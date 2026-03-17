Kupci si želijo več limuzin

Ralph Gilles, trenutni vodja oblikovanja v koncernu Stellantis, je v nedavno izvedenem intervjuju za spletno stran Car Design News napovedal konec 'SUV epidemije', ki smo ji priča že približno 30 let, ker na sceno vstopa nova generacija kupcev, ki ne želi posnemati vedenjskih vzorcev njihovih staršev.

To je dobra novica za vse nas, ki nikoli nismo podlegli in razumeli norega SUV trenda (zakaj bi si človek kupil nekaj 'visoko nasajenega' za vožnjo po asfaltu in ob tem plačeval še več za gorivo in vzdrževanje vozila?). Ralph Gilles se ob tem opira na informacije sodelavcev iz hišnega marketinga, ki ugotavljajo, da si čedalje več kupcev novih avtomobilov želi kupiti nove klasične limuzine, ker so enostavno siti poplave serijskih SUV modelov in v nekaterih primerih že prav groteskno delujočih 'šišmišev' (oblikovni križanec), ki ne vedo več kaj sploh so (v pogledu filozofije karoserij …).

Po njegovem je za spremembo okusa pri potencialnih kupcih novih avtomobilov zaslužna menjava generacij kupcev. Ob tem opaža, da želi generacija mlajših oblikovalcev ustvarjati dejansko kompaktna vozila (vozilo, ki ni daljše od 410 cm) v stilu nekaterih GTi vozil iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, ker gre v tem primeru za lahke in zabavne avtomobile, za razliko od današnjih čedalje večjih in odlično zavaljenih '4-kolesnih krav'. Čeprav so nekateri že pred časom napovedovali zaton klasičnih limuzin, so se te uspele obdržati v dražjih prodajnih segmentih, njihova priljubljenost pa trenutno narašča predvsem pri mladoletnikih, sploh če verjamemo izsledkom spletne platforme Escalent.

V nedavno izvedeni anketi je 51 odstotkov izmed vseh vprašanih mladoletnikov povedalo, da jih vozila njihovih staršev (predvsem predstavniki SUV vozil in oblikovnih križancev), kjer so jih prevažali v otroštvu, enostavno ne zanimajo, namesto tega bi se ob nakupu avtomobila raje odločili za nakup klasične limuzine. Za nakup SUV modelov je zainteresiranih samo še 31 odstotkov vseh vprašanih mladoletnikov, ki so sodelovali v anketi, 14 odstotkov izmed vseh vprašanih pa bi kupilo modne poltovornjake. Takšnega razvoja dogodkov v avtomobilski industriji se veseli veliko ljudi, ker je že čas, da se vrnemo v normalnost in da 'terenska vozila' videvamo samo še tam kamor tudi spadajo (na brezpotjih …).