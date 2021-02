Predstavitev dveh vojaških izdelkov

V teh dneh se je v Abu Dabiju pričel odvijati sejem IDEX, ki velja za osrednji obrambno varnostni razstavni dogodek na celotnem območju Bližnjega vzhoda in severne Afrike. Na njem sta se obiskovalcem predstavila tudi dva vojaška izdelka znamke KIA.

Južnokorejci so v Abu Dabi pripeljali serijski model LTCT (Light Tactical Cargo Truck), ki ga njihova armada uporablja že od leta 2016. Poleg tega so obiskovalcem bolj podrobno predstavili tudi vozno šasijo takšnega lahkega vojaškega tovornjaka, ki je kupcem na voljo v 'SWB & LWB' različicah ob povezavi z modularno karoserijsko nadgradnjo, ki omogoča nastanek številnih različic modela LTCT. V nekaterih konfiguracijah lahko v osnovi 4-sedežni LTCT, ki lahko prevaža največ 3 tone tovora, postane tudi vojaški transporter za prevoz desetih, do zob oboroženih vojakov.

Za samodejno premikanje 4x4 modela LTCT pa poskrbi vgrajeni hišni 5-valjni turbodizelski motor (Euro 5), ki lahko mobilizira 168 kW (225 KM) pogonske moči. Vgrajeni pogonski motor je serijsko spojen z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Med odlikami tega lahkega vojaškega tovornjaka, ki bi v neresnih medijih definitivno prejel butasto marketinško oznako 'športni terenec' (če vedro in metlo uporabljate na območju telovadnic in stadionov, potem sta to 'športna metla' in 'športno vedro' …), pa omenjajo neodvisno vzmetenje vseh štirih koles, zaščito pred elektromagnetno (EMI) in 'RF' interferenco, zapori diferencialov, portalno dvignjene pogonske osi, klimatsko napravo in serijsko namestitev terensko orientiranih 'run-flat' pnevmatik.

Južnokorejski vojaški izdelek lahko drvi z največ 128 km/h, za odlično terensko prehodnost pa poleg pogonskega sklopa in podvozja poskrbi tudi zadostno odmerjena razdalja med vozno podlago in dnom karoserije, ki znaša približno 40 centimetrov. Poleg tega lahko takšna KIA prečka 'luže', ki niso globje od 76 centimetrov. Vozilo je zasnovano za delovanje v širokem temperaturnem območju ozračja (od -31 do 42 stopinj Celzija). Sedaj so se pojavile tudi prve špekulacije glede nastanka možnih civilnih 'urbanih' različic takšnega vozila …