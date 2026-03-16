Poročilo kluba ADAC

Čedalje slabša preglednost iz modernih avtomobilov

Poročilo kluba ADAC: Čedalje slabša preglednost iz modernih avtomobilov

Poročilo kluba ADAC

Avtor: Foto: ADAC
Poročilo kluba ADAC: Čedalje slabša preglednost iz modernih avtomobilov Poročilo kluba ADAC: Čedalje slabša preglednost iz modernih avtomobilov Poročilo kluba ADAC: Čedalje slabša preglednost iz modernih avtomobilov Poročilo kluba ADAC: Čedalje slabša preglednost iz modernih avtomobilov

Strokovnjaki izredno vplivne ameriške organizacije za zaščito potrošnikov so pred približno petimi leti predstavili listo varnih in nevarnih avtomobilov, kjer pa avtomobili niso razvrščeni glede na Euro NCAP in podobne ocene, temveč po oceni vidljivosti iz avtomobila, sedaj so do podobnih ugotovitev prišli tudi strokovnjaki kluba ADAC.

Mogoče se komu zdi, da Američani (Consumer Reports) in tudi Nemci (ADAC je tudi v preteklosti že objavil podobne študije …) pretiravajo glede izbora vozil z najboljšim in najslabšim pregledom (odnosno vidljivostjo) iz vozila med vožnjo skozi križišča ter še posebej pri vožnji skozi ovinke, ki potekajo v levo. Resnica je drugačna. Po nemških navedbah se v Nemčiji zaradi slabe preglednosti iz vozila in posledične 'slepote' voznikov zgodi veliko (vsaka četrta …) težkih prometnih nesreč. Statistično gledano je vsak sedmi mrtvec na nemških cestah žrtev poslabšane vidljivosti iz vozila. Paradoksalno pri celi zadevi je to, da bolj masivno izražen in bolj položno postavljen par sprednjih A-stebričkov (omenjajo pa tudi previsoke bočne linije karoserije in prenizka bočna vetrobranska stekla, masivno izražene prednje dele vozil in dolge pokrove motorjev …) pri nekaterih modernih avtomobilih predstavlja posledico povečanih zahtev po varnosti v primeru čelnega trka ter ekonomičnosti (aerodinamika), ki pa žal prinaša posledično nevarnost v obliki nepreglednosti, odnosno slabe vidljivosti iz vozila. Ob tem se je potrebno zavedati dejstva, ki pravi, da boste z vertikalno dvignjenim svinčnikom (približna širina: 8 mm) v stegnjeni roki, nameščenim pred vidnim poljem opazovalca prekrili vsakega pešca, motociklista ali kolesarja na razdalji 60 metrov …

Nemci ob tem ugotavljajo, da se s slabo preglednostjo iz vozil spopadajo predvsem vozniki velikih in težkih vozil, medtem ko je pri majhnih, odnosno kompaktnih (vozilo s karoserijo, ki ni daljša od 410 cm …) vozilih preglednost iz vozil boljša, čeprav nemške ocene vidljivosti iz vozil kažejo na to, da se vidljivost iz vozil konstantno slabša (povprečna ocena vidljivosti leta 2019: 3,2, povprečna ocena leta 2025: 4,2). Izmed več kot 430 ocenjenih vozil (2019-2025) so Nemci omenili dva predstavnika majhnih, odnosno kompaktnih avtomobilov, ki voznike še lahko razveselita z dobro preglednostjo iz vozila. Ob tem omenjajo aktualnega 3-vratnega minija (ocena 2,5) in malega Južnokorejca (hyundai i10, ocena 2,6). Minija, ki je zmagovalec te primerjave, hvalijo predvsem zaradi bolj pokončno nameščenega para A stebričkov, zamerijo mu samo nekoliko slabši pogled na semaforje v primeru, ko vozilo miruje direktno pred semaforjem, ker se mora voznik v tem primeru zavihteti naprej, da dobi dober pogled na semafor. Čeprav ob tem govorimo o zmagovalcu te primerjave, mu Nemci vseeno zamerijo tudi to, da sta oba strešna A stebrička zajetnih mer, poleg tega je konec prednjega dela vozila slabo viden. Podobno dobro je ocenjen tudi hyundai i10, ki mu zamerijo samo to, da voznik iz njega težko opazi kakšne nižje ležeče ovire. Zato priporočajo vgradnjo parkirnih senzorjev in kamere za vzvratno vožnjo.

Omenjajo pa tudi '4-kolesne podmornice' z zelo omejeno vidljivostjo iz vozila, ki so posledično lahko nevarne za potnike in ostale udeležence v prometu. Zmagovalec v kategoriji nepreglednosti je mercedes-benz EQT, sploh v pogledu vidljivosti nazaj, ker boste s tem vozilom z lahkoto spregledali otroka, ki se nahaja za vozilom. Prvak v nepreglednosti iz vozila je tudi porsche cayenne, sicer predstavnik Porschejevega 'tovornega programa'. Omenjajo pa tudi Renaultovega kangooja, vsi trije so si zaradi nepreglednosti prislužili prav nič laskavo oceno 5,5. Tokrat so Nemci posebej ocenjevali tudi pogled iz vozila proti nosu avtomobila, v tem ocenjevanju je blestel SEAT mii, enako (oba sta dobila oceno 2,7) so ocenili tudi kio picanto, med 'podmornicami', ki so dobile negativno oceno 5,5,  pa omenjajo izdelke znamk Volkswagen (ID.3 in ID.7), Toyota (prius), Lucid (Air) ib Cupra (born).

Seznam avtomobilov z najboljšo in najslabšo preglednostjo iz vozila po mnenju organizacije Consumer Reports, izdan leta 2021:

Subcompact Cars
Najboljša preglednost iz vozila: Honda Fit (Jazz)
Najslabša preglednost iz vozila: Chevrolet Spark

Compact Hatchbacks
Najboljša preglednost iz vozila: Fiat 500L / Volkswagen Golf
Najslabša preglednost iz vozila: Toyota C-HR

Luxury Compact Cars
Najboljša preglednost iz vozila: Infiniti Q50
Najslabša preglednost iz vozila: Kia Stinger / Mercedes-Benz CLA

Midsized Sedans
Najboljša preglednost iz vozila: Subaru Legacy
Najslabša preglednost iz vozila: Honda Clarity

Sports/Sporty Cars
Najboljša preglednost iz vozila: Subaru WRX
Najslabša preglednost iz vozila: Chevrolet Camaro

Compact SUVs
Najboljša preglednost iz vozila: Subaru Forester
Najslabša preglednost iz vozila: GMC Terrain

Luxury Compact SUVs
Najboljša preglednost iz vozila: Audi Q5
Najslabša preglednost iz vozila: Jaguar I-Pace

Midsized SUVs (2-row)
Najboljša preglednost iz vozila: Honda Passport
Najslabša preglednost iz vozila: Nissan Murano

Midsized SUVs (3-row)
Najboljša preglednost iz vozila: Honda Pilot
Najslabša preglednost iz vozila: Nissan Pathfinder

Luxury Midsized SUVs
Najboljša preglednost iz vozila: Land Rover Range Rover
Najslabša preglednost iz vozila: Tesla Model X

Pridružene novice

14.03.2026
Citroën C3 aircross turbo 100 plus: Prijazen do potnikov in denarnice
14.03.2026
Lansiranje novega CUPRA Ravala : SEAT in CUPRA zaključujeta leto odpornosti in preobrazbe
14.03.2026
Jubilejno dvomilijonto vozilo je ID.3: Znamka Volkswagen kupcem dostavila že dva milijona popolnoma električnih vozil
14.03.2026
Veličastnih pet: Audi RS 3 competition limited
14.03.2026
Ford Explorer za Leona XIV: Iz tovarne v Chicagu za papeža, rojenega v Chicagu
13.03.2026
Utrip dveh tovarn: Kako so zgradili edinstveno železniško povezavo
13.03.2026
Številke, ki presenetijo: DRAJV razkriva resnico o motoristični vožnji
13.03.2026
World Car Design of the Year 2026: Mazda6e med tremi finalisti za prestižni naziv
12.03.2026
HongQi CA-770 'Hahn-Hongqi' : Eden izmed Volkswagnovih draguljev v ZeitHaus zbirki
12.03.2026
MG cyberster GT: Vpadljiv in šarmanten kitajski roadster

