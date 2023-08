Avtomobilsko zavarovanje 101

Vse, kar morate vedeti o vrstah in pokritostih!

Ljudje preživimo veliko svojega časa v avtomobilih. In za bolj brezskrbno vožnjo moramo vsako leto znova skleniti avtomobilsko zavarovanje - ta je obvezen del postopka registracije vozil in brez njega se z vozilom sploh ne smete voziti po naših in tujih cestah.

Avtomobilsko zavarovanje krije škodo in zdravljenje za telesne poškodbe, ki so nastale v prometni nesreči. Na ta način se lahko izognete večjim finančnim stroškom, ki lahko resno ogrozijo vašo socialno varnost. Vendar pa je vse odvisno od izbire ustreznega avtomobilskega zavarovanja.

Da bo odločitev lažja, v nadaljevanju preberite vse, kar morate vedete o različnih vrstah zavarovanja in postopku sklenitve.

Različne vrste avtomobilskih zavarovanj in njihova kritja

Danes poznamo različne vrste avtomobilskih zavarovanj, ki nam ponujajo različna kritja – spoznajmo jih!

Osnovno avtomobilsko zavarovanje

Da lahko svoje vozilo vozite v cestnem prometu, morate imeti sklenjeno osnovno oziroma obvezno avtomobilsko zavarovanje. To zavarovanje je obvezno za vse lastnike vozil in je pogoj, da lahko vsako leto znova registrirate svoje vozilo.

Obvezno avtomobilsko zavarovanje krije nastalo škodo, ki ste jo povzročili drugim udeležencem v prometu zaradi uporabe motornega vozila, zato mu pravimo tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali AO. To zavarovanje krije tudi stroške zdravljenja za telesne poškodbe potnikov v vašem vozilu.

Enostavno povedano – če ste povzročili prometno nesrečo, v kateri je nastala materialna škoda na drugem vozilu ali je prišlo do telesnih poškodb, so vsi nastali stroški kriti iz naslova obveznega avtomobilskega zavarovanja. Zavarovalnica bo v tem primeru drugim udeležencem povrnila z zakonom predpisane najnižje zavarovalne vsote.

Toda pozor! Morebitno nastalo škodo na vašem vozilu morate v tem primeru financirati sami.

Zavarovanje AO+

Če imate sklenjeno le osnovno avtomobilsko zavarovanje, se morate zavedati, da kot voznik vozila niste upravičeni do odškodnine za morebitne telesne poškodbe – do nje so upravičeni le potniki v vašem vozilu.

Če se želite zavarovati tudi kot voznik, potem morate skleniti zavarovanje AO+ oziroma obvezno avtomobilsko zavarovanje z zavarovanjem voznika za telesne poškodbe.

Ta vrsta zavarovanja je še posebej primerna za vse tiste, ki veliko časa preživite za volanom.

Kasko zavarovanje

Najvišjo stopnjo avtomobilskega zavarovanja predstavlja kasko zavarovanje, ki pa, za razliko od osnovnega, ni obvezno. Vendar pa lahko pride prav v primeru škode na vašem vozilu, ki je nastala zaradi vaše krivde ali dogodkov, na katere nimate vpliva.

Pri izbiri ustreznega kasko zavarovanja imamo na voljo različne vrste kritij, zato se ta vrsta zavarovanja med posameznimi zavarovalnicami zelo razlikuje.

V osnovi pa kasko delimo na dve kategoriji, in sicer:

Osnovni kasko zavarovanje: Gre za osnovno kasko zavarovanje, pri katerem je mogoče določene nevarnosti zavarovati samostojno. To so požarne nevarnosti, naravne nesreče, živali, steklo, parkirišče, zunanja svetlobna telesa in ogledala ter kraja. Ta vrsta zavarovanja je primerna za vse tiste, ki želite vozilo zavarovati le za določeno nevarnost, kot je na primer toča.

Gre za osnovno kasko zavarovanje, pri katerem je mogoče določene nevarnosti zavarovati samostojno. To so požarne nevarnosti, naravne nesreče, živali, steklo, parkirišče, zunanja svetlobna telesa in ogledala ter kraja. Ta vrsta zavarovanja je primerna za vse tiste, ki želite vozilo zavarovati le za določeno nevarnost, kot je na primer toča. Polni kasko zavarovanje: Gre za zavarovanje, ki vam zagotavlja največji obseg kritja. V tem primeru vam je povrnjena škoda v primeru uničenja vozila zaradi toče, poplave, kraje, potresa, prometne nesreče in podobno. Vozilo pa je zavarovano tudi za nastalo škodo na steklih, ogledalih, škodo, ki je nastala na parkirišču ali zaradi naleta divjadi.

li se boste odločili za kasko zavarovanje in kolikšno stopnjo varnosti si pri tem želite, je v največji meri odvisno od vaših voznih sposobnosti, sloga vožnje in verjetnosti nepredvidljivih dogodkov. Na te seveda nimamo vpliva, v splošnem pa velja, da pogosteje kot ste s svojim vozilom na cesti, večja je verjetnost nepredvidljivih dogodkov.

Na odločitev o kasku zavarovanju pa vpliva tudi starost vozila. Zanj se pogosteje odločajo lastniki novih vozil.

Postopek sklenitve avtomobilskega zavarovanja

Avtomobilsko zavarovanje morate skleniti za vsako vozilo, ki je v uporabi. Podaljšati ga morate vsako leto znova predno vam poteče, pri čemer lahko vsako leto znova zamenjate tudi zavarovalnico. Ker je zavarovanje avta pogoj za podaljšanje registracije vozila, ga morate vedno skleniti pred postopkom registracije.

Kot smo že omenili, lahko avtomobilsko zavarovanje sklenete pri katerikoli zavarovalnici. V ta namen lahko obiščete poslovalnico ali pa to storite preko zavarovalnega zastopnika, ki je pooblaščen za ponudbo zavarovanj določene zavarovalnice.

Cena avtomobilskega zavarovanja je odvisna od vrste motorja in premijskega razreda. Izračun namreč temelji na sistemu bonus – malus, kar pomeni, da si premijo zavarovanja z vsakim letom zmanjšate, če v tem času ne povzročite škodnega primera.

Na ta način lahko dosežete tudi do 50 % bonusa pri plačilu premije.

Višina avtomobilskega zavarovanja se lahko močno razlikuje od vsakega vozila. Zato je pred njegovo sklenitvijo priporočljivo preveriti ponudbo zavarovanj pri vseh zavarovalnicah. To pa boste najlažje storili s pomočjo spletnega portala izracunam.si, ki vam ponuja brezplačno primerjavo med zavarovalnicami.