'Mobilna telefonska govorilnica'

Iz Nemčije prihaja novica o pričetku prodaje novega, resnično urbanega električnega avtomobila, ki nastaja v obratih italijanske znamke Estrima. Do sedaj so si takšen urbani avtomobilček, ki nehote spominja na 'telefonsko govorilnico', lahko omislili samo kupci iz Italije in Nizozemske.

Ko sem se pred časom na GZS udeležil enega izmed tamkajšnjih dogodkov, kjer smo povabljeni lahko spoznali nov slovenski ekološki izdelek, sem bil ob tem priča poplavi lepih besed in obljub o reševanju našega planeta, čeprav mi je kasnejši pogled na parkirane avtomobile v kleti GZS razkril popolnoma drugačno sliko, ker se je več kot pol udeležencev omenjenega slavnostnega dogodka tja pripeljalo z ogromnimi 2,5- tonskimi 'SUV kravami', zato sem ta zbor lažnih okoljevarstvenikov zapustil z zelo mešanimi občutki, ker se je ob tem znova pokazala dvojna morala sodobne družbe.

K sreči pa na tem svetu obstajajo tudi ljudje, ki so za razliko od družbeno neodgovornih kupcev in uporabnikov modnih SUV vozil resnično okoljevarstveno naravnani in za vsakdanje opravke ne potrebujejo 2,5-tonskega statusnega simbola v obliki modnega 'asfaltnega terenca' (najlepši dokaz, da moda in razum pogosto ne hodita skupaj …). Takšnim ljudem je namenjen izdelek znamke Estrima, ki ga kupcem ponujajo v dveh malenkostno različnih verzijah (birò / birò big). Model birò / birò big predstavlja čisto nasprotje čedalje večjim in posledično tudi čedalje težjim SUV izdelkom, ker se lahko pohvali z naslovom trenutno najmanjšega serijskega avtomobila.

Za odštetih 10.700 evrov (nemška prodajna cena) bodo nemški kupci v letošnji jeseni prejeli avtomobil, ki v mestu zavzame samo eno četrtino običajnega parkirnega mesta, lahko pa je parkiran tudi na parkiriščih za motocikle. Za to so zaslužne zelo skromno odmerjene zunanje mere (dolžina: 1740 mm, širina: 1030 mm, višina: 1565 mm, višina: 1565 mm, odmaknjenost karoserije od vozne podlage: 190 mm, dimenzije pnevmatik: 145/60 R13) modela birò / birò big, ki mu posledično omogočajo pravo mestno okretnost (obračalni krog: 6 metrov), čeprav ob tem ne boste najhitrejši, ker lahko s takšno 'mobilno telefonsko govorilnico' dosežete največjo hitrost 60 km/h.

Oprema takšnega urbanega dvosedežnika, ki bi ga neresni novinarji predstavljali kot kupe, je špartanska, ker pri modelu birò ne boste deležni vgradnje bočnih vrat, bolj skromno pa je izražen tudi prtljažnik na zadku (volumen: 41 litrov). Zaman boste pri takšnem vozilu iskali tudi kakšno 'EURO paleto' vgrajene komfortne in varnostne opreme, med varnostno opremo omenjajo samo vgradnjo sistema ABS. Bolj 'zahtevnim' kupcem je namenjena različica birò big, ki se lahko pohvali z dodanim parom bočnih vrat in nekoliko večjim prtljažnikom z nosilnostjo stotih kilogramov. Ta verzija je tudi malenkostno daljša (dolžina: 1835 mm) od različice birò.

Za premikanje tega mikro avtomobilčka iz evropske kategorije L7e so Italijani uporabili dva 48-voltna elektromotorja, ki uporabniku lahko ponudita skromnih 3,3 kW pogonske moči v povezavi z rekuperacijo. Obstaja pa tudi verzija iz kategorije L6e (največja hitrost: 45 km/h), ki jo v večini evropskih držav lahko vozijo tudi zelo mladi vozniki (starejši od 15 let …). Kupec se lahko ob nakupu tega resnično urbanega mestnega vozila odloči za vgradnjo dveh različnih paketov akumulatorjev. S fiksno vgrajenim paketom litij-ionskih akumulatorjev ima to vozilo akcijski doseg v območju stotih kilometrov. Drugo možnost predstavlja odstranljivi akumulator, vendar z občutno krajšim akcijskim dosegom (55 km). V vsakem primeru je polnjenje akumulatorjev možno samo ob uporabi domače vtičnice (220/230 V).