Kako daleč boste prišli z enim samim polnjenjem akumulatorjev?

Strokovnjaki britanskega primerjalnega portala Carwow so tokrat izvedli testiranje šestih, trenutno najbolj priljubljenih kompaktnih električnih avtomobilov na britanskem tržišču, ker jih je zanimalo kako daleč bodo prišli z enim samim polnjenjem vgrajenih električnih akumulatorjev. Vseh šest aktualnih predstavnikov kompaktnih električnih avtomobilov (renault zoe, opel corsa-e, volkswagen e-up!, mini cooper SE, peugeot e-208 in honda e) iz evropskega B segmenta (supermini) so Britanci testirali istočasno na eni izmed obvoznic v bližini Londona in se z njimi vozili dokler niso obtičali ob cesti s popolnoma praznimi akumulatorji.

Ob tem smo dobili tudi zmagovalca tega testa v obliki priljubljenega električno gnanega modela (zoe) znamke Renault, ker so z njim uspeli prevoziti največ kilometrov. Britanci pravijo, da se je kompaktni zoe ustavil šele po 368 prevoženih kilometrih. Ob tem so pohvalili tudi tovarniško verodostojnost podatkov glede avtonomije s samo enim polnjenjem akumulatorjev, ker je zoe prevozil samo 15 kilometrov manj od uradno normiranih obljub (383 km). Grajali so edino to, da voznik tega avtomobila ob vožnji po njihovem ni deležen nobenega poštenega obvestila glede skorajšnjega izpraznjenja akumulatorjev, ker se je zoe po tem, ko je bilo stanje akumulatorjev že na nuli še nekaj časa veselo premikal, potem pa dokončno obstal …

Na drugo mesto se je uvrstila Oplova e-corsa, odnosno izdelek znamke Vauxhall, ki je na testni vožnji razočaral britanske strokovnjake, ker je bila dosežena avtonomija s samo enim polnjenjem akumulatorjev (280 km) občutno nižja od tovarniških obljub (336 km). Po tem, ko se je razpoložljiva količina pogonske električne energije že približala ničli, je električna corsa samodejno preklopila v 'Emergency' modus (občutno nižja hitrost in tudi občutna izguba pogonske moči) ter se po obvoznici po polžje 'plazila' samo še približno 6 kilometrov. Na tretjem mestu je pristal izdelek znamke Volkswagen (model e-up!), ki je s svojimi lastnostmi navdušil britanske strokovnjake, ker so se z njim lahko peljali celo dlje (260 km) kot obljublja proizvajalec (255 km).

Podobno navdušeni so bili tudi nad izdelkom znamke MINI. Njihov mini SE je na tem testu prevozil 247 kilometrov (približno 15 kilometrov več od uradnih obljub), čeprav se je tudi ta električni avtomobil zadnjih nekaj kilometrov premikal po polžje. Na dnu razpredelnice pa sta se tokrat znašla izdelka znamk Peugeot in Honda. Ob tem je zanimivo to, da je peugeot e-208 ob tem prevozil samo 259 kilometrov (21 kilometrov manj od corse-e), čeprav gre v bistvu za popolnoma enaka avtomobila. Morda je za to kriva razlika v aerodinamiki obeh avtomobilov, ker imata oba avtomobila popolnoma enako maso (1530 kg). Do podobnih zaključkov so pred kratkim prišli tudi novinarji revije Auto, Motor und Sport, kjer so s takšnim peugeotom ob izredno defenzivni vožnji in ob odrekanju udobju prevozili samo 296 kilometrov do popolne izpraznitve akumulatorjev.

Na zadnjem mestu je pristala honda e, ker so z njo do popolnega izpraznjenja akumulatorjev prevozili samo 181 kilometrov, odnosno slabih 20 kilometrov manj od uradne obljube znamke Honda.