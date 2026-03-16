Čedalje slabša preglednost iz modernih avtomobilov

Strokovnjaki izredno vplivne ameriške organizacije za zaščito potrošnikov so pred približno petimi leti predstavili listo varnih in nevarnih avtomobilov, kjer pa avtomobili niso razvrščeni glede na Euro NCAP in podobne ocene, temveč po oceni vidljivosti iz avtomobila, sedaj so do podobnih ugotovitev prišli tudi strokovnjaki kluba ADAC.

Mogoče se komu zdi, da Američani (Consumer Reports) in tudi Nemci (ADAC je tudi v preteklosti že objavil podobne študije …) pretiravajo glede izbora vozil z najboljšim in najslabšim pregledom (odnosno vidljivostjo) iz vozila med vožnjo skozi križišča ter še posebej pri vožnji skozi ovinke, ki potekajo v levo. Resnica je drugačna. Po nemških navedbah se v Nemčiji zaradi slabe preglednosti iz vozila in posledične 'slepote' voznikov zgodi veliko (vsaka četrta …) težkih prometnih nesreč. Statistično gledano je vsak sedmi mrtvec na nemških cestah žrtev poslabšane vidljivosti iz vozila. Paradoksalno pri celi zadevi je to, da bolj masivno izražen in bolj položno postavljen par sprednjih A-stebričkov (omenjajo pa tudi previsoke bočne linije karoserije in prenizka bočna vetrobranska stekla, masivno izražene prednje dele vozil in dolge pokrove motorjev …) pri nekaterih modernih avtomobilih predstavlja posledico povečanih zahtev po varnosti v primeru čelnega trka ter ekonomičnosti (aerodinamika), ki pa žal prinaša posledično nevarnost v obliki nepreglednosti, odnosno slabe vidljivosti iz vozila. Ob tem se je potrebno zavedati dejstva, ki pravi, da boste z vertikalno dvignjenim svinčnikom (približna širina: 8 mm) v stegnjeni roki, nameščenim pred vidnim poljem opazovalca prekrili vsakega pešca, motociklista ali kolesarja na razdalji 60 metrov …

Nemci ob tem ugotavljajo, da se s slabo preglednostjo iz vozil spopadajo predvsem vozniki velikih in težkih vozil, medtem ko je pri majhnih, odnosno kompaktnih (vozilo s karoserijo, ki ni daljša od 410 cm …) vozilih preglednost iz vozil boljša, čeprav nemške ocene vidljivosti iz vozil kažejo na to, da se vidljivost iz vozil konstantno slabša (povprečna ocena vidljivosti leta 2019: 3,2, povprečna ocena leta 2025: 4,2). Izmed več kot 430 ocenjenih vozil (2019-2025) so Nemci omenili dva predstavnika majhnih, odnosno kompaktnih avtomobilov, ki voznike še lahko razveselita z dobro preglednostjo iz vozila. Ob tem omenjajo aktualnega 3-vratnega minija (ocena 2,5) in malega Južnokorejca (hyundai i10, ocena 2,6). Minija, ki je zmagovalec te primerjave, hvalijo predvsem zaradi bolj pokončno nameščenega para A stebričkov, zamerijo mu samo nekoliko slabši pogled na semaforje v primeru, ko vozilo miruje direktno pred semaforjem, ker se mora voznik v tem primeru zavihteti naprej, da dobi dober pogled na semafor. Čeprav ob tem govorimo o zmagovalcu te primerjave, mu Nemci vseeno zamerijo tudi to, da sta oba strešna A stebrička zajetnih mer, poleg tega je konec prednjega dela vozila slabo viden. Podobno dobro je ocenjen tudi hyundai i10, ki mu zamerijo samo to, da voznik iz njega težko opazi kakšne nižje ležeče ovire. Zato priporočajo vgradnjo parkirnih senzorjev in kamere za vzvratno vožnjo.

Omenjajo pa tudi '4-kolesne podmornice' z zelo omejeno vidljivostjo iz vozila, ki so posledično lahko nevarne za potnike in ostale udeležence v prometu. Zmagovalec v kategoriji nepreglednosti je mercedes-benz EQT, sploh v pogledu vidljivosti nazaj, ker boste s tem vozilom z lahkoto spregledali otroka, ki se nahaja za vozilom. Prvak v nepreglednosti iz vozila je tudi porsche cayenne, sicer predstavnik Porschejevega 'tovornega programa'. Omenjajo pa tudi Renaultovega kangooja, vsi trije so si zaradi nepreglednosti prislužili prav nič laskavo oceno 5,5. Tokrat so Nemci posebej ocenjevali tudi pogled iz vozila proti nosu avtomobila, v tem ocenjevanju je blestel SEAT mii, enako (oba sta dobila oceno 2,7) so ocenili tudi kio picanto, med 'podmornicami', ki so dobile negativno oceno 5,5, pa omenjajo izdelke znamk Volkswagen (ID.3 in ID.7), Toyota (prius), Lucid (Air) ib Cupra (born).

Seznam avtomobilov z najboljšo in najslabšo preglednostjo iz vozila po mnenju organizacije Consumer Reports, izdan leta 2021:

Subcompact Cars

Najboljša preglednost iz vozila: Honda Fit (Jazz)

Najslabša preglednost iz vozila: Chevrolet Spark

Compact Hatchbacks

Najboljša preglednost iz vozila: Fiat 500L / Volkswagen Golf

Najslabša preglednost iz vozila: Toyota C-HR

Luxury Compact Cars

Najboljša preglednost iz vozila: Infiniti Q50

Najslabša preglednost iz vozila: Kia Stinger / Mercedes-Benz CLA

Midsized Sedans

Najboljša preglednost iz vozila: Subaru Legacy

Najslabša preglednost iz vozila: Honda Clarity

Sports/Sporty Cars

Najboljša preglednost iz vozila: Subaru WRX

Najslabša preglednost iz vozila: Chevrolet Camaro

Compact SUVs

Najboljša preglednost iz vozila: Subaru Forester

Najslabša preglednost iz vozila: GMC Terrain

Luxury Compact SUVs

Najboljša preglednost iz vozila: Audi Q5

Najslabša preglednost iz vozila: Jaguar I-Pace

Midsized SUVs (2-row)

Najboljša preglednost iz vozila: Honda Passport

Najslabša preglednost iz vozila: Nissan Murano

Midsized SUVs (3-row)

Najboljša preglednost iz vozila: Honda Pilot

Najslabša preglednost iz vozila: Nissan Pathfinder

Luxury Midsized SUVs

Najboljša preglednost iz vozila: Land Rover Range Rover

Najslabša preglednost iz vozila: Tesla Model X