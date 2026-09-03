Kitajske znamke pod drobnogledom kitajskih uradnikov

Po poročanju portala Bloomberg so predstavniki štirih kitajskih ministerstev 27. avgusta 2026 pričeli z izvajanjem kampanje, ki približno 100 kitajskim avtomobilskim znamkam nalaga redno poročanje lokalnim oblastem glede zanesljivosti, dolgoživosti in kvalitete izdelave njihovih 4-kolesnih izdelkov.

Med prvimi domačimi avtomobilskimi znamkami, ki so trenutno pod drobnogledom kitajskih uradnikov, pa omenjajo znamki BYD in Geely, ker so uradniki po naključno vzetih vzorcih sestavnih delov in naključno izbranih dokončanih vozil ugotovili, da izdelana vozila in tudi nekateri sestavni deli v teh vozilih enostavno ne ustrezajo predpisom. Ob tem omenjajo prevelika odstopanja pri medosni razdalji (Geelyjev model EX2), zavajanje potrošnikov glede avtonomije (BYD-ov model oin L DM-i) s samo enim polnjenjem akumulatorjev in pa splošno uveljavljeno 'modo' nekaterih kitajskih proizvajalcev, ki kupcem dostavljajo vozila brez navodil za uporabo. Omenjajo pa tudi odpovedi mehanizmov za odpiranje vrat v primeru trkov pri nekaterih serijskih izdelkih in nepravilno ali omejeno delovanje bočnih zračnih vreč. Zaznali pa so tudi večje število kršitev ali pa celo izpustitev različnih protokolov za zagotavljanje varnosti potnikov v avtomobilih.

Vse skupaj se odvija ravno v času, ko si večina kitajskih proizvajalcev avtomobilov zaradi težav na domačem kitajskem tržišču (prevelike proizvodne kapacitete, čedalje nižje marže zaradi konkurenčnega boja na domačem tržišču) želi in obeta še hitrejši razvoj novih serijskih modelov, ki je po mnenju razumnih ljudi že tako prehiter, ker znaša trenutna razvojna doba novega kitajskega serijskega modela samo približno 24 mesecev, medtem ko znaša ta čas v Evropi, v Južni Koreji, na Japonskem in ZDA od 36 do 48 mesecev. Kitajski proizvajalci ob tem stavijo na intenzivno uporabo umetne inteligence, posledično naj bi za razvoj novega serijskega modela potrebovali samo še 18 mesecev, vendar so ob tem doživeli trk z realnostjo, ker takšen hiter tempo razvoja ni po godu uradnikom, predvsem zaradi skritih pasti za potrošnike, ki jih prinaša prehiter razvoj in prekratko testiranje izdelkov.

Po sedanji zakonodaji morajo kitajski proizvajalci z vsakim novim modelom, ki ga želijo spraviti na tržišče, prevoziti najmanj 15.000 testnih kilometrov. Po novem bodo morali z vsakim novim serijskim modelom prevoziti najmanj 30.000 testnih kilometrov. Te številke so za povprečnega evropskega poznavalca avtomobilske industrije smešne, ker vemo, da so evropski in ostali proizvajalci avtomobilov, za razliko od kitajskih, v tem pogledu precej bolj dosledni, ker s testnimi vozili lahko prevozijo celo nekaj milijonov kilometrov, predvsem zaradi zaščite potrošnikov in njihovega ugleda. Pri kitajskih znamkah se s tem očitno ne obremenjujejo in dobavljajo kupcem ne zadostno testirane 'polizdelke' po privlačnih prodajnih cenah, kupcem kitajskih avtomobilov pa ob tem pripada vloga 'poskusnih zajčkov'.