LED luči 'umrejo' po 15. letih

Pri nemškem klubu ADAC so se tokrat ukvarjali s tematiko (kako drago bo servisiranje in popravila …), ki jo ob nakupu rabljenega vozila zanemari veliko kupcev, sploh tistih, ki vozila kupujejo po filozofiji 'velikih oči', kasneje pa ugotovijo, da 4-kolesnega objekta njihovega poželenja sploh ne morejo vzdrževati.

Takšne nesrečnike lahko zelo hitro prepoznate, ob tem zadostuje že vaš pogled na nameščene pnevmatike, ker sem na parkiriščih že velikokrat opazil vozila 'premijskih' znamk z nameščenimi cenenimi pnevmatikami, nekateri izmed teh naših 'premijskih sodržavljanov' pa očitno nimajo niti za burek, ker se pozimi veselo vozijo naokoli z nameščenimi letnimi pnevmatikami.

Na spletu je objavljeno že nešteto bolj ali manj uporabnih nasvetov glede nakupa rabljenega avtomobila, zelo malo piscev takšnih člankov pa ob tem izpostavi pasti za kupce v obliki pregrešno dragih rezervnih sestavnih delov in zelo dragih servisov. Pameten kupec rabljenega avtomobila se ob nakupu ne bo zanimal samo za količino vgrajene komfortne opreme in občudoval set nameščenih ogromnih koles, temveč bo poiskal tudi informacije o tem, kje in za kakšen denar bo servisiral vozilo, koliko ga bo stalo kakšno popravilo (ali pa servis …) in koliko bo odštel za set novih solidnih pnevmatik, ker samo 'bedaki in konji' varčujejo ob nakupu novih pnevmatik, ker je ostalim pač jasno, da je pnevmatika še vedno edina prava vez med vozilom in cestiščem (če imate na vozilu nameščene 'mehurje' namesto poštenih pnevmatik, si lahko vgrajeno 'Playstation' opremo (ABS, ESP in ostala 'čudotvorna' sredstva …) zataknete za klobuk, ker si z njo v slučaju sile ne boste mogli prav nič pomagati …).

Enako pa velja tudi za vgrajeno svetlobno opremo. Najbolj se mi smilijo ljudje, ki so jih trgovci ob nakupu kakšnega rabljenega majhnega avtomobila (evropski A in B segment) pretentali in jim podtaknili kakšnega 10 ali pa 15 let starega predstavnika B segmenta (clio, polo, corsa in podobni …) z vgrajenim parom prednjih LED žarometov, ker to pač res 'nujno' potrebuješ ob nočni vožnji po osvetljenih mestnih ulicah z zakonsko določenih 60 km/h. V dobrih starih časih ste žarnice lahko zamenjali sami. Danes so nekateri avtomobili načrtno zasnovani tako, da je potrebno ob menjavi žarnice razdreti 'pol' avtomobila, da o tem, da je lahko LED žarnica desetkrat dražja od H7 žarnice niti ne razmišljam, pa še servis boste morali obiskati, kjer menjava žarnice seveda ne bo zastonj. Vodo na moj mlin so včeraj speljali tudi pri klubu ADAC, kjer od proizvajalcev pričakujejo, da znižajo cene nesramno visokih popravil in menjav različnih (predvsem zunanjih) LED svetlobnih teles.

Ko so se na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja na tržišču pojavili prvi predvajalniki zvoka v novem formatu (Compact Disk), so nam prodajalci pričeli prodajati pravljice o neobčutljivosti (na prah in poškodbe) CD ploščkov in o večnem zapisu informacij na njih. Sedaj, dobrih 40 let po tem vemo, da so to navadne marketinške laži, ker so CD-ji veliko bolj občutljivi na nečistočo in poškodbe kot pa klasične LP plošče, poleg tega bo zapis na tovarniško 'zapečenih' CD-jih zdržal samo dobrih 30 let (ugotovitev nemškega inštituta Fraunhofer), medtem ko je klasična gramofonska plošča v tem pogledu večna. Nekaj podobnega se sedaj dogaja na področju avtomobilskih luči, kjer je pobudo prevzela LED tehnologija in njene izpeljanke. Tudi tokrat nam marketing zagotavlja, da je ta rešitev občutno boljša (v pogledu svetilnosti to resnično drži …) in večna.

Žal so Nemci ob zadnjem raziskovanju ugotovili, da to sploh ne drži, ker naj bi LED luči po navadi živele samo 15 let, se pravi, da jih bo vaš avtomobil preživel. S to tegobo bodo morali živeti predvsem kupci starejših rabljenih avtomobilov, ker jih bo po omenjenem času čakala izredno draga menjava iztrošenih prednjih žarometov, Nemci ob tem omenjajo znesek v območju 3.000 evrov (v primeru menjave prednjih žarometov pri starih avtomobilih iz višjega srednjega razreda), če k temu prištejete še servisno delo, potem ste v Nemčiji lahko še ob občutno višjo količino denarja (približno 4.800 evrov). Ker večina lastnikov takšnih starejših vozil seveda ne bo pristala na takšno rešitev, bo takšno vozilo razglašeno za ekonomsko 'totalko'. Omenili so tudi podobno težavo v primeru nekaterih avtomobilov iz evropskega C segmenta (golfov razred), ker boste za ena nova bočna vrata lahko odšteli približno 700 evrov. Ker morajo ob tem zamenjati tudi tesnila, elektromotor, mehanizem za dvig stekla in popraviti tudi pločevino okrog vrat in opraviti še barvanje vrat, boste v Nemčiji za takšno popravilo samo enih vrat odšteli približno 2.500 evrov, odnosno 5.000 evrov v primeru, ko so na avtomobilu poškodovana tudi zadnja bočna vrata.

In potem se čudite, če nekateri ljudje bežijo od 'finančnega groba' z imenom nov avtomobil in raje iščejo solidno ohranjene starejše avtomobile s čim manj prevoženih kilometrov …