Britanska časovna kapsula

V britanskem 'SL svetišču' (SLSHOP), ki stoji na območju rojstnega kraja Williama Shakesperara (Stratford-upon-Avon), so v teh dneh postali lastniki po vsej verjetnosti na tem svetu najbolje ohranjenega primerka mercedes-benza iz serije R107, ki ne bo nikoli naprodaj.

Za nastanek te novice je v prvi vrsti zaslužen nekoč poslovno zelo uspešen britanski urar (gospod Hough) iz Gnosalla (Staffordshire), ki si je 30. novembra leta 1982 kupil (zanj je odštel 24.400 britanskih funtov) povsem nov primerek tedanje top različice (500 SL, 177 kW/240 KM, 0-100 km/h: 7,8 sekunde, 225 km/h, povprečna poraba na 100 km: 18 litrov) legendarnega mercedes-benzovega roadsterja iz serije R107 (za to različico ste morali leta 1981 v Nemčiji odšteti točno 63.087 nemških mark, za odštetih 10.955 nemških mark ste lahko kupili osnovno opremljenega in osnovno motoriziranega 3-vratnega golfa …), avtomobila, ki se lahko pohvali z izredno dolgo (1971-1989) in prodajno zelo uspešno kariero, ker so Nemci kupcem po celem svetu dostavili dobrih 300.000 primerkov tega klasičnega športnika, ki je v očeh številnih ljubiteljev in poznavalcev vozil te znamke zadnji pravi SL …

Razloga, zakaj se je gospod Hough ob nakupu tega klasičnega lepotca s pritaknjeno trdno streho odločil, da ga spremeni v časovno kapsulo, ne poznamo, vemo samo to, da ima ta neverjetno dobro ohranjen 500 SL za seboj samo 67 prevoženih kilometrov, poleg tega vemo tudi to, da je večino življenja preživel v klimatsko kontrolirani garaži, posledično na njem ne boste našli niti pikice rje ali pa sledi o obrabi. Pristojni v podjetju SLSHOP, kjer je kupcem v vsakem trenutku na voljo najmanj 140 primerkov modela SL iz različnih generacij, zagotavljajo, da takšnega 'bisera' ne bodo nikoli vrgli 'svinjam', zato so mu že priskrbeli primerno domovanje v prostorih njihovega podjetja, baje pa ga bodo za nekaj časa odpeljali tudi v Stuttgart, kjer bo na ogled obiskovalcem hišnega muzeja znamke Mercedes-Benz.

Zgodba o tem SL-u ima tudi 'brado', ker se je v bistvu pričela odvijati pred približno petnajstimi leti, ko sta se na območju tedanjega sejma NEC Classic Car Show srečala oba najpomembnejša akterja te zgodbe (gospod Hough in Sam Bailey, lastnik in ustanovitelj podjetja SLSHOP). Takrat sta se dogovorila, da bo ta izjemno dobro ohranjen avtomobil nekoč pristal v kolekciji podjetja SLSHOP, vendar samo pod pogojem, da ga obdržijo za vedno in mu ob tem omogočijo primerne 'bivalne pogoje'.