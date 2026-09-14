FIAT s Ferrarijevo prodajno ceno

Iz Velike Britanije, kjer živi veliko ljubiteljev italijanskih vozil (v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so britanski kupci kupili več novih vozil znamke Lancia kot pa novih BMW-jev …), prihaja novica o 'restomod' fiatu 500 s prodajno ceno rabljenega ferrarija.

Za nastanek takšnega, lahko bi rekli, z razumom popolnoma skreganega fiata 500, je v prvi vrsti zaslužen Britanec Max Kindersley, ki zelo dobro pozna FIAT-ovo mini ikono, ker je odraščal v družini, ki je imela za uresničevanje njihovih transportnih potreb 'na lagerju' več primerkov legendarnega fiata 500. Pri malem Italijanu mu je všeč njegova majhnost in preprostost, ki mu zagotavlja karakter in posledično simpatičnost pri marsikaterem ljubitelju avtomobilov. Kindersley ob predelavi, ki je zajela vse aspekte vozila, ni želel ustvariti nekaj najhitrejšega na kolesih, temveč ultimativno verzijo fiata 500, ki bo na koncu hitrejša, bolj ostra ('Scattante') in precej bolj tehnološko napredna kot original iz leta 1973, ki je v tem primeru donatorsko vozilo.

Ob tem je ustanovil tudi svoje oblikovalsko in tunersko podjetje z imenom La Cinquecento, čeprav so za zunanjo podobo njegovega projekta na koncu poskrbeli Italijani iz milanskega oblikovalskega studia BorromeodeSilva, kjer so pred tem že poskrbeli za 'restomod' podobo nekaterih slavnih italijanskih in nemških avtomobilov (lancia delta integrale, lamborghini diablo in porsche 928). Posledično se FIAT 500 'Scattante' lahko pohvali z nekoliko razširjenimi zunanjimi karoserijskimi blatniki, drugačnim parom bočnih pragov, dodanim parom prednjih reflektorjev in 4-delnim setom individualno oblikovanih lahkih platišč. Notranjost potniške kabine ostaja enostavna, čeprav so jo ob tem oplemenitili z dodanim merilnikom motornih vrtljajev, individualnim setom stopalk in parom dejansko športnih 'bucket' sedežev, ki so seveda oblečeni v usnje, podobno kot notranje vratne obloge.

Za približno 150.000 britanskih funtov bo kupec takšnega fiata, ki bo nastal v samo nekaj primerkih na leto, deležen tudi vgradnje izboljšanega zavornega sistema in izboljšanih komponent podvozja, drugačen pa bo tudi vgrajeni pogonski sklop. Britanci so ob tem uporabili modificiran 2-valjni bokserski, vodno hlajeni pogonski sklop iz 3-vratnega fiata 126 BIS s povečano (+ 98 ccm) delovno prostornino (802 ccm) in dodanim 'twin-spark' sistemom vžiga pogonskega goriva. Čeprav Kindersley ni razkril dejanskega števila 'konj' (po vsej verjetnosti ima uporabnik na voljo od 30 do 35 KM / 22-26 kW, morda pa celo 40 KM / 29 kW), ki jih lahko mobilizira športno orientiran vgrajeni pogonski sklop, bo takšen fiat 500 precej bolj živahen od originala, ker znaša njegova masa samo 650 kilogramov, boljša pa bo tudi odzivnost motorja na ukaze voznika.