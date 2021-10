Nova oblika souporabe avtomobilov

Iz Nemčije prihaja novica o novi obliki souporabe 'avtonomno' delujočih električnih avtomobilov, ki temelji na zelo intenzivnem sodelovanju ljudi in umetne inteligence. V bistvu so Nemci prevzeli filozofijo daljinsko vodenih vojaških dronov in jo prilagodili vožnji avtomobila v javnem prometu.

Posledično lahko v tem primeru govorimo samo o navidezni avtonomnosti, ker je navideznost (lep primer tega so navidezni lastniki (za opazovalce, ki ne vedo, da je voznik takšnega avtomobila v bistvu samo pripadnik 'glumac' (navidezni bogataš) scene) leasing vozil …) v teh časih pač moderna. Začetek razvoja nemške 'Teledriving' tehnologije sega v leto 2018, vse skupaj pa je baje finančno podprl tudi Nico Rosberg. 'Teledriving' usluga funkcionira podobno kot klasični 'Carsharing', ker lahko uporabnik te usluge naroči vozilo preko pametnega telefona ob uporabi ustrezne aplikacije.

Ob tem se seveda lahko odloči, da bo 'Carsharing' vozilo vozil sam, ali pa to dolžnost prepusti neznanemu človeku s certifikatom, ki sedi nekje v pisarni daleč stran. Prednost 'Teledrivinga' je predvsem v tem, da se vozilo ob pomoči oddaljenega voznika lahko takoj vrne v domačo bazo 'Carsharing' ponudnika, ali pa se navidezno samodejno odpelje do naslednjega uporabnika 'Carsharing' storitve. Ta nova storitev bo v kratkem že na voljo prebivalcem Hamburga, ker Nemci trenutno še niso povsem zaključili testiranj takšne souporabe avtomobilov, ki potekajo že dve leti.

Ob tem so razkrili tudi to, da se v testnih vozilih 'Carsharing' družbe Vay zaenkrat nahaja tudi človek, predvsem zaradi že znanih možnih zapletov glede nezanesljivega delovanja umetne inteligence, ki jih aktualni avtomobilski marketing ob oglaševanju neverjetno varne avtonomne vožnje seveda pozabi omeniti. Obstaja pa tudi že neštetokrat preverjena in zelo stara 'Carsharing' ideja, kjer 'avtonomna' (v pogledu tega, da vam vozila ni potrebno lastnoročno upravljati …) vožnja v večini primerov deluje zelo dobro in varno, reče se ji taksi služba …