Avto.info
Ford Kuga St-Line X 2.5Duratec Hybrid FHEV-SLO-LED-NAV-KEYLE Ford Kuga SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
C5 Aircross 1.2 PureTech Feel Pack C5 Aircross AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C5 Aircross 1.2 PureTech Feel Pack C5 Aircross AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
MX-30 35.5kWh MX-30 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Crossland 1.2 TURBO Elegance Crossland AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C4 Grand SpaceTourer 1.5 Feel BHDi AUT. C4 Grand SpaceTourer AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Giulia 2.0 Turbo Q4 TI Aut. Giulia AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Mokka 1.2 TURBO GS-Line Mokka AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Ford Tourneo Courier TITANIUM 1.0ECOBOOST-SLO-ZIM.PAKET-KAMERA-KEYLESS Ford Tourneo Courier SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.

Mercedes-Benz 500SL (R107)

Britanska časovna kapsula

Mercedes-Benz 500SL (R107): Britanska časovna kapsula

Mercedes-Benz 500SL (R107)

Avtor: Foto: SLSHOP
Mercedes-Benz 500SL (R107): Britanska časovna kapsula Mercedes-Benz 500SL (R107): Britanska časovna kapsula Mercedes-Benz 500SL (R107): Britanska časovna kapsula Mercedes-Benz 500SL (R107): Britanska časovna kapsula

V britanskem 'SL svetišču' (SLSHOP), ki stoji na območju rojstnega kraja Williama Shakesperara (Stratford-upon-Avon), so v teh dneh postali lastniki po vsej verjetnosti na tem svetu najbolje ohranjenega primerka mercedes-benza iz serije R107, ki ne bo nikoli naprodaj.

Za nastanek te novice je v prvi vrsti zaslužen nekoč poslovno zelo uspešen britanski urar (gospod Hough) iz Gnosalla (Staffordshire), ki si je 30. novembra leta 1982 kupil (zanj je odštel 24.400 britanskih funtov) povsem nov primerek tedanje top različice (500 SL, 177 kW/240 KM, 0-100 km/h: 7,8 sekunde, 225 km/h, povprečna poraba na 100 km: 18 litrov) legendarnega mercedes-benzovega roadsterja iz serije R107 (za to različico ste morali leta 1981 v Nemčiji odšteti točno 63.087 nemških mark, za odštetih 10.955 nemških mark ste lahko kupili osnovno opremljenega in osnovno motoriziranega 3-vratnega golfa …), avtomobila, ki se lahko pohvali z izredno dolgo (1971-1989) in prodajno zelo uspešno kariero, ker so Nemci kupcem po celem svetu dostavili dobrih 300.000 primerkov tega klasičnega športnika, ki je v očeh številnih ljubiteljev in poznavalcev vozil te znamke zadnji pravi SL …

Razloga, zakaj se je gospod Hough ob nakupu tega klasičnega lepotca s pritaknjeno trdno streho odločil, da ga spremeni v časovno kapsulo, ne poznamo, vemo samo to, da ima ta neverjetno dobro ohranjen 500 SL za seboj samo 67 prevoženih kilometrov, poleg tega vemo tudi to, da je večino življenja preživel v klimatsko kontrolirani garaži, posledično na njem ne boste našli niti pikice rje ali pa sledi o obrabi. Pristojni v podjetju SLSHOP, kjer je kupcem v vsakem trenutku na voljo najmanj 140 primerkov modela SL iz različnih generacij, zagotavljajo, da takšnega 'bisera' ne bodo nikoli vrgli 'svinjam', zato so mu že priskrbeli primerno domovanje v prostorih njihovega podjetja, baje pa ga bodo za nekaj časa odpeljali tudi v Stuttgart, kjer bo na ogled obiskovalcem hišnega muzeja znamke Mercedes-Benz.

Zgodba o tem SL-u ima tudi 'brado', ker se je v bistvu pričela odvijati pred približno petnajstimi leti, ko sta se na območju tedanjega sejma NEC Classic Car Show srečala oba najpomembnejša akterja te zgodbe (gospod Hough in Sam Bailey, lastnik in ustanovitelj podjetja SLSHOP). Takrat sta se dogovorila, da bo ta izjemno dobro ohranjen avtomobil nekoč pristal v kolekciji podjetja SLSHOP, vendar samo pod pogojem, da ga obdržijo za vedno in mu ob tem omogočijo primerne 'bivalne pogoje'.

Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Pridružene novice

03.02.2026
Mercedes-Benz NextGenH2 Truck: Maloserijsko tovorno vozilo na gorivne celice
09.12.2025
20 odstotkov več akcijskega radija: Primerjava električno gnane limuzine in enako gnanega SUV modela
08.12.2025
Signature Autosports 355 SL: 'Flügeltürer' po dumpinški ceni
11.11.2025
Varnejša vožnja z visokovoltno napetostjo: Potrjena visoka pasivna varnost modela Mercedes-Benz eActros 600
14.10.2025
Dostave po vsej Sloveniji z manj hrupa in emisij: HOFER s prvima 100-odstotno električnima tovornjakoma
10.10.2025
Mercedes-Benz eCitaro in Setra S 515 HD : Setra TopClass izbrana za “Avtobus leta 2026”
19.07.2025
Elektrificirana tovarniška logistika v Wörthu: 14 vozil eActros 600 začenja predstavitveno vožnjo po poteh v okviru daljinskega prometa
07.05.2025
Mercedes-Benz eActros 600 : Mercedes-Benz Trucks namerava postaviti GUINNESSOV SVETOVNI REKORD™
17.04.2025
Mercedes-Benz Arocs Extent: Na voljo le v omejenem obsegu
10.04.2025
Novi Mercedes-Benz eArocs 400: Robusten, močan – in zdaj tudi popolnoma električen

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava