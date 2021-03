Počitniška prikolica za nezahtevne

Iz Nemčije prihaja novica o novi mini počitniški prikolici, ki je v prvi vrsti namenjena vsem lastnikom manjših, resnično kompaktnih avtomobilov, ki zaradi manjše mase seveda ne zmorejo vleči običajno velikih počitniških prikolic.

Nemška ideja za nastanek takšne 'tiny' počitniške prikolice (dolžina: 2510 mm, širina: 1320 mm, višina: 1520 mm, nosilnost: 200 kg, masa prikolice: 550 kg) je enostavna, ker za tehnološko osnovo uporabijo serijski izdelek (univerzalna lahka tovorna 'box' prikolica) znamke Humbaur (tip HK 752513-15P) in ga nato predelajo v eno izmed dveh možnih konfiguracij (camper one & camper two), seveda pa ob tem upoštevajo tudi želje in potrebe kupcev. Finančno manj sposobnim in takšnim, ki imajo potrebno rokodelsko znanje, prostor in orodje, da sami ustvarijo majhno počitniško prikolico po njihovem okusu, namenjajo različico camper two, ki je posledično občutno cenejša (nemška prodajna cena: 8599 evrov) od bolje, že serijsko opremljene verzije camper one, ki bo nemškega kupca ob nakupu olajšala za 12.559 evrov.

Standardna oprema različice camper one vključuje zunanjo stopnico, zatemnjeno stransko kabinsko steklo in strešno okno, zunanjo vtičnico in notranjo vtičnico z dvema USB priključkoma, samozadostno 12-voltno napajanje po zaslugi vgrajene 500-vatne 'elektrarne' in 120-vatno solarno plošča na strehi, kot tudi osnovni plinski štedilnik in hladilnik. Tu so še miza, stenska polica in majhna garderoba, košare za shranjevanje in kamp stranišče ter rezervoar za svežo in odpadno vodo, vsak s prostornino dvanajst litrov. Po predelavi sedežnega pohištva se lahko ustvari dvometrska in 1,32 metra široka ležeča površina. Po želji lahko na takšno majhno počitniško prikolico namestite dodatna kabinska okna, vgradite TV sprejemnik ter še kakšen zaboj za shranjevanje različnih predmetov in stvari.

Cenejša različica camper two pa ponuja osnovno konstrukcijo pohištva za sedenje in ležanje, okna in strešno okno ter dve 230-voltni vtičnici. Ostalo lahko naročite individualno, seveda ob povezavi z večjo vsoto odštetega denarja …

