25.2% / $7,731

10 Toyota Corolla Hatchback / 25.5% / $6,220

11 Toyota 4Runner / 25.5% / $10,697

12 Lexus RC 300/350 / 26.6% / $12,674

13 Ford Mustang / 26.8% / $9,205

14 Toyota Corolla / 27.6% / $6,328

15 Toyota Sienna / 28.5% / $11,530

16 Honda HR-V / 28.8% / $7,645

17 Honda CR-V / 28.9% / $8,946

18 Subaru Crosstrek / 29.1% / $7,867

19 Subaru Impreza / 29.2% / $7,759

20 Subaru WRX / 29.8% / $10,146

21 Toyota Corolla Hybrid / 30.1% / $7,464

22 Ford Ranger / 30.2% / $10,078

23 Honda Accord / 30.5% / $8,654

24 Mazda MX-5 / 31.5% / $11,157

25 Toyota Prius / 32.1% / $9,179

Povprečna izguba vrednosti: 41.8% / $16,571